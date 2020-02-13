 Наша позиция - особый статус для Донбасса не вписывать в Конституцию, - "слуга народа" Корниенко

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава партии Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского - особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (первого варианта и доработанного, а позже отозванного о внесении изменений в Конституцию по децентрализации. - Ред.) были без какого-либо "особого статуса", - отметил он.

Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", он напомнил, что Верховная Рада продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" до 31 декабря 2020 года включительно.

"Ждем внешнеполитического сигнала от президента", - сказал Корниенко.

Напомним, 12 декабря Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год.

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