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 Политика Украины
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 Нужно на законодательном уровне предусмотреть наказание для тех, кто незаконно переселяется в оккупированный РФ Крым, - Чубаров

С территории Крыма вытесняют граждан Украины, а на их место незаконно заселяют русских, поэтому необходимо предусмотреть изменения в законодательстве для наказания тех, кто незаконно попадает в оккупированный Крым для проживания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на КПВВ "Чонгар", где состоялось выездное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АРК и города Севастополя, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Мы должны работать над законопроектами и у нас были определенные наработки. Я возьму только одну сферу - это не просто репрессии (в АР Крым. - Ред.), это вытеснение крымских татар и этнических украинцев. Одновременно туда переселяются граждане России. Кто нам мешает вносить в уголовный кодекс поправки, как будут преследоваться те люди, которые поселились в Крыму (несмотря на то, из какой они страны, какой они национальности), несмотря на законодательство Украины", - отметил Чубаров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?" - Чубаров сравнил заявление главы фракции "Слуги народа" со сдачей всех украинцев полуострова. ВИДЕО

По его словам, это не просто нарушение границ Украины, это колонизация украинской территории.

Источник: https://censor.net.ua/n3175454
 
   
 Топ комментарии
 
С лугандоном тоже также нада поступить. Только фильтрационные лагеря. Хотя зачистить територию было бы проще и дешевле...
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вот это правильно...скоро надо будет их там сортировать,кто местный,а кто понаехало
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Чехи так и поступили...- и претензий к ним в целом Мире не возникло...
нам только нужно вместо свастики рисовать им на спины 2-х головых куриц..

Нужно на законодательном уровне предусмотреть наказание для тех, кто незаконно переселяется в оккупированный РФ Крым, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1898
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Треба закон про позбавлення Українського громадянства.
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Все референдщиков и прислужникам оккупантов. Особенно силовиков и пропагандистов.
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в данном случае речь идет не про украинцев а о москалях которые после 14-ого года ломанулись в Крым
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Да депортация, и всё... Благо, мост ещё не упал...
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Депортація можлива лише після деокупації.
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А яке "покарання"можна до них застосувать зараз? Само-собою, тільки після "деокупації"... Але закон про депортацію необхідно прийнять уже зараз, щоб ті, що "збираються" поселиться, знали, що рано чи пізно, а прийдеться "пакувать валізи", як і німцям з Судет та інших, окупованих ними, територій... ...
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для начала установить кто продавал свою собственность( а это та продажа с которой надо платить налог в украинский бюджет) в крыму россгражданам и по рассейским законам.. заставить их уплатить госпошлину при продаже в бюджет налог ндфл в бюджет украины и военный сбор так же на нужды армии... и мы в этом списке увидим многих и зеленского и порошенко и парубия и яценюка и турчинова и тимошенко кравчука и ющенко и кучму...и всех НА ЗОНУ!!!!
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вот это правильно...скоро надо будет их там сортировать,кто местный,а кто понаехало
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С лугандоном тоже также нада поступить. Только фильтрационные лагеря. Хотя зачистить територию было бы проще и дешевле...
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Чехи так и поступили...- и претензий к ним в целом Мире не возникло...
нам только нужно вместо свастики рисовать им на спины 2-х головых куриц..

Нужно на законодательном уровне предусмотреть наказание для тех, кто незаконно переселяется в оккупированный РФ Крым, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1898
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Зачем так сложно? Оккупантам и красной звезды достаточно... (У них ведь опознавательные знаки на военных самолётах так и сохранились советские...).
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Довго... Це ж, не одному прийдеться малювать, а десяткам тисяч...
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Трафаретку можно сделать(из картонки).
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ты почитай КАК они это делали.
на месте Меркель я бы их вообще вышвырнул из ЕС.
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читал.., и фильмы смотрел..
Чехи великие гуманисты....
Жестче им нужно было поступить...
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чтоб с тобой так жестче поступали.
мирное население гноить? это удел сралина. кстати, с днем рождения Вошьдя тя, скоро вроде будет.
ты только заикнись шо мы поступим так, на 1 десятую как чехи сделали - тебя тупо зачмырят, и не зря.
(к русне это конечно не относится)
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Чехи массово убивали колонны женщин с детьми, которые выходили в 1945 в американскую зону оккупации.
Куда еще "жестче"?
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Та які "гуманісти"? Саме чехи всю Європу по колаборантству "перепльовували"! Заводи ЧЗ працювали, виготовляючи зброю для німецької армії - від гвинтівок, до танків, практично до капітуляції вермахту!!! А обсяги були такі, що до третини Т-4 випускала саме ЧЗ...Вони, просто, скористалися приводом, щоб забрать собі те, що німці створили в Судетах...
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Разумно. Только не только это. Все действия произведенные оккупантами должны быть незаконными и подлежать судебным искам.
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будет у каждого татарина по 2 раба если шо
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у татар, вроде, тот же Чубаров, высрал: Крым сам должен решать с кем ему быть - "срасией, с Украиной, либо с Турцией".
не Чубаров, но тоже видный деятель сказал. побольше сюсюкаться с ними надо - иди воюй, мразь(не к Чубарову, т.к. он бородат)))
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Татари в Криму сидять тихенько як миші, а Чубаров хоче чужими руками жар загрібати - щоб Україна відвоювала Крим і віддала Чубарову на тарілочці.
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Та може й не чубарову, вони ж сказали, я вище написав - шо ше поєрепеняться "з ким їм бути".
я не дивуюсь шо в історії ми все були під кимось - хто пообіцяв більше каші, то козак йому й служить. сором коротше.
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знову цей командир партизанського загону )
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На законодательном уровне нужно предусмотреть наказание для всех крысчан предателей Родины и для всех крысчан предателей Присяги Родине и для всех крысчан госизменников. Первых сажать, вторых вешать, третьих расстреливать.
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Слава Киевской Руси - Новороссия соси!
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Глупо. Надо с начала вернуть крым, а потом гайки затягиват, из-за таких дебилов и донбас прое.,,ли, сначала власть укреплять надо, а потом все остально, наоборот не получается
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Однозначно, а также уголовную ответственность для тех крымчан,которые получили паспорта кацапстана. Хотя посе деоккупации их можно просто депортировать в родную говень...
Правда, среди них будет дохрена кырлов-мырлов, но то такэ...
Dura lex sed lex
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Ну двайте Продвигайте . Все сдегки купли продажи анулировать.а затем по закону.
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