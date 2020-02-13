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Все про:Одесская область (1925) порт (397) DP World (1)

 Крупнейший портовый оператор в мире DP World заходит в Украину

Один из крупнейших портовых операторов мира, DP World, объявил о намерении приобрести контроль в Контейнерном терминале ТИС (порт "Пивденный", Одесская область).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сегодня сообщает пресс-служба ТИС.

Сделку сопровождала инвестиционная компания SD Capital. Ее сумму в компании не раскрывают, но подчеркивают, что это – крупнейшая инвестиция в инфраструктуре за всю историю независимости Украины.

Крупнейший портовый оператор в мире DP World заходит в Украину 01

Как отмечают в компании, среди первоочередных планов DP World – внедрить новейшие IT-решения и глобальную экспертизу группы, сфокусироваться на развитии интермодального сегмента грузоперевозок и развитии на собственных, уже выкупленных ТИС землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone.

"DP World во всем мире предоставляет лучшие клиентоориентированные решения в логистике. Контейнерному терминалу наше партнерство даст возможность сосредоточиться на оттачивании качества услуг, сфокусироваться на интермодальности и развитии Индустриального парка", – прокомментировал совладелец ТИС, партнер SD Capital Андрей Ставницер.

Султан Ахмед Бин Сулайем, глава правления и генеральный директор DP World, сказал: "Мы рады расширению присутствия в Украине. DP World высоко оценивает потенциал роста Контейнерного терминала ТИС. Цель нашей компании – создавать лучшие отраслевые решения для оптимизации глобальной цепочки поставок. Мы верим, что наше стратегическое партнерство позволит Контейнерному терминалу ТИС укрепить свои позиции на морской карте мира".

Крупнейший портовый оператор в мире DP World заходит в Украину 02

Филипп Грушко, партнер SD Capital, добавил, что это слияние окажет критически важное влияние на украинский логистический сектор. "Страна, в которой есть DP World, – важный игрок на мировом рынке морских перевозок и глобальной торговли. Это знак качества для инвестиционного климата страны и опора для дальнейшего роста", – отметил он.

Напомним, DP World – один из крупнейших портовых операторов мира. В 2019 году суммарно обработал 71,2 млн TEU (для сравнения: контейнерооборот всех украинских портов за прошлый год составил немногим более 1 млн TEU – ред.).

Контейнерный терминал ТИС – один из крупнейших и самый динамичный контейнерный терминал в Украине. В 2019 году его контейнерооборот увеличился на 75%. Одним из первых среди украинских портов начал развивать регулярные перевозки контейнерных грузов блок-поездами.

Источник: https://censor.net.ua/n3175453
 
   
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Очередная зрада..То Немецкий оператор по железной дороге,то теперь компания по морским портам)))
А может просто,дали компаниям возможность работать без башляния нашим корупционерам?
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Какой такой немецкий оператор на железной дороге?
Ты все проспал...немцы уже давно открестились от этого заявления чувачка в жилетке..
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Це нейде в ніяке порівняння зі здобутками Порошенка!! Петро Олексійович створив Україну, а зелені шмарклі все розвалюють!!
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Интересно:
1) им таки дали инвест-няню?
2) сколько они у нас продержатся?
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Няней уже наготовили на лавину инвесторов?
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