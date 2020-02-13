 Пьяный следователь, находившийся вне службы, приехал оформлять ДТП на Одесчине, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Поступило сообщение о том, что в с. Александровка произошло ДТП с пострадавшими. Для проверки указанного сообщения на место аварии был направлен наряд сектора реагирования патрульной полиции.

Впоследствии на спецлинию "102" поступило еще одно сообщение от участников дорожно-транспортного происшествия. Граждане сообщили, что на место аварии для оформления ДТП на собственном автомобиле и в гражданской одежде прибыл следователь с явными признаками алкогольного опьянения.

Для установления всех обстоятельств правонарушения на место происшествия выехали сотрудники инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения ГУНП и управления внутренней безопасности в Одесской области.

Установлено, что полицейский находился вне службы. В отношении него составлен административный протокол по ст.130 КУоАП. По данному факту начато служебное расследование, на период проведения которого полицейского отстранен от исполнения обязанностей по должности. Ему грозит безальтернативное увольнение из ОВД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бил дубинкой и заставлял приседать, - полицейского хотят посадить за издевательства над задержанным. ВИДЕО