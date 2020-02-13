 Введение пошлины на импорт дизтоплива происхождением из РФ грозит Украине потерей около 13 млрд, - СПО работодателей

Как говорится в письме, любое повышение стоимости, в частности топлива, ложится дополнительным бременем на себестоимость промышленной продукции, увеличивая расходную часть производства, "вымывая" оборотные средства предприятия, ограничивая возможности для развития, передает Обозреватель.

Кроме того, отмечает СПО, по предварительной оценке, в случае введения пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из РФ, горно-металлургический комплекс Украины потеряет около 300 млн гривен как в результате роста цен на топливо, так и рост стоимости сопутствующих услуг материалов, себестоимость которых зависит от цен на топливо.

Также в органе отметили отсутствие оснований для начала антисубсидиционного расследования относительно импорта дизельного топлива в Украине:

доля российского дизельного топлива в поставках на рынок Украины снизилась с 42% в 2018 году до 36% в 2019, в то время как доля украинской продукции увеличилась с 11% до 12%;



в общем поставки российского дизельного топлива на внутренний рынок Украины в 2019 уменьшились на 8%, до 2,5 млн т;



внутреннее производство дизельного топлива в 2019 году увеличилось на 10% - до 0,81 млн т;



уменьшение доли российского дизельного топлива на рынке Украины до 36% лишь частично отражает тенденцию, которая наметилась с августа 2019 г., когда был введен акциз на российское дизтопливо, поставляемого по трубопроводам.

"Введение пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из РФ негативно скажется и на благосостоянии населения Украины – способствовать значительному повышению цен на внутреннем рынке Украины и приведет к увеличению расходов потребителями почти на 13 млрд грн, что будет иметь крайне негативные финансово экономические и социальные последствия, а также скажется на национальной безопасности Украины", – отметили работодатели.