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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11613) электронная система (93) Дмитрий Дубилет (97) электронные услуги (13)

 К сервису проверки квитанций в электронной форме подключили основные госорганы, - Дубилет

Украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в госорганы банковские квитанции об уплате.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Мы подключили к сервису check.gov.ua все основные государственные органы:
- Сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.д.).
- Миграционная служба (паспорта, загранпаспорта и т.д.).
- ЗАГСы (все услуги с рождения, брака и т.п.).
- ЦПАУ (услуги Миграционной службы и ЗАГСов).
- Услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т.п.)", - говорится в сообщении.

По его словам, украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в госорганы банковские квитанции об уплате.

"Можно просто оплачивать услуги через Интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения. Кроме времени, для украинцев это будет сбережения и денег. Потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через "местные" банки с гигантскими комиссиями", - объяснил Дубилет.

Работники этих государственных учреждений получили служебные инструкции.

"Но если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545, будем дополнительно разъяснять", - добавил Дубилет.

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К сервису проверки квитанций в электронной форме подключили основные госорганы, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175442
 
 
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Зебилет, что же ты творишь, мне на Новой Почте не дали накладную на посылку. Сказали иди так забирай под честное слово. Уже и эти бумагу экономят К сервису проверки квитанций в электронной форме подключили основные госорганы, - Дубилет - Цензор.НЕТ 8671
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Щось у Діми-Електроніка не складається. Вчора Кабмін інформував про ліквідацію сервіс-центрів МВС, а сьогодні Діма підключає їх до сервісу check.gov.ua.
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от і я КАЖУ- мотя займайся оптімізацію папірців і не пхайся зі своїми дуркуватими ідеями до ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ... Для тебе=шлємазла ПЕРЕПИСИ це занадто складно.. До сервісу перевірки квитанцій в електронній формі підключили основні держоргани, - Дубілет - Цензор.НЕТ 6356
пс... а вуха у нього= креативні...
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