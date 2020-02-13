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 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,3 тыс. человек, инфицированы - 48,2 тыс.

В среду количество больных новым коронавирусом в Китае выросло на 14 840 человек, а погибших - на 242 человека, что является наибольшим суточным ростом до сих пор.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Комитет по здравоохранению провинции Хубэй.

"Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения в провинции достигла 48 206. По состоянию на среду в провинции погибли 1 310 человек", - пишет Xinhua.

С начала вспышки заболевания из больниц были выписаны 3 441 пациента.

"Среди 33 693 госпитализированных, 5 647 до сих пор находятся в тяжелом состоянии, еще 1 437 - в критическом", - говорится в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число зараженных коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере в Японии возросло до 218 человек

Xinhua объясняет, что резкий рост количества больных, частично объясняется изменением методов подсчета, ведь теперь в общей статистике учитываются так называемые "клинически диагностированные" случаи.

"Клинически диагностированные случаи - уникальны для статистики с Хубэя. Их учет спровоцировал рост количества новых подтвержденных случаев", - отмечает агентство.

Клинически подтвержденными считаются все вероятные случаи заражения новым коронавирусом, к которым было сделано связанную с пневмонией компьютерную томографию.

Как сообщалось, по состоянию на 12 февраля общее количество умерших в результате заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 1 113 человек. За пределами Китая зафиксированы два летальных случая.

Источник: https://censor.net.ua/n3175437
 
   
 Топ комментарии
 
Если кончились маски, то выход есть всегда:
Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,3 тыс. человек, инфицированы - 48,2 тыс. - Цензор.НЕТ 5263

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Украине ничего не будет) у нас премьер министр нищеброд, участвовавший в масовке на интере:
Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,3 тис. осіб, інфіковано - 48,2 тис. - Цензор.НЕТ 9357
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Если кончились маски, то выход есть всегда:
Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,3 тыс. человек, инфицированы - 48,2 тыс. - Цензор.НЕТ 5263

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Доктор Коморовский сводку для Цензора готовил, с устаревшими данными.
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Так скоро можуть з'явитись жарти і про тампони в ніс...
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Порохоботов-идиотов можно распознать и без селфи,по тупым высерам и картинкам на цензоре
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инфицировано 60331 чел
умерло 1369
вылечено 6060
Цензор! - держите официальный сайт...
Coronavirus 2020-nCoV
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Ksenia VB - а нам что важно - Китай только или вся планета?

тем более доверять китайским коммунистам так себе идея....
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вони беруть офіційну статистику китайців.
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напишите на Совете Форумчан - пускай статистику по всему шарику дают... Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,3 тис. осіб, інфіковано - 48,2 тис. - Цензор.НЕТ 5459
мне лень...
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Ksenia VB - неа..., мы лучше знаем...

мы же подписчики и клиенты...
платим налоги так сказать за рекламу на Цензоре... Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,3 тис. осіб, інфіковано - 48,2 тис. - Цензор.НЕТ 1574
наши пожелания должны выполняться...
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Ksenia VB - а что.., мы должны заранее включать траурную музыку..?

не надо лицемерить...
почитайте про китайские концлагеря и их жестокость...
мой товарищ был свидетелем в Шанхае, когда автобус переехал женщину и никто даже не подошел к ней оттащить ее с дороги еще живую...
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Там "запоздалые" данные, тут быстрее обновляют информацию https://ncov.dxy.cn/ncovh5/view/pneumonia
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но вылечено - ЧЕМ? если высрали(Рашка не в счет, там кокаина как раз подвезли) шо 1.5 года надо шоб была вакцина то
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Так и вакцина лечить не будет, мухи(вакцина) отдельно котлеты(лечение) отдельно. А лечат как и SARS. Некоторые страны лечат эксперементально: Lopinavir и Ritonavir, а также Oseltamivir
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Борис Козлов 6516a265 - многие выздоравливают без вакцины, только на поддерживающем лечении...

