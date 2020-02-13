 Зеленский 14 февраля с двухдневным визитом посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"14-15 февраля Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Федеративную Республику Германия для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент в рамках конференции выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, ежегодно собирающая политических лидеров со всего мира. В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля.
Меркель - срочно в больницу.
Президент Германии - отдувайся. И бронепамперсы зах.вати, вдруг прихватит что-то или за что-то
Западная Европа отделалась испугом и отдапа на растерзание
Чехословакию. Европа Нам не поможет -- пример поведение Франции
и Германии. Только МЫ сами и Прибалты .