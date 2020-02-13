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 Политика Украины
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Все про:Россия (74922) Совбез ООН (739) минские соглашения (2745)

 Пятая годовщина Минских соглашений: РФ запросила на 18 февраля заседание Совбеза ООН

Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В связи с пятой годовщиной Комплекса мер по реализации минских соглашений, которая отмечается сегодня, 12 февраля, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля) Россия запросила проведение брифинга Совета Безопасности", - сказал он.

По словам Полянского, мероприятие может быть назначено на вторую половину дня 18 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна прекратить агрессию и полностью выполнять свои Минские обязательства, - посольство США

Он уточнил, что Россия запросила проведение открытого заседания с участием представителя Секретариата ООН, от которого ожидают информации о прогрессе реализации комплекса мер.

Резолюция СБ ООН 2202 была принята в 2015 году консенсусом, она утвердила "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Резолюция сделала комплекс мер частью международного права - обязательным к исполнению документом.

Источник: https://censor.net.ua/n3175436
 
 
 Топ комментарии
 
ганьба теперішнім керманичам, що наш ворог скликає радбез оон.
не бояться, тварі.
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5 річниця ганьби керівництва ЗСУ, та 5 річниця подвигу рядового та офіцерського складу ЗСУ,що зуміли прорватися із Дебальцевської пастки.
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5 річниця ганьби керівництва ЗСУ, та 5 річниця подвигу рядового та офіцерського складу ЗСУ,що зуміли прорватися із Дебальцевської пастки.
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ганьба теперішнім керманичам, що наш ворог скликає радбез оон.
не бояться, тварі.
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при попереднику такого не було..?
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коли кацапи перехоплювали ініціативу ?
НІ, НЕ БУЛО
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є механізм блокування рішень постійного члену радбезу ООН..?
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я до того, що від нас ніхто нічого не вимагав на міжнародній арені.
а зараз таке відчуття, наче рашка збирає високих представників, щоб клюнути нас в недостатньо мирну позицію.
а де наш міністр пристайко ? все мовчать, лише арахамія сказав, що погодиться дати воду в Крим, тобто підписати офіційний документ між Україною і суб'єктом рашки.
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подивимось, що параша там заспіває..а що до ініціатив, то принаймні на мінських перемовинах каци заздалегідь знали про усі українські ініціативи..про що свого часу казав марчук..
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Звісно шо.
Про бажання зе переглянути мінські домовленності.
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Вони кабальні..та один победун про їх безальтернативність волав декілька років..
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Смотри рашка выступит в совбезе что Украина не выполняет,а требует пересмотра и с нее снимут санкции.
Может это хитрый план?
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кабальні, якщо їх виконувати в односторонньому порядку.

Але у вас, зебілів свої методички.
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Певно на засіданні РадБезу СЛУГИ НАвароссії виступлять з історичною ініціативою - ради примирення з Хублом пустити воду у Крим.
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нацжон, на беніній з/п, а ти що не в ногу зі своєю сабаківщиною тут сереш?
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чудно...це напевно ми мали зробити
рашка просто намагається стати чинником миру в регіоні.
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Тс-сс, тихенько! Не качайте оманську шлюпку!
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а що, дозволити їм хитати корабель Україна ?
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Вже скоро рік як не корабель. 73% остолопів могут паттвердіть.
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****** ще нобелевську премію мира отримає , ось побачите....
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Войска выведите, сцуки мордовские!
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Террористы созывают совещание совбеза оон...
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будут парить федеративный лугандон на международном уровне......
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Очень интересно. Макшания напала на Украину а в ООН жуют сопли, шесть лет.
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Хто буде захищати інтереси України на цьому радбезі?
Та хоча би так захищати - як оце Петро Порошенко, в статті для УП "Найжахливіша ніч у моєму житті". Де він говорить:
"Дорогу до Мінська жоден навігатор через Краматорськ не покаже. Але я не міг не заїхати на Донбас (після обстрілу Краматорська з жертвами, перед самими мінськими переговорами). І у Мінську трагічна історія краматорчан була для мене як відкрита рана, як оголений нерв. … 64 поранених, 17 загиблих...
У душі Путіна, судячи з його поведінки, краматорська трагедія не зачепила жодної струни. Згодом, Франсуа Олланд напише, як «багато разів Порошенко та Путін підвищували голос один на одного». Так, то була одна із найжахливіших ночей у моєму житті. Однак, вирішальна для того, щоб стриножити агресора.

