 К сервису проверки квитанций в электронной форме подключили основные госорганы, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
"Мы подключили к сервису check.gov.ua все основные государственные органы:
- Сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.д.).
- Миграционная служба (паспорта, загранпаспорта и т.д.).
- ЗАГСы (все услуги с рождения, брака и т.п.).
- ЦПАУ (услуги Миграционной службы и ЗАГСов).
- Услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т.п.)", - говорится в сообщении.
По его словам, украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в госорганы банковские квитанции об уплате.
"Можно просто оплачивать услуги через Интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения. Кроме времени, для украинцев это будет сбережения и денег. Потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через "местные" банки с гигантскими комиссиями", - объяснил Дубилет.
Работники этих государственных учреждений получили служебные инструкции.
"Но если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545, будем дополнительно разъяснять", - добавил Дубилет.
пс... а вуха у нього= креативні...