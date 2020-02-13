 Обеспечение охраны Зеленского в Омане обошлось бюджету в 74,3 тыс. грн, - УГО. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе УГО на запрос народного депутата из фракции "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко, который он опубликовал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
В УГО акцентировали, что согласно законодательству охрана президента осуществляется непрерывно.
"Сумма потраченных средств на командировку военнослужащих УГО Украины в Султанат Оман составила: 74 319,9 грн, из них суточные – 14 820,9 грн, проезд - 59 499 грн", - говорится в ответе УГО.
Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".
Только породистый лох мог повестись на это.
але ж хіба вас не зачіпає те, що вам (як і всім нам) сцяли в очі розповідаючі про відпочинок зеленського за власний рахунок, потім про те, що це був офіційний візит, а потім вирішили, що народу взагалі краще про це нічого не розповідати бо "люди не готові"?
й це сцання не закінчується ані на хвилину.
хіба що вам до вподоби урінотерапія.
Фонды Марины и Петра Порошенко получат 1,7 млрд гривен из госбюджета в 2019 году
вiд зебiла чую!
😎
ПыСы и вообще в сериале про Голобородьку телохранитель один был
Сколько миллиардов долларов стоит продажа интересов Украины?
Измеряется ли деньгами предательство?
Мальдивы обходились гораздо дороже.