 Нужно на законодательном уровне предусмотреть наказание для тех, кто незаконно переселяется в оккупированный РФ Крым, - Чубаров

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на КПВВ "Чонгар", где состоялось выездное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АРК и города Севастополя, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Мы должны работать над законопроектами и у нас были определенные наработки. Я возьму только одну сферу - это не просто репрессии (в АР Крым. - Ред.), это вытеснение крымских татар и этнических украинцев. Одновременно туда переселяются граждане России. Кто нам мешает вносить в уголовный кодекс поправки, как будут преследоваться те люди, которые поселились в Крыму (несмотря на то, из какой они страны, какой они национальности), несмотря на законодательство Украины", - отметил Чубаров.
По его словам, это не просто нарушение границ Украины, это колонизация украинской территории.
нам только нужно вместо свастики рисовать им на спины 2-х головых куриц..
на месте Меркель я бы их вообще вышвырнул из ЕС.
Чехи великие гуманисты....
Жестче им нужно было поступить...
мирное население гноить? это удел сралина. кстати, с днем рождения Вошьдя тя, скоро вроде будет.
ты только заикнись шо мы поступим так, на 1 десятую как чехи сделали - тебя тупо зачмырят, и не зря.
(к русне это конечно не относится)
Куда еще "жестче"?
не Чубаров, но тоже видный деятель сказал. побольше сюсюкаться с ними надо - иди воюй, мразь(не к Чубарову, т.к. он бородат)))
я не дивуюсь шо в історії ми все були під кимось - хто пообіцяв більше каші, то козак йому й служить. сором коротше.
Правда, среди них будет дохрена кырлов-мырлов, но то такэ...
Dura lex sed lex