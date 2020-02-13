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Все про:взятка (4880) депутат (2840) Николаевская область (936) Офис генерального прокурора (88)

 Депутат горсовета на Николаевщине пойдет под суд за вымогательство $15 тыс.

Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины 12 февраля 2020 года направила в суд обвинительный акт в отношении депутата одного из городских советов Николаевской области и местного жителя по подозрению в получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 9 сентября 2019 года депутат вместе с местным жителем, вероятно, требовали и получили от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 15 тыс. долларов США за влияние на директора коммунального предприятия для того, чтобы заключить с ним договор аренды земельного участка.

При получении взятки их задержали правоохранители.

Сейчас обвинительный акт по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины в отношении указанных лиц находится на рассмотрении в суде.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175462
 
 
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это что секрет кто пойдет под суд... не новость а сплетня ... одно депутата из одного совета... опускается цензор до выгребной ямы рамблера
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