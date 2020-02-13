 Минюст просит Раду разрешить нотариусам регистрировать браки и разводы, - Малюська

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, информирует пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим, чтобы государственные и частные нотариусы могли регистрировать браки и разводы. Но только такие, где взаимное согласие, где нет несовершеннолетних детей и каких-либо споров. Почему бы и нет? Это абсолютно нормальный сервис", - заявил Малюська.

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Он добавил, что Минюст работает над усовершенствованием системы нотариата, в частности, готовится переход Украины к электронному нотариату.

"Постепенно мы переходим к системе электронного нотариата. Кроме того, в ближайшем будущем нотариусы смогут заверять электронные документы ", - сообщил министр.

Малюська отметил, что соответствующий законопроект уже подготовлен, и если Верховная Рада сможет его принять в течение нескольких месяцев, рабочая система электронного нотариата появится до конца текущего года.