 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,3 тыс. человек, инфицированы - 48,2 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Комитет по здравоохранению провинции Хубэй.
"Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения в провинции достигла 48 206. По состоянию на среду в провинции погибли 1 310 человек", - пишет Xinhua.
С начала вспышки заболевания из больниц были выписаны 3 441 пациента.
"Среди 33 693 госпитализированных, 5 647 до сих пор находятся в тяжелом состоянии, еще 1 437 - в критическом", - говорится в материале.
Xinhua объясняет, что резкий рост количества больных, частично объясняется изменением методов подсчета, ведь теперь в общей статистике учитываются так называемые "клинически диагностированные" случаи.
"Клинически диагностированные случаи - уникальны для статистики с Хубэя. Их учет спровоцировал рост количества новых подтвержденных случаев", - отмечает агентство.
Клинически подтвержденными считаются все вероятные случаи заражения новым коронавирусом, к которым было сделано связанную с пневмонией компьютерную томографию.
Как сообщалось, по состоянию на 12 февраля общее количество умерших в результате заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 1 113 человек. За пределами Китая зафиксированы два летальных случая.
умерло 1369
вылечено 6060
Цензор! - держите официальный сайт...
Coronavirus 2020-nCoV
тем более доверять китайским коммунистам так себе идея....
мне лень...
мы же подписчики и клиенты...
платим налоги так сказать за рекламу на Цензоре...
наши пожелания должны выполняться...
не надо лицемерить...
почитайте про китайские концлагеря и их жестокость...
мой товарищ был свидетелем в Шанхае, когда автобус переехал женщину и никто даже не подошел к ней оттащить ее с дороги еще живую...
ВОЗ разъяснил уже...
Другое дело что крематории в Китае не справляются с сжиганием трупов....- так что реальное кол-во инфицированных именно от Короно-вируса никто не знает...
Так званий ;свиний грип;. Легені вигорають за лічені години. І це ще статистика неповна. У нашій лікарні двоє за тиждень померло.
Але, гараж, похоже это на коронавирус ? 200 человек проскочило в Украину из Китая бесконтрольно, и сейчас где - то шастают. Доктор Комаровский, смерти людей, которые по вашим советам не одевают маски, потому что маски носит только больной - будут на вашей совести. Ваше имя проклянут. Все чихают , кашляют и маски стесняются одеть, чтобы не подумали, что он болен. То, что вы своим дурным языком, которым вертите, как помелом, ни за что не отвечая -намололи - это преступление. И двое умерших вышеупомянутых - тоже на вашей совести. Защита от любого гриппа , не только, короновируса, примерно одинакова. Вы внушили людям, что лучшая защита - это никакой защиты, потому что от него ничего не помогает.
Это как верить Партии - дидыуничтожиле1000000муссолинскихтанков!!!111
Походу там реально на порядок(в 10 раз) хуже.
Антиколорадос неплохо освещает, опуская Си Цзиньтао, или как там этот Ымператоръ называется.
Ептель, если докажут шо китайцы создали вирус и обосрались, то оставшиеся 50000 граждан Украины неплохо отсудят у ляопиньцев, или как там их партия именуется.... кхи-кхи.... о б*же, помогитзщцоуфзпщок4зщопщукзмь ав ваяуфыпр5
Это как участковый при краже в селе, вызывает 5 раз сидевшего Васю и слушает нудную проповедь шо Вася в том мо.мент был вообще во Франции, круасаны ел. А потом васюю садят в шестой раз. Так и тут. Че не ясно вам?
геометрична прогресія зі знаменником 1.15
ще не враховано що на кількох круїзних лайнерах інфіковані ВСІ.
Скажем так, это - высшая степень разочарования в руководстве страны. Ему настолько не верят, не верят в помощь, которую то может оказать, что решаются лишить себя жизни. Если Си считает, что это и есть «ситуация под контролем», то что такое ситуация без контроля?
Но это не весь трэш. Водителей автомобилей, которые привезли помощь в Ухань, заставляют за свой счет садиться на карантин. В связи с этим, в Ухань уже просто никто не хочет ехать, поскольку такие приключения никому не нужны. А те водители, которые не знали такого расклада и по доброте душевной отвезли груз в Ухань - бьются в истерике и взывают к справедливости, но - бесполезно.
По сути, в этих районах центральная власть утратила контроль над ситуацией и она усугубляется не только вирусом, но и психологическим опустошением людей, находящихся внутри зоны карантина. И это - Китай, с его огромной экономикой, инфраструктурой и прочим.
