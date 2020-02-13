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 Нидерланды отказали России в праве судить граждан РФ, обвиняемых по делу МН17: "Это не является вариантом"

Нидерланды отклонили предложение Москвы по преследованию трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус заявил 12 февраля, что Москва в октябре 2019 года направила письмо, в котором просила Нидерланды рассмотреть вопрос о передаче уголовного преследования трех подозреваемых в Москву.

"Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландскими властями уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом и не была принята во внимание", - говорится в письме Грапперхауса в парламент.

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Суд над подозреваемыми "является важным шагом в установлении истины и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников", - сказал Грапперхаус.

"Правительство полностью уверено в независимости и качестве нидерландского правосудия", – подчеркнул он.

Считается, что трое российских граждан и четвертый подозреваемый, гражданин Украины, проживают в России.

Нидерланды возглавляют международное расследование по факту крушения 17 июля 2014 года самолета MH17.

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апомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

8 ноября 2019 года Международный суд ООН объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Источник: https://censor.net.ua/n3175451
 
   
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Непогано мокші прагнуть влаштуватися. Путен буде судити Пуйла?
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шо,кацапня выскочила с предложением,потрясающим своей новизной "а давайте мы их сами судить будем"? Нидерланды отказали России в праве судить граждан РФ, обвиняемых по делу МН17: "Это не является вариантом" - Цензор.НЕТ 2822
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!Высший пилотаж" - преступники будут рассматривать дело против самих себя, давать оценку собственным действиям и выносить себе приговор!!!
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Непогано мокші прагнуть влаштуватися. Путен буде судити Пуйла?
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Одни говорят хло какое-то, иные - ПЗД МРЖ. А там кто его знает?
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шо,кацапня выскочила с предложением,потрясающим своей новизной "а давайте мы их сами судить будем"? Нидерланды отказали России в праве судить граждан РФ, обвиняемых по делу МН17: "Это не является вариантом" - Цензор.НЕТ 2822
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та шо ви такі категоричні? цемаха вже судили і приговорили якщо вірити чуткам

але гіркін ще варішкою хлопає чомусь...якщо він не цап відбувайло то нафіг він здався?
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!Высший пилотаж" - преступники будут рассматривать дело против самих себя, давать оценку собственным действиям и выносить себе приговор!!!
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Був такий барон мюнхаузен, котрий витягував сам себе за волосся. Тільки справа в тому що ***** лисий.
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По российским законам --- МН-17 сбила украинская ракета.
Эта версия во всю рекламируется во всех СМИ РФ.
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Так а Гирку петуха позорного давно пора публично павешать нах на сосне примаволейной
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а чё, у них нормально получается! одного ж пиз#бола Цемаха, уже к вышаку приговорили....., ну и остальных ждет та же участь.....
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