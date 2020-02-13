 В Киев приедет делегация Сената США для встречи с Зеленским

Об этом говорится в совместном заявлении законодателей, обнародованном на официальном сайте сенатора Криса Мерфи, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 14 февраля сенаторы встретятся с президентом Владимиром Зеленским.
"Сейчас отношения США и Украины важны как никогда. Будущее Украины имеет значение для Соединенных Штатов, и мы должны убедиться, что Украина знает о том, что мы рассматриваем ее как стратегического союзника", - отмечается в заявлении.
Для того, чтобы подтвердить поддержку Вашингтона, двухпартийная делегация и отправляется в Киев, подчеркнули сенаторы США.
Я прийшов тебе нема пидманула пидвела
Дослівно:
«Поддержка Европой Украины всегда была результатом тяжелой деятельности людей, которые более или менее симпатизировали Украине в борьбе против путинской агентуры. Но вы же («зебіли» - А.М.) подорвали, вы сами нанесли удар людям в Европе, которые вас поддерживали, когда новая власть заявила, что она прекрасная "партия мира", а те, кто четыре года до этого руководил, были "партией войны". К счастью, совсем противоположная ситуация с США. Это произошло благодаря внутриполитическим обстоятельствам: демократы превратились в ожесточенных защитников Украины. Процесс импичмента Трампа - это же гимн в защиту Украины. Оратор за оратором, независимо от партийности, поднимается на трибуну Конгресса и Сената США и говорит, что Украина сейчас защищает не себя, не только себя, а она защищает Запад. Через Украину проходит фронт российской агрессии против Запада. Если мы не сможем защитить Украину, завтра нам придется защищать европейских членов НАТО и себя. И противники импичмента республиканцы, они не оспаривают этот тезис, они оправдываются. Они поднимаются и говорят: да, конечно Трамп не хотел обидеть Украину, вы видите, он дал помощь и вообще помощь Украине намного больше, чем была при Обаме. И это факт. Такая сложилаь конъюнктурная ситуация. Я сейчас хочу сказать очень важную вещь: у Украины после всех этих речей появился уникальный шанс немедленно получить статус так называемого «главного союзника США вне НАТО». В Америке действует такой статус, им обладают такие союзники Америки, как Южная Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Израиль. Это усилит международную поддержку, международный статус Украины и это уже долговечный инструмент, который не изменится ни при каких обстоятельствах, даже в случае победы Трампа на выборах, во что я не верю. Предыдущее руководство Украины ставило этот вопрос и, благодаря этому, законопроект об этом статусе с мая прошлого года находится на обсуждении в Палате Представителей. Вот сейчас, без всякого промедления, достаточно одного слова украинского руководства, чтобы под аплодисменты, с триумфом, в кратчайшие сроки Украина получила этот очень важный международный статус главного союзника США вне НАТО. Это следует делать немедленно, если остались в украинском руководстве еще хоть какие-то патриотические государственные настроения, хотя это очень трудно предположить, понимая, какими людьми окружен президент Зеленский.
Я вот вам описал атмосферу, которая сейчас царит в Вашингтоне. И не вопрос, согласится Америка или нет, я еще раз подчеркиваю: Америка даст немедленно этот статус, потому что демократы об этом говорят почти в каждом выступлении, начиная с того, что Украина - союзник Америки, и Трамп в такой обстановке не посмеет возражать. Потому что он как раз сейчас пытается отмазать себя от обвинений. Сейчас вопрос в одном слове украинского государства. Это исполнительная власть должна получать такой статус, но, если замолчит... Вы не понимаете, насколько уникальна ситуация сейчас для получения этого статуса. Сейчас не нужно ни у кого этого выпрашивать. Сейчас достаточно одного слова Украины, чтобы получить статус, резко повышая позицию Украины и защищая ее от российской агрессии. Я знаю, что ответят противники этого, мол, давайте не будем, потому что это не понравится России, не будем обострять отношения. А куда дальше обострять?! Россия - агрессор, захватила часть территории и заставляет, выкручивает сейчас руки Зеленскому, его вызвали на "стрелку" апрельскую в Берлине, чтобы он дальше двигался в направлении присоединения Украины к ОРДЛО. Вот сейчас, или никогда. Вот сейчас решающий момент, проявит, существует ли в Украине гражданское общество. Оно должно объединиться вокруг реальной потребности. Это не Будапештский меморандум, который проехали, не выполнили государства, которые его подписали. Это реальная вещь, которую можно получить сегодня.
Судьба так сложилась, что на фоне смены европейских элит возникла уникально благоприятная ситуация в США. Сейчас всю игру Москвы можно сломать этим обращением. Уже было это обращение, законопроект находится в Палате, предыдущая власть, Климкин представил ее от Украины. Должно прозвучать громкое заявление украинской власти: да, в этой ситуации, нам нужен такой статус. Уверяю вас, в кратчайшие сроки, наперебой будут республиканцы и демократы бежать, чтобы предоставить Украине этот статус. И это в корне сломает кремлевскую игру.»
https://ru.espreso.tv/article/2020/02/04/andrey_pyontkovskyy_zelenskomu_sleduet_nemedlenno_obratytsya_k_ssha_chtoby_poluchyt_status_glavnogo_soyuznyka_vne_nato_amerykancy_podderzhat_eto
Ось така була брехня. Який авторитет після цього має зевлада?
дуже хочеться аргументів. може я помиляюся і воно справді якесь корисне.