 Зеленский ввел Ермака в состав СНБО вместо Богдана, - Указ

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий документ №52/2020 обнародован на сайте президента.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича - руководителя Офиса Президента Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Богдана", - указывается в тексте.

Указ вступает в силу со дня обнародования.

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Напомним, 11 февраля Зеленский уволил с должности руководителя ОП Богдана и назначил на этот пост Ермака, ранее занимавшего должность помощника главы государства.