 Пятая годовщина Минских соглашений: РФ запросила на 18 февраля заседание Совбеза ООН

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"В связи с пятой годовщиной Комплекса мер по реализации минских соглашений, которая отмечается сегодня, 12 февраля, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля) Россия запросила проведение брифинга Совета Безопасности", - сказал он.
По словам Полянского, мероприятие может быть назначено на вторую половину дня 18 февраля.
Он уточнил, что Россия запросила проведение открытого заседания с участием представителя Секретариата ООН, от которого ожидают информации о прогрессе реализации комплекса мер.
Резолюция СБ ООН 2202 была принята в 2015 году консенсусом, она утвердила "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Резолюция сделала комплекс мер частью международного права - обязательным к исполнению документом.
не бояться, тварі.
НІ, НЕ БУЛО
а зараз таке відчуття, наче рашка збирає високих представників, щоб клюнути нас в недостатньо мирну позицію.
а де наш міністр пристайко ? все мовчать, лише арахамія сказав, що погодиться дати воду в Крим, тобто підписати офіційний документ між Україною і суб'єктом рашки.
Про бажання зе переглянути мінські домовленності.
Может это хитрый план?
Але у вас, зебілів свої методички.
рашка просто намагається стати чинником миру в регіоні.
Та хоча би так захищати - як оце Петро Порошенко, в статті для УП "Найжахливіша ніч у моєму житті". Де він говорить:
"Дорогу до Мінська жоден навігатор через Краматорськ не покаже. Але я не міг не заїхати на Донбас (після обстрілу Краматорська з жертвами, перед самими мінськими переговорами). І у Мінську трагічна історія краматорчан була для мене як відкрита рана, як оголений нерв. … 64 поранених, 17 загиблих...
У душі Путіна, судячи з його поведінки, краматорська трагедія не зачепила жодної струни. Згодом, Франсуа Олланд напише, як «багато разів Порошенко та Путін підвищували голос один на одного». Так, то була одна із найжахливіших ночей у моєму житті. Однак, вирішальна для того, щоб стриножити агресора.
Ключовим завданням Мінська-2 для нас було зупинити наступ російських регулярних військ, запобігти оточенню наших воїнів, зберегти життя тисяч людей, військових та цивільних.
Ми не прийняли жодних ультиматумів і завдяки підтримці наших німецьких та французьких партнерів домоглися рішення про припинення вогню без попередніх умов. Путін, нагадаю, наполягав, що в умовах нібито повного, за його даними, оточення близько восьми тисяч українських бійців саме він має диктувати ці умови: підняти білий прапор, залишити техніку і здатися в полон.
Ми чітко заявили, що оточення немає, а наші зброю не складуть. Але для того, щоби переконати в цьому усіх учасників зустрічі, на деякий час українська делегація перемістилася в окреме приміщення. Звідти, через лінію закритого зв'язку, ми комунікували з Генеральним штабом.
Врешті-решт отримали чітке повідомлення, що наші тримають оборону по лінії, визначеній у Мінську 19 вересня 2014 року, і оточення не допустять.
Так героїзм військових посилив позиції дипломатів на переговорах - подібне за п'ять років траплялося не раз.
Врешті-решт cпільна жорстка позиція України, Німеччини та Франції призвела до того, що Москва погодилася-таки на припинення вогню з 15 лютого.
Тоді "четвірка" працювала в чіткому форматі "три і один", в якому Путін не зміг знайти жодної шпаринки, і ніхто не був слабкою ланкою.
Було врешті-решт узгоджено спільну декларацію "нормандської четвірки", вагомою позицією якої стало підтвердження "повної поваги суверенітету і територіальної цілісності України…" А підпис Путіна під документом означав не що інше, як юридичине підтвердження очевидного факту: Росія - сторона конфлікту.
Показова деталь. Путіну вистачило якихось десяти хвилин, щоб приструнити своїх маріонеток, які раптом почали робити вигляд, ніби не згодні з уже узгодженим лідерами четвірки проєктом.
І Олланд, і Меркель мали змогу переконатися, наскільки ж короткий ланцюг, на якому сидять формальні керівники цих псевдореспублік, кому служать і чиї команди виконують бойовики.
Головне, що дали Україні Мінські угоди, - це дорогоцінний час. Час для системної розбудови армії. Час для того, щоб зосередитися на подоланні соціальної кризи, спричиненої війною і перекриттям доступу українських товарів на російський ринок.
Час для того, щоб зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України. Час, щоб обладнати і утримувати в робочому стані санкційний механізм проти Росії.
Ставлення Москви до Мінських домовленостей стало чи не єдиним критерієм для їхньої пролонгації. І, оскільки Кремль жодного прогресу так і не продемонстрував, за ці роки санкції продовжували близько десяти разів - з посиланням на Мінськ.
Завдяки Мінським домовленостям відбувається і процес звільнення українських заручників. Після Мінська-2015 ми з союзниками зосередилися на розробці дорожньої карти його імплементації.
Дорожня карта мала би розставити всі крапки над і, ми її практично погодили з Німеччиною та Францією. Однак Путін взяв паузу в очікуванні результатів президентських виборів в Україні.