Ключовим завданням Мінська-2 для нас було зупинити наступ російських регулярних військ, запобігти оточенню наших воїнів, зберегти життя тисяч людей, військових та цивільних.
Ми не прийняли жодних ультиматумів і завдяки підтримці наших німецьких та французьких партнерів домоглися рішення про припинення вогню без попередніх умов. Путін, нагадаю, наполягав, що в умовах нібито повного, за його даними, оточення близько восьми тисяч українських бійців саме він має диктувати ці умови: підняти білий прапор, залишити техніку і здатися в полон.
Ми чітко заявили, що оточення немає, а наші зброю не складуть. Але для того, щоби переконати в цьому усіх учасників зустрічі, на деякий час українська делегація перемістилася в окреме приміщення. Звідти, через лінію закритого зв'язку, ми комунікували з Генеральним штабом.
Врешті-решт отримали чітке повідомлення, що наші тримають оборону по лінії, визначеній у Мінську 19 вересня 2014 року, і оточення не допустять.
Так героїзм військових посилив позиції дипломатів на переговорах - подібне за п'ять років траплялося не раз.
Врешті-решт cпільна жорстка позиція України, Німеччини та Франції призвела до того, що Москва погодилася-таки на припинення вогню з 15 лютого.
Тоді "четвірка" працювала в чіткому форматі "три і один", в якому Путін не зміг знайти жодної шпаринки, і ніхто не був слабкою ланкою.
Було врешті-решт узгоджено спільну декларацію "нормандської четвірки", вагомою позицією якої стало підтвердження "повної поваги суверенітету і територіальної цілісності України…" А підпис Путіна під документом означав не що інше, як юридичине підтвердження очевидного факту: Росія - сторона конфлікту.
Показова деталь. Путіну вистачило якихось десяти хвилин, щоб приструнити своїх маріонеток, які раптом почали робити вигляд, ніби не згодні з уже узгодженим лідерами четвірки проєктом.
І Олланд, і Меркель мали змогу переконатися, наскільки ж короткий ланцюг, на якому сидять формальні керівники цих псевдореспублік, кому служать і чиї команди виконують бойовики.
Головне, що дали Україні Мінські угоди, - це дорогоцінний час. Час для системної розбудови армії. Час для того, щоб зосередитися на подоланні соціальної кризи, спричиненої війною і перекриттям доступу українських товарів на російський ринок.
Час для того, щоб зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України. Час, щоб обладнати і утримувати в робочому стані санкційний механізм проти Росії.
Ставлення Москви до Мінських домовленостей стало чи не єдиним критерієм для їхньої пролонгації. І, оскільки Кремль жодного прогресу так і не продемонстрував, за ці роки санкції продовжували близько десяти разів - з посиланням на Мінськ.
Завдяки Мінським домовленостям відбувається і процес звільнення українських заручників. Після Мінська-2015 ми з союзниками зосередилися на розробці дорожньої карти його імплементації.
Дорожня карта мала би розставити всі крапки над і, ми її практично погодили з Німеччиною та Францією. Однак Путін взяв паузу в очікуванні результатів президентських виборів в Україні.
Шкода, нова команда в українській владі відмовилися від того, щоб дотиснути Путіна... Натомість сама піддалася тиску і пристала на путінську редакцію так званої формули Штайнмаєра.
Я не поділяю оцього захвату Зеленського від зазирання в очі Путіну.
Стверджувати, ніби десь глибоко в його зіницях проглядається бажання миру - це значить обманювати українців і сприяти детоксикації Путіна в очах світової спільноти, в тому числі і наших ключових партнерів.
Спозираючи, як саме українське керівництво поступово припиняє політико-дипломатичний спротив агресору, скочуючись до політики його умиротворення, вони все менше розуміють, чому мають обстоювати український інтерес активніше за саму Україну. В цьому сенсі останні перестановки в Офісі президента і не тішать, і не зловтішають.
З одного боку, шило на мило, з іншого - поганий знак, бо очевидним є посилення партії капітуляції.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240196/
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Я не поділяю оцього захвату Зеленського від зазирання в очі Путіну.
Стверджувати, ніби десь глибоко в його зіницях проглядається бажання миру - це значить обманювати українців і сприяти детоксикації Путіна в очах світової спільноти, в тому числі і наших ключових партнерів.
Спозираючи, як саме українське керівництво поступово припиняє політико-дипломатичний спротив агресору, скочуючись до політики його умиротворення, вони все менше розуміють, чому мають обстоювати український інтерес активніше за саму Україну. В цьому сенсі останні перестановки в офісі президента і не тішать, і не зловтішають.
З одного боку, шило на мило, з іншого - поганий знак, бо очевидним є посилення партії капітуляції.
Вже скоро рік, як до влади прийшли затяті критики Мінських домовленостей. Як виявилося, «голуби миру» прилетіли з порожніми дзьобами, тобто без власного мирного плану. Далