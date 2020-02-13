 Минюст просит Раду разрешить нотариусам регистрировать браки и разводы, - Малюська

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, информирует пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"Мы хотим, чтобы государственные и частные нотариусы могли регистрировать браки и разводы. Но только такие, где взаимное согласие, где нет несовершеннолетних детей и каких-либо споров. Почему бы и нет? Это абсолютно нормальный сервис", - заявил Малюська.
Он добавил, что Минюст работает над усовершенствованием системы нотариата, в частности, готовится переход Украины к электронному нотариату.
"Постепенно мы переходим к системе электронного нотариата. Кроме того, в ближайшем будущем нотариусы смогут заверять электронные документы ", - сообщил министр.
Малюська отметил, что соответствующий законопроект уже подготовлен, и если Верховная Рада сможет его принять в течение нескольких месяцев, рабочая система электронного нотариата появится до конца текущего года.
Грузинские воры, всевозможные игиловцы всех национальностей и просто мошенники, быстро воспользуются данной услугой..
нотариусы больше бабла пообещали занести?
давайте как в лас вегасе
шоб бардак уже по полной
Да, рождаемость, конечно, повысится!
Нотариусы в цивилизованной стране как США вообще кроме подписей практически ничего удостоверять не имеют права. Поэтому в США нет таких масштабных криминальных махинаций с недвижимостью и другими правами. только в странах третьего мира нотариусы имеют такие общирные полномочия. акты регистраций и тд должны проводиться в централизованых государственных органах.
После этого можно и разрешать.
Иначе, у Трампа будет сотня законных жен в Украине.
гу со временем.