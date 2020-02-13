 Депутат горсовета на Николаевщине пойдет под суд за вымогательство $15 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 9 сентября 2019 года депутат вместе с местным жителем, вероятно, требовали и получили от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 15 тыс. долларов США за влияние на директора коммунального предприятия для того, чтобы заключить с ним договор аренды земельного участка.

При получении взятки их задержали правоохранители.

Сейчас обвинительный акт по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины в отношении указанных лиц находится на рассмотрении в суде.

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