Шкода, нова команда в українській владі відмовилися від того, щоб дотиснути Путіна... Натомість сама піддалася тиску і пристала на путінську редакцію так званої формули Штайнмаєра.
Я не поділяю оцього захвату Зеленського від зазирання в очі Путіну.
Стверджувати, ніби десь глибоко в його зіницях проглядається бажання миру - це значить обманювати українців і сприяти детоксикації Путіна в очах світової спільноти, в тому числі і наших ключових партнерів.
Спозираючи, як саме українське керівництво поступово припиняє політико-дипломатичний спротив агресору, скочуючись до політики його умиротворення, вони все менше розуміють, чому мають обстоювати український інтерес активніше за саму Україну. В цьому сенсі останні перестановки в Офісі президента і не тішать, і не зловтішають.
З одного боку, шило на мило, з іншого - поганий знак, бо очевидним є посилення партії капітуляції.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240196/
Стверджувати, ніби десь глибоко в його зіницях проглядається бажання миру - це значить обманювати українців і сприяти детоксикації Путіна в очах світової спільноти, в тому числі і наших ключових партнерів.
Спозираючи, як саме українське керівництво поступово припиняє політико-дипломатичний спротив агресору, скочуючись до політики його умиротворення, вони все менше розуміють, чому мають обстоювати український інтерес активніше за саму Україну. В цьому сенсі останні перестановки в офісі президента і не тішать, і не зловтішають.
З одного боку, шило на мило, з іншого - поганий знак, бо очевидним є посилення партії капітуляції.
Вже скоро рік, як до влади прийшли затяті критики Мінських домовленостей. Як виявилося, «голуби миру» прилетіли з порожніми дзьобами, тобто без власного мирного плану. Далі більше: в Парижі Володимир Зеленський додав і свій автограф до того комплекту документів, які умовно і називаються Мінськом (може скласти мені компанію в походах на допити до ДБР, яке копає під Мінськ).
Альтернативи Мінську так і не запропонували. І знаєте чому? Тому що її нема і тепер, коли простір для маневру в України значно ширший. А в ситуації п'ятирічної давнини не було й поготів.
Ніколи не ідеалізував і не ідеалізую Мінськ. І нікому не бажав би опинитися в таких обставинах, які були в лютому 2015 року. Не маючи ресурсу здолати Росію у військовому плані, ми тоді переграли її дипломатично і тим самим врятували Україну. Завдяки мужності наших воїнів під Дебальцевим та на інших ділянках фронту.
І сьогодні Мінські угоди дають шанс формулювати жорсткі вимоги до Росії, і не випрошувати, а вимагати у неї миру. Була б тільки на те політична воля. Дорожня карта з чіткою послідовністю пунктів, повернення до добре опрацьованої нами ідеї миротворців ООН, відсутність авралу у підготовці виборів на окупованих територіях (про осінь поточного року й мови бути не може), не вмовляння, а тиск на Путіна, - все це є можливим і необхідним на основі тих домовленостей в Мінську, які були опрацьовані з вересня 2014 по лютий 2015 року.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240196/
12 лютого збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по нашим позиціям із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
ПУСТЬ МИР УВИДИТ ШО ЖТИ ГАВНЮКИ ИЗ РАШИ ТВОРЯТ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ
они ещё радбез скликают - цуки козломорлые - хотят Украину выставить в неприглядном свете !!!
То, что бубочкина изнеженная труппа проигрывает по всем направлениям - аксиома. Миротворцы-*****ублажители *****... Они просто не умеют иначе. Им нужно смешить...
НЕТ ?
тогда не хер и лезьть в дела Украины , а то сейчас КУЧА НЕДОРАЗВИТЫХ СТРАН - обезьян типа Туркмении и сев Кореи будут ШОТО ЕВРОПЕЙСКОЙ УКРАИНЕ ДОКАЗЫВАТЬ
І Китай, і США в аналогічних випадках поступали аналогічно.
Боюсь, шо решение созыва этого подлого заседания хорошо подготовлено, договорено, подмазано и обещано в кулуарах... так что, при нынешней бесхребетной власти Украина еще и должна останется... а свою вину днепровской водой заливать заставят...
Зебилы, я презираю ваш выбор... да и вас самих тоже...
ДОЖИЛИСЬ !!!
13 000 украинцев погибло , А УБИЙЦА БУДЕТ В ООН УПРЕКАТЬ УКРАИНУ?
Если мид провалит этот ВЫЗОВ ОТ ОККУПАНТА- всех на Гиляку!😀
Pavlo Klimkin
@PavloKlimkin
·19 мин
На засіданні РБ ООН, якщо воно відбудеться, Росія має почути, що видача російських паспортів є частиною російської агресії і змінює логіку мінських домовленостей
Питання: хто ставитиме ці проблеми після того, як бубочка захотів "увидеть в глазах"??
"Резолюция СБ ООН 2202 была принята в 2015 году консенсусом, она утвердила "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Резолюция сделала комплекс мер частью международного права - обязательным к исполнению документом.