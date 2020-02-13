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 Политика Украины
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Все про:Богдан (68) Зеленский (4581) СНБО (3361) указ (404) Ермак Андрей (110)

 Зеленский ввел Ермака в состав СНБО вместо Богдана, - Указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ, которым изменил состав СНБО.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий документ №52/2020 обнародован на сайте президента.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича - руководителя Офиса Президента Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Богдана", - указывается в тексте.

Указ вступает в силу со дня обнародования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это положительно повлияет на работу ОП, - Разумков о назначении Ермака

Напомним, 11 февраля Зеленский уволил с должности руководителя ОП Богдана и назначил на этот пост Ермака, ранее занимавшего должность помощника главы государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3175457
 
 
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Если царев друг ярмака, а ярмак друг зеленского, то зеленских друг царева Зеленський ввів Єрмака до складу РНБО замість Богдана, - Указ - Цензор.НЕТ 3548
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Ермак, схожее с ведьмак, приворотом отбил зеленского у богдана
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так а смысл ? всеравно у нас нет секретных ЗКП или ЯО .ну ракеты турчинова можно рассекретить ,а так какие у нас есть секреты которые в москве не знают про них ? тут фээсбэшникам достаточно цензор нет прочитать что б знать сколько и чего у нас есть
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Военных атташе и гражданских дипломатов, "за глаза" именуют "аккредитованными шпионами"... Теперь российского шпиона аккредитуют в СНБО...
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Ще починаючи з кравчука Україною керують КҐБешники ,зараз просто на заміну пристаркуватим приходять молодші!
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это сюр какой-то. в воюющей с нарасеянией стране совет национальной безопасности и обороны состоит из пророссийских упырей. это, вообще, как, пилять???
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Жидо-кацапи доконають Україну з середини. Бидломаса добре попрацювала на виборах "разом".
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Богдан- XOЛУЙ коломойсских.
.
Eрмак- XOЛУЙ КРЕМЛЕВССКИХ.

.
Впрочем......
.
КАКАЯ РАЗНИЦА ????
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Зеля молодец что богдана убрал. Он и на западе многим не нравился и украинцев раздражал, и всякие мвф и всемирный банк его с коломойшей связывали.
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Так звісно в СНБО те що потрібно, щоб без прокладок дані йшли в росію.
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Поясніть мені, тупому: яким чином завхоз може бути в РНБО? Можливо на банковій переплутали і Єрмак не Голова ОПУ, а Віце-ПреЗЕдент (виходячи з його промов)? ДзЮрист на дзЮристі і дибілєтом поганяє!
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При зеленом стаде и алкаш сивуха модет быть членом СНБО...так что нет ничего удивительного в том что там завхоз членом...
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А нафіга? ввів би вже відразу Суркова... конспіратори хренові...
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саламатин с лебедевым видать уже на перегонки чемоданы пакуют...столько излишков в армии нужно распродать...
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