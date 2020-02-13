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Все про:местные выборы (1271) децентрализация (492) Корниенко (120)

 Реформу децентрализации возможно провести до местных выборов, - "слуга народа" Корниенко

В ближайшие две недели в регионах будут проведены обсуждения законопроекта "О внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти".

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, у нас есть план. Можно за две сессии успеть, если планировать в самом начале четвертой сессии 3-4 сентября голосовать 300 (300 голосов за законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти". - Ред.). Четвертая сессия как раз очень удачно начинается - первого сентября, а избирательный процесс (на местных выборах. - Ред.) начинается пятого сентября", - рассказал он.

По его словам, в ближайшие две недели в регионах будут проведены обсуждения законопроекта "О внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти". Корниенко сообщил, что они пройдут в формате, в котором обсуждался вопрос о рынке земли - на небольших форумах, по нескольку сотен человек.

"Эти обсуждения завершатся 25 февраля большим собранием в Киеве, где будут представители ассоциаций, мэры, руководители местных органов власти, эксперты всевозможные, представители доноров. После него мы будем выходить на концепцию, затем - комиссия по правовой реформе, где все это финализируется. То есть, приблизительно в конце февраля - начале марта мы планируем выйти на текст", - объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" проведет тренинг по децентрализации для глав ОТГ и депутатов местных советов

Он также рассказал, что параллельно в правительстве дорабатывают перспективные планы объединенных территориальных громад (ОТГ).

"Мы им дали такие полномочия - самим их формировать", - отметил глава партии.

Также, по его словам, основной причиной для отзыва президентом из Верховной Рады законопроекта №2598 "О внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти" стали заявления мэров, которые не одобряли реформу в таком виде".

Напомним, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти.

Однако 16 января по результатам встречи с председателем и заместителями председателя фракции партии "Слуга народа" Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175452
 
 
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Какая нахрен "децентрализация"; у тебя под носом состоялся государственный переворот.
В Конституции нет никакого "офиса президента". Глава офиса может только картриджи в принтеры заправлять, и следить чтобы помещение проветривалось вовремя.

Конституционный суд ничего не хочет сказать по этому поводу ? Кто такой "глава офиса президента" чтобы командовать внутренней и внешней политикой ?
Он от какого округа избирался ? Он даже не депутат Рады.
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та не,этот как раз депутутка,хуже того,глава партии.
хотя все правильно сказано,только другие фамилии подставить нужно
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Слуги Урода все порошенковские реформы хотят испоганить и перекрутить своими "реформами реформ".

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Не зовсім. Вони децентралізацію заміняють федералізацією. Це різні речі
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Реформу децентрализации возможно провести до местных выборов
А можно полюбопытствовать с какой целью и почему такая спешка? Бо из статьи это совсем непонятно.
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Робиться все в турборежимі не закінчення війни, а зняття сануцій з росії. А ще змінять структурно Україну на малоросію.
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