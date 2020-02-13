 Украинские воины взяли в плен наводчика-оператора "1 АК ДНР": наемник дает показания о преступлениях оккупантов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами.
Сейчас задержанного допрашивают сотрудники соответствующих органов из состава операции Объединенных сил. Российский наемник дает показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе.
Известно, что задержанный проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях "первого армейского корпуса российско-оккупационных войск".
ответ: показать лопату.. при виде лопаты у россиян начинают течь слюни..
адвокаты могут защищать и отпетых преступников - это обязательная необходимость судебной системы...
Если не так, то нужно уволить всех адвокатов если подсудимый оказался виновен.
Абсурд.
.
А об ОБМАНЕ !
,
,
.
Камо грядеши, Украина?
это конечно ценный свидетель
Его могут обменять на наших, находящихся в рашистских тюрьмах. И это тоже будет хорошо. С него возьмут показания. Так что ваша истерика ни о чем
его обменяют на какю-нибудь срань, а НАШИ, как были так и остануться в тюрьмах.
или "дурень думкою багатіє"?
"наших военных" - если они нормальные патриоты, паРаша не отдаст - дай Боже чтобы они выжили.
"наши граждане" - их миллионы на оккупированных территориях...
а в обменный фонд: таксист, шмара, поехавшая в Луганск покупать квартиру и т.п.
теперь они здесь требую бесплатных операций и квартиры в Киеве...
глупая, уйди не тошни - и так тошно...
И хватит меня оскорблять! Я высказываю своё личное мнение, в отличие от твоего тролльского заказа на обливание грязью действующей власти , что бы эта власть ни делала.
Ещё раз напишешь в таком тоне , буду просить админов тебя унять
"По-моему срань здесь только вы." - звыняйте, Вам не кажется что Вы нанесли мне умышленное оскорбление? Как мы решим этот вопрос? Ваши предложения?
не нужно истолковывать по другому.
по крайней мере я сейчас это уточнил. а обрывки фраз можно толковать как угодно...
Поэтому:
я тоже высказываю своё мнение, не претендующее на истину. Это просто диспут для взаимного набора информации. Не стоит воспринимать личностно - нет цели оскорбить тебя лично - есть недовольство теми или иными событиями...
Я вже злякалась, що ти хочеш відловлювати всіх чорношкірих по всьому світу. А де гроші будеш брати на винагороди?
Но, как-то одновременно и алкогольном и наркотическом.... это- немного перебор...
может, он ещё курил косяк и одновременно распинал трусики при задержании