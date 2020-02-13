 Зеленский ввел Ермака в состав СНБО вместо Богдана, - Указ

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий документ №52/2020 обнародован на сайте президента.
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича - руководителя Офиса Президента Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Богдана", - указывается в тексте.
Указ вступает в силу со дня обнародования.
Напомним, 11 февраля Зеленский уволил с должности руководителя ОП Богдана и назначил на этот пост Ермака, ранее занимавшего должность помощника главы государства.
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Eрмак- XOЛУЙ КРЕМЛЕВССКИХ.
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Впрочем......
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КАКАЯ РАЗНИЦА ????
Жеріть, не подавіться