ВОЗ разъяснил уже...
Другое дело что крематории в Китае не справляются с сжиганием трупов....- так что реальное кол-во инфицированных именно от Короно-вируса никто не знает...
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ВОЗ..... воз обосрался высрав шо - "все хорошо прекрасная маркиза, просто немного плохо", а теперь ищет пути для того чтобы воза этого не разогнали к собакам.
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На соседней ветке комменты :
Так званий ;свиний грип;. Легені вигорають за лічені години. І це ще статистика неповна. У нашій лікарні двоє за тиждень померло.
Але, гараж, похоже это на коронавирус ? 200 человек проскочило в Украину из Китая бесконтрольно, и сейчас где - то шастают. Доктор Комаровский, смерти людей, которые по вашим советам не одевают маски, потому что маски носит только больной - будут на вашей совести. Ваше имя проклянут. Все чихают , кашляют и маски стесняются одеть, чтобы не подумали, что он болен. То, что вы своим дурным языком, которым вертите, как помелом, ни за что не отвечая -намололи - это преступление. И двое умерших вышеупомянутых - тоже на вашей совести. Защита от любого гриппа , не только, короновируса, примерно одинакова. Вы внушили людям, что лучшая защита - это никакой защиты, потому что от него ничего не помогает.
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об этом сообщает Комитет по здравоохранению провинции Хубэй. Источник: https://censor.net.ua/n3175437\\\\\\\\\\\

Это как верить Партии - дидыуничтожиле1000000муссолинскихтанков!!!111

Походу там реально на порядок(в 10 раз) хуже.
Антиколорадос неплохо освещает, опуская Си Цзиньтао, или как там этот Ымператоръ называется.
Ептель, если докажут шо китайцы создали вирус и обосрались, то оставшиеся 50000 граждан Украины неплохо отсудят у ляопиньцев, или как там их партия именуется.... кхи-кхи.... о б*же, помогитзщцоуфзпщок4зщопщукзмь ав ваяуфыпр5
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истеричка ,успокойся. за пределами Китая на вчерашний день 393 случая, 1 летальный исход. или все-таки думаешь,что это биологическое оружие ориентированное на "разрез ушей"?
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Знаешь, надо смотреть как в пред. столетии: случилось что-то плохое? = вызывай послов коммунистов и выслушай от них "этонемы".
Это как участковый при краже в селе, вызывает 5 раз сидевшего Васю и слушает нудную проповедь шо Вася в том мо.мент был вообще во Франции, круасаны ел. А потом васюю садят в шестой раз. Так и тут. Че не ясно вам?
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ВЖЕ 525.За межами материкового Китаю(де поки що медицина має достатній ресурс)


геометрична прогресія зі знаменником 1.15
ще не враховано що на кількох круїзних лайнерах інфіковані ВСІ.
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суть не в ресурсах. смерть наступает не от вирусной инфекции,которая у большинства протекает просто с симптомами ОРВИ, а в результате осложнений: не пневмонии,как тут пишут, а пневмонита,с последующим ДВС-синдромом и полиорганной недостаточностью. такие осложнения с очень высокой долей вероятности приводят к летальному исходу даже при наличии ресурсов. но мы этого пока не наблюдаем за пределами Китая. это может говорить о том,что в Китае многие заболевшие переносят инфекцию как грипп дома без развития пневмонита и не учитываются в статистику, предоставляемую официально. например на одного госпитализированного приходится 10 отсиживающихся дома. в итоге не 48к,а 480к. тогда статистика смертей совсем вялая - и совпадает с тем,что имеем за пределами китая. 1,3 на 480
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По деяким даним на росії вже десятки мерців від цієї зарази, звісно що то не європейська країна, можливо теж азіати, але...
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купить маску - практически не реально, их продают спекулянты по каким-то космическим ценам, а у многих людей уже просто нет денег ни на маски, ни на еду. Эти люди выходят к полицейским и поясняют ситуацию, а те - ничего не хотят слушать. На одном видео, после такой беседы, женщина бросается с моста в реку. На другом - видно мужчину, который повесился на ветки дерева, прямо посреди улицы. Они отчаялись разорвать этот порочный круг. Причем, как пишут в пабликах, повешение в публичных местах стало распространенным явлением, только вот неизвестно, к жертвам чего власти их причислят.
Скажем так, это - высшая степень разочарования в руководстве страны. Ему настолько не верят, не верят в помощь, которую то может оказать, что решаются лишить себя жизни. Если Си считает, что это и есть «ситуация под контролем», то что такое ситуация без контроля?
Но это не весь трэш. Водителей автомобилей, которые привезли помощь в Ухань, заставляют за свой счет садиться на карантин. В связи с этим, в Ухань уже просто никто не хочет ехать, поскольку такие приключения никому не нужны. А те водители, которые не знали такого расклада и по доброте душевной отвезли груз в Ухань - бьются в истерике и взывают к справедливости, но - бесполезно.
По сути, в этих районах центральная власть утратила контроль над ситуацией и она усугубляется не только вирусом, но и психологическим опустошением людей, находящихся внутри зоны карантина. И это - Китай, с его огромной экономикой, инфраструктурой и прочим.
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спасибо за цитату, вчера читал.
за то и говорю, шо люди там уже готовы рвать красножопую падаль.
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Якщо у найближчч три місяца не загасять цю холеру то триндець буде у світ. єкономіці та бізнесі , так кажуть фахівці...
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Украине ничего не будет) у нас премьер министр нищеброд, участвовавший в масовке на интере:
Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,3 тис. осіб, інфіковано - 48,2 тис. - Цензор.НЕТ 9357
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Так вот где ковались управленческие кадры СН. В массовках на Интере .
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60 ВІТСОТКІВ населення Землі буде заражено.
Смертність-2.1 відсотки(у китайців і пенсіонерів більша)
це орієнтовні цифри..


