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Все про:пошлина (299) дизтопливо (43)

 Введение пошлины на импорт дизтоплива происхождением из РФ грозит Украине потерей около 13 млрд, - СПО работодателей

Совместный представительский орган стороны работодателей на национальном уровне (далее - СПО работодателей) направил письмо премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с целью недопустимости введения пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из России, поскольку это грозит Украине потерей около 13 млрд гривен.

Как говорится в письме, любое повышение стоимости, в частности топлива, ложится дополнительным бременем на себестоимость промышленной продукции, увеличивая расходную часть производства, "вымывая" оборотные средства предприятия, ограничивая возможности для развития, передает Обозреватель.

Кроме того, отмечает СПО, по предварительной оценке, в случае введения пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из РФ, горно-металлургический комплекс Украины потеряет около 300 млн гривен как в результате роста цен на топливо, так и рост стоимости сопутствующих услуг материалов, себестоимость которых зависит от цен на топливо.

Также в органе отметили отсутствие оснований для начала антисубсидиционного расследования относительно импорта дизельного топлива в Украине:

    • доля российского дизельного топлива в поставках на рынок Украины снизилась с 42% в 2018 году до 36% в 2019, в то время как доля украинской продукции увеличилась с 11% до 12%;

    • в общем поставки российского дизельного топлива на внутренний рынок Украины в 2019 уменьшились на 8%, до 2,5 млн т;

    • внутреннее производство дизельного топлива в 2019 году увеличилось на 10% - до 0,81 млн т;

    • уменьшение доли российского дизельного топлива на рынке Украины до 36% лишь частично отражает тенденцию, которая наметилась с августа 2019 г., когда был введен акциз на российское дизтопливо, поставляемого по трубопроводам.

Введение пошлины на импорт дизтоплива происхождением из РФ грозит Украине потерей около 13 млрд, - СПО работодателей 01

    "Введение пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из РФ негативно скажется и на благосостоянии населения Украины – способствовать значительному повышению цен на внутреннем рынке Украины и приведет к увеличению расходов потребителями почти на 13 млрд грн, что будет иметь крайне негативные финансово экономические и социальные последствия, а также скажется на национальной безопасности Украины", – отметили работодатели.
Источник: https://censor.net.ua/n3175464
 
   
 Топ комментарии
 
Во ВСЕМ МИРЕ пошлины на ПОЛЬЗУ той стране, что их вводит.
И только в Украине они оказывается ВО ВРЕД!
Введение пошлины на импорт дизтоплива происхождением из РФ грозит Украине потерей около 13 млрд, - СПО работодателей - Цензор.НЕТ 2136
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Прикриваючись турботою про Державу олігархи скавулять щоб не втратити трохи грошей .
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А где же эти "патриЁты" сраные? Кино им в автобусе на русском - поперек горла, а солярка российская в баке автобуса - просто мёд!
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А фу.....кум баригі мальдівського та ***** !
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"Зеленский и самолет Медведчука в Омане." "Кум Медведчука Холодов в "Слузі народу"Впровадження мита на імпорт дизпалива походженням з РФ загрожує Україні втратою близько 13 млрд, - СПО роботодавців - Цензор.НЕТ 7592
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Во ВСЕМ МИРЕ пошлины на ПОЛЬЗУ той стране, что их вводит.
И только в Украине они оказывается ВО ВРЕД!

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А "автобляхеры" это что за "страна" такая?
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тормозишь? или притворяешься? или памяти нет? ладно, напомню: автобляхеры - это широкая прослойка людей, считающих, что акцизы, пошлины и растаможка б/у автомобилей, ввозимых ими в страну Украина, этой самой Украине ни хера не на пользу и в рот они ...ли их платить. что удивительно, страна с ними по итогу согласилась.
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Совместный представительский орган стороны работодателей на национальном уровне (далее - СПО работодателей) Источник: https://censor.net.ua/n3175464\\\\\\\\\\\

Это надо ггастгалять разогнать.
Щас пойдут высеры от "умных" на предмет: "Ой, да если бы Сралин торговал с Райхом, то детки за станками бы не умирале как диды".
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скакать на граблях и при каждом ударе по лбу кричать слава украине! бесценно
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А где же эти "патриЁты" сраные? Кино им в автобусе на русском - поперек горла, а солярка российская в баке автобуса - просто мёд!
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Не пукай в лужу, зе-тыпил - обляпаешся!
Патриоты как хотели, так и хотят прекращения торговли с Рашкой.
Но сейчас у власти твоя любимая Бубочка.
Так что такого вопроса на повестке НЕТ.
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А "потеряет" куда? Наверное в бюджет...
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Угу, щаз. Вот пошлины как раз напрямую в бюджет и пойдут. Потеряют барыши импортеры.
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Думаю, что бюджет от этого не пострадает............
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Пох.р, цікавлять виключно думки та пропозиції, як позбавитись залежності і припинити торгівлю із РФ. Якщо є такі, що дозволяють мінімізувати втрати, знайти заміну, тоді можно слухати, а якщо це - любою ціною залиште відносини із кацапами бо буде бо.бо, то най йдуть нах.й.
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Ніхто окрім імпортерів від цього нічого не втратить.
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Прикриваючись турботою про Державу олігархи скавулять щоб не втратити трохи грошей .
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Мне как-то параллельно, бо я некомпетентен в этих разборках. Там, наверняка, столько "подводных камней", что сам Черт охренеет. Единственное что мне очевидно- свиноты не потеряют никакого бабла, бо они его отобьют из наших карманов. Их моего- тоже, бо моя тачка таки с дизельным движком. Ничего удивительного, всё- как всегда.
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Не получиццо. Топливо не только из лаптеногой импортируют. Кроме того они в ..опу загнали наши нефтеперерабатывающие заводы своим импортом.
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Что не получится? Поднять цены на заправках, процентов на 10? А отчего же не получится? Легко. История знает примеры, многочисленные.
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"импорт дизельного топлива и сжиженного газа из РФ негативно скажется и на благосостоянии населения УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3175464", точно скажется на благосостоянии 2% населения Украини. На маем никак не скажется. Друге такого "Совместный представительский орган стороны работодателей на национальном уровнеИсточник: https://censor.net.ua/n3175464" не існує. Є " ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ" голова Кінах Анатолій Кирилович = тепер панятно (рука хитрихJ2). Напишіть як впливає імпорт пального і зрідженого газу з країн ЄС на благополуччя 90% населення України.
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Совместный представительский орган стороны работодателей - это что вообще за шарашкина компания? Клуб любителей пива?
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Судя по тому, что происходит на дорогах - украинцы хотят, что бы как можно больше денег получал *****!
За последний год наблюдается автомобильный бум. Такое ощущение, что машин стало больше минимум в 2 раза. Каждая кушает топливо и извергает всякую гадость.
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Кацапи вкотре лякають нас своєю голою сракою.
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