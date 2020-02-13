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Все про:ДТП (6017) Одесская область (1925) Нацполиция (10897) пьянство (730)

 Пьяный следователь, находившийся вне службы, приехал оформлять ДТП на Одесчине, - Нацполиция

Следователю грозит безальтернативное увольнение из Национальной полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Поступило сообщение о том, что в с. Александровка произошло ДТП с пострадавшими. Для проверки указанного сообщения на место аварии был направлен наряд сектора реагирования патрульной полиции.

Впоследствии на спецлинию "102" поступило еще одно сообщение от участников дорожно-транспортного происшествия. Граждане сообщили, что на место аварии для оформления ДТП на собственном автомобиле и в гражданской одежде прибыл следователь с явными признаками алкогольного опьянения.

Для установления всех обстоятельств правонарушения на место происшествия выехали сотрудники инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения ГУНП и управления внутренней безопасности в Одесской области.

Установлено, что полицейский находился вне службы. В отношении него составлен административный протокол по ст.130 КУоАП. По данному факту начато служебное расследование, на период проведения которого полицейского отстранен от исполнения обязанностей по должности. Ему грозит безальтернативное увольнение из ОВД.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175448
 
   
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Вот человек отдается работе, в выходной день, уже расслабился и вместо отдыха, пошел работать. П'яний слідчий, який не був на службі, приїхав оформляти ДТП на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2732
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Скоріше за все чергував якийсь смоляк, нездатний провести огляд місця події, тому керівник почав шукати слідчого спроможного нормально зафіксувати ДТП. Той був вихідний, може щось святкував, якесь день народження дитини (для прикладу) на нього наїхали, змусили приїхати, а тепер звільнять. Висновок. Якщо ви вихідний, то виключайте телефон, і плюйте не усе, начальство, потреби суспільства, державу, громадян і т.п., бо дякую вам не скажуть, а цапом відбувайлом стати легко.
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Долго Еще будут вытягивать Осколки Прошлой системы МВД.
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а в чем она ппрошлая?даже министр тот же П'яний слідчий, який не був на службі, приїхав оформляти ДТП на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 868.он шоле осколки вытягивать будет?
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а альтернативное увольнение из овд-это с какими то ништяками?
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Можливо він єдиний хто в цій Олександрівці спеціалізується на ДТП... Якщо людина десь щось святкувала і його викликали на роботу він мав забити на все і не приїхати? Чи як? Чи ви бляха тут всі думаєте що після грузинських реформ в поліції залишилося багато людей здатних написати протокол огляду місця події??? Згоден що він не повинен був їхати за кермом свого авто (напевно мав їхати з драйвером) але тепер, якщо звільнять, взагалі хрін хто наступний раз приїде... ібітесь як хочете називатиметься....
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