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 Зеленский 14 февраля с двухдневным визитом посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит Федеративную Республику Германия для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"14-15 февраля Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Федеративную Республику Германия для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент в рамках конференции выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, ежегодно собирающая политических лидеров со всего мира. В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175458
 
 
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спинжак с отливом пошил...почти как настоящий Зеленский 14 февраля с двухдневным визитом посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции, - ОП - Цензор.НЕТ 3950
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Бундесвер - полная готовность!(раз-два)
Меркель - срочно в больницу.
Президент Германии - отдувайся. И бронепамперсы зах.вати, вдруг прихватит что-то или за что-то Зеленский 14 февраля с двухдневным визитом посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции, - ОП - Цензор.НЕТ 5449
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Турист однако.... Правда бесполезный..
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В 1938 году эта конференция кончилась разделом Чехословакии.
Западная Европа отделалась испугом и отдапа на растерзание
Чехословакию. Европа Нам не поможет -- пример поведение Франции
и Германии. Только МЫ сами и Прибалты .
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Главнопотерпевший Зеленский, будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Логично ! )
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а зачем? после Давоса никаких инвесторов нет.
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