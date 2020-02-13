 Нужно на законодательном уровне предусмотреть наказание для тех, кто незаконно переселяется в оккупированный РФ Крым, - Чубаров

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на КПВВ "Чонгар", где состоялось выездное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АРК и города Севастополя, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Мы должны работать над законопроектами и у нас были определенные наработки. Я возьму только одну сферу - это не просто репрессии (в АР Крым. - Ред.), это вытеснение крымских татар и этнических украинцев. Одновременно туда переселяются граждане России. Кто нам мешает вносить в уголовный кодекс поправки, как будут преследоваться те люди, которые поселились в Крыму (несмотря на то, из какой они страны, какой они национальности), несмотря на законодательство Украины", - отметил Чубаров.

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По его словам, это не просто нарушение границ Украины, это колонизация украинской территории.