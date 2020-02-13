 "Слуга народа" будет более тщательно отбирать своих кандидатов на местных выборах, - Корниенко

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Надо более тщательно отбирать. Главное - это время, а у нас его не было: было две недели - месяц от силы. Здесь у нас есть фактически полгода. И этот отбор мы в идеале видим с марта по июль!" - сказал Корниенко.
По его словам, "будет и проверка безопасности более плотная, учитывая прошлый опыт таких кейсов, как у Иванисова (народный депутат фракции "Слуга народа" Роман Иванисов. - Ред.), которые тяжело со старта разгадать".
Корниенко также рассказал, что кандидаты в депутаты пройдут "и онлайн-обучение как элемент отбора, чтобы понять мотивацию людей", и оффлайн-обучение.
"В результате депутаты будут более подготовленными. Таким образом, мы уходим от классического формирования местных команд, когда кто-то с какими-то списками куда-то приходил и говорил: "Это классные ребята и надо их брать!" Их брали, а потом они 5 лет в Раде занимались невесть чем", - отметил Корниенко.
Теряет он голоса. По крайней мере, моего голоса он не увидит процентов на 90. Разве если снимет с повестки для закон о земле, посадит барыгу и Ко, сделает вменяемыми тарифы и почистит СН от ваты. Но, похоже, он идет барыгиным путем- перестает слышать народ.
это была ваша лебидинная пестня *****)
шоб у Зе никакой отмазы не было прежде чем он пойдет нахер)
кстати а чего народ мовчить?
не пора ли объявлять ИМПИЧМЕНТ?
ну народ понятно 73% Д.Б.(с)
а вот почему молчит опозиция
и особенно её лидар для меня лично большая загадка))
у самого то шансов 0
рыги и то больше наберут в сегодняшней ситуации
имхо нужно новое лицо типа Гыга (шутка конечно, гыг чел хороший, но тут нужна публична людина)
Ибо в Слуги Урода только дерьмо и рвётся.
Только дрочеры и педофилы!
(Відео з детальним розкладом)
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Партии «Слуга народа» не существует, - адвокат Алексей Шевчук
- Начать следует с того, что партии "Слуга народа" не существует! Существует партия, купленная на коленках у господина Качуры. Вероятнее всего, это он ее продавал. То есть такая информация существует, и называется она "Партия решительных перемен".Потом она переименовывалась в партию "Слуга народа".
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Як обрали Яременко, Іванісова (знаєте хто це такий, зебіли?)…
Тобто ви в свою "партію" приймали будь-кого, аби
грошіконверта заніс?
В прямом эфире телеканала «НАШ» депутат украинского парламента от пропрезидентской фракции монобольшинства «Слуга народа» ЮРИЙ КАМЕЛЬЧУК поддержал главу пропрезидентской политсилы в парламенте Давида Арахамию и выступил за то, чтобы Украина подавала воду в незаконно аннексированный Крым. Свою точку зрения парламентарий аргументировал тем, что в Крыму живут украинцы, а власти страны должны им помогать.