за то и говорю, шо люди там уже готовы рвать красножопую падаль.
Смертність-2.1 відсотки(у китайців і пенсіонерів більша)
це орієнтовні цифри..
Будемо готуватись якось з цим жити..(
по інфікованих-геометрична прогресія..
Ага, это когда уже не получается утаивать реальные цифры, которые в 5-6 раз выше официальных...
Комуняки всегда брехали.
Кстати - рынок то снесли, вместо направить продукцию для исследований. Как всегда делают в таких случаях.
2 вірус який заражає до появи симптомів
3 піісят з пальцем тищ заражено (ага-ага)
4 тища триста пішло спати
5 комунякам вірити наше фсьо....
6 висновки робіть самі
USAToday от 12.02.2020
Матрос «лайнера с коронавирусом»: На больных страшно смотреть, их постоянно трясет, как от Паркинсона
- На борту ходят слухи, что уже была одна смерть. Говорят, погибла пожилая женщина, гражданка Канады, - рассказывает наш собеседник. - В целом, дела плохи. Находиться тут страшно. Нам запретили общение с пассажирами. Отдыхающие закрыты в каютах. И в ближайшее время нас отсюда не выпустят.По его словам, ситуация с каждым днем ухудшается. Заканчиваются лекарства. Например, на борту совсем нет инсулина (и почему японцы не могут его подвезти - не понятно).
Но больше всего люди боятся, что отключат вай-фай.- Нам ничего не говорят. Мы все сами узнаем из новостей. Всех лишь успокаивают: все хорошо, ситуация под контролем. Некоторые русские бунтуют, требуют алкоголь, а его бесплатно не дают. По 30 долларов за 50-мл Jack Daniels. Очень дорого, - продолжает наш источник на судне. - Зато кормят всех тут бесплатно. Сегодня на завтрак был сэндвич с джемом и бутылка воды. Экономия. И японские власти пообещали привезти еще еды.
Рассказал наш собеседник и о тех, кто заболел.- Вы просто не видели больных этим вирусом. Их постоянно дергает, как при болезни Паркинсона. А еще тут каждый второй кашляет. Больше всего смущает отсутствие каких-либо средств индивидуальной защиты. Всем выдали по несколько обычных масок, мы их обработали йодом и ходим, надеемся, что поможет,
Власти говорят, что через вентиляцию вирус не распространяется, но гарантию никто не даст. Проблема в каютах низкого класса, они маленькие, без балконов, без окон. "представьте, что вас заперли на 2 недели в вашей ванной". Воздух там только от принудительной вентиляции единой системы.
В японском обществе много критики по поводу решения сделать этот плавучий карантин. Поэтому уже высказываются сомнения в правильности выбора.
На вчерашний день было 4 пассажира с лайнера в тяжелом состоянии из-за вируса. Все старше 60 лет, 3 японца и один неназванной нации.
https://coronavirus.d3.ru/situatsiia-na-kruiznom-lainere-diamond-princess-1926988/?sorting=rating
1000 ТЕСТІВ В ДЕНЬ в ЙОКОГАМІ БУДЕ НА 18 замало.((
АПРОПО..
Україна(Моз Скалецької) домовилась про наступну партію тестів додатково до 30-ти що є.?
Бо на літак з Уханю не вистачає..
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В Україні лабораторія Інституту молекулярної біології і генетики НАН України та Лабораторії епігенетики створили вітчизняний тест для виявлення уханьського коронавірусу.
Про це повідомив ZN.UA високопосадовець(***неназваний ) в МОЗ.
Із його слів, обидві лабораторії, які працювали над створенням вітчизняних тестів, впоралися зі своїм завданням, зробили це різними шляхами і, практично, одночасно. На сьогодні створені вже понад 300 тестів.
Специфічність розробок підтверджена пиптидною послідовністю вірусу - його "відбитком пальця", який є ланцюжком кількох десятків нуклеотидів, властивих цьому коронавірусу. Передбачається, що щодня несерійне виробництво додаватиме в арсенал медиків до 200 тестів.
***як хочеться віритиНа створення тесту українським медикам і вченим знадобилося трохи менше трьох тижнів. Ланцюжок РНК вірусу китайці надали всім країнам 20 січня, про що на своїй пресконференції заявив секретар РНБО Олексій Данилов.
кто то может объяснить, как китайцы ставили места коронавируса?
мутная ситуация какая-то. китай у себя замалчивал долго, а теперь пошли по 15000 больных в день рисовать! цензор отстал в этом плане по новостям...