Будемо готуватись якось з цим жити..(
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Это на утро. Вечером цифра увеличится. Завтра утром мы вообще окуеем.
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Предполагаю под 100 тыс заболевших
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ніяких ставок.
по інфікованих-геометрична прогресія..
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І це тільки "офіційна" статистика. А що там насправді відбувається - не знає ніхто.
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Новая технология подсчёта говорят китайцы.
Ага, это когда уже не получается утаивать реальные цифры, которые в 5-6 раз выше официальных...
Комуняки всегда брехали.
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там реально торба - Антиколорадос читает их паблики, грит шо кошмар. люди уже готовы красножопых вообще разорвать. странно шо интернет не перекрыли.
Кстати - рынок то снесли, вместо направить продукцию для исследований. Как всегда делают в таких случаях.
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Китайцы,просто не знают,що можно святой водой уколоться и всё пройдёт Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,3 тис. осіб, інфіковано - 48,2 тис. - Цензор.НЕТ 3479
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Подавляющее большинство выздоравливает. А вот если б была 100-99% смертность и никаких вакцин, плюс высокая летучность то тогда конечно жопа.
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В стране где занычкарили деньги на чрезвычайные ситуации вроде смертоносной эпидемии и других катаклизмов, и теперь сидят , как мыши под веником и ничего не предпринимают -- картина будет именно такой :
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Переломный момент наступает ,власти страны наконец поймут что им нужнее ,они с зарплатами в сотни тысяч ,Коболев и Ветренко в миллион ,или медсестра с зарплатой в 6- 7 тысяч Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,3 тис. осіб, інфіковано - 48,2 тис. - Цензор.НЕТ 7657
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1 в мегаполісі де один в одного на голові сидить
2 вірус який заражає до появи симптомів

3 піісят з пальцем тищ заражено (ага-ага)
4 тища триста пішло спати
5 комунякам вірити наше фсьо....
6 висновки робіть самі
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скоріше всього цифра 1 000 000 інфікованих в Ухані вже реальність.
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Власти Японии решили сделать исключение и эвакуировать с корабля пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. А таких отдыхающих большинство: 80% - люди старше 60 лет, их них 215 человек - старше 80 лет, и 11 - старше 90. Все они жаловались на стресс и нехватку свежего воздуха. Но пока японское правительство не приняло окончательного решения по этому вопросу, все пассажиры остаются в своих каютах.

Матрос «лайнера с коронавирусом»: На больных страшно смотреть, их постоянно трясет, как от Паркинсона

- На борту ходят слухи, что уже была одна смерть. Говорят, погибла пожилая женщина, гражданка Канады, - рассказывает наш собеседник. - В целом, дела плохи. Находиться тут страшно. Нам запретили общение с пассажирами. Отдыхающие закрыты в каютах. И в ближайшее время нас отсюда не выпустят.По его словам, ситуация с каждым днем ухудшается. Заканчиваются лекарства. Например, на борту совсем нет инсулина (и почему японцы не могут его подвезти - не понятно).

Но больше всего люди боятся, что отключат вай-фай.- Нам ничего не говорят. Мы все сами узнаем из новостей. Всех лишь успокаивают: все хорошо, ситуация под контролем. Некоторые русские бунтуют, требуют алкоголь, а его бесплатно не дают. По 30 долларов за 50-мл Jack Daniels. Очень дорого, - продолжает наш источник на судне. - Зато кормят всех тут бесплатно. Сегодня на завтрак был сэндвич с джемом и бутылка воды. Экономия. И японские власти пообещали привезти еще еды.

Рассказал наш собеседник и о тех, кто заболел.- Вы просто не видели больных этим вирусом. Их постоянно дергает, как при болезни Паркинсона. А еще тут каждый второй кашляет. Больше всего смущает отсутствие каких-либо средств индивидуальной защиты. Всем выдали по несколько обычных масок, мы их обработали йодом и ходим, надеемся, что поможет,
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Японцы сообщают, что у них всего 300 тестов в день в наличии и они их тратят на лайнер. Обещают нарастить до 1000 тестов в день к 18 февраля (только). А нет теста - нет заражения. Поэтому возможно этот в этом рассаднике каждый второй кашляет и сидят.

Власти говорят, что через вентиляцию вирус не распространяется, но гарантию никто не даст. Проблема в каютах низкого класса, они маленькие, без балконов, без окон. "представьте, что вас заперли на 2 недели в вашей ванной". Воздух там только от принудительной вентиляции единой системы.

В японском обществе много критики по поводу решения сделать этот плавучий карантин. Поэтому уже высказываются сомнения в правильности выбора.

На вчерашний день было 4 пассажира с лайнера в тяжелом состоянии из-за вируса. Все старше 60 лет, 3 японца и один неназванной нации.

https://coronavirus.d3.ru/situatsiia-na-kruiznom-lainere-diamond-princess-1926988/?sorting=rating
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Японцы сообщают, что у них всего 300 тестов в день в наличии и они их тратят на лайнер. Обещают нарастить до 1000 тестов в день к 18 февраля (только)

 1000 ТЕСТІВ В ДЕНЬ в ЙОКОГАМІ БУДЕ НА 18 замало.((

АПРОПО..
Україна(Моз Скалецької) домовилась про наступну партію тестів додатково до 30-ти що є.? Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,3 тис. осіб, інфіковано - 48,2 тис. - Цензор.НЕТ 4885
Бо на літак з Уханю не вистачає..
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В Україні лабораторія Інституту молекулярної біології і генетики НАН України та Лабораторії епігенетики створили вітчизняний тест для виявлення уханьського коронавірусу.
Про це повідомив ZN.UA високопосадовець(***неназваний ) в МОЗ.
Із його слів, обидві лабораторії, які працювали над створенням вітчизняних тестів, впоралися зі своїм завданням, зробили це різними шляхами і, практично, одночасно. На сьогодні створені вже понад 300 тестів.
Специфічність розробок підтверджена пиптидною послідовністю вірусу - його "відбитком пальця", який є ланцюжком кількох десятків нуклеотидів, властивих цьому коронавірусу. Передбачається, що щодня несерійне виробництво додаватиме в арсенал медиків до 200 тестів.
***як хочеться віритиНа створення тесту українським медикам і вченим знадобилося трохи менше трьох тижнів. Ланцюжок РНК вірусу китайці надали всім країнам 20 січня, про що на своїй пресконференції заявив секретар РНБО Олексій Данилов.
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https://www.healthmap.org/wuhan/

кто то может объяснить, как китайцы ставили места коронавируса?

мутная ситуация какая-то. китай у себя замалчивал долго, а теперь пошли по 15000 больных в день рисовать! цензор отстал в этом плане по новостям...
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На врачебной конференции вчера доктора говорили между собой, что коронавирус уже есть в Украине. Но им об этом запрещено говорить.
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