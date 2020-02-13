 Обеспечение охраны Зеленского в Омане обошлось бюджету в 74,3 тыс. грн, - УГО. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе УГО на запрос народного депутата из фракции "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко, который он опубликовал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В УГО акцентировали, что согласно законодательству охрана президента осуществляется непрерывно.

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"Сумма потраченных средств на командировку военнослужащих УГО Украины в Султанат Оман составила: 74 319,9 грн, из них суточные – 14 820,9 грн, проезд - 59 499 грн", - говорится в ответе УГО.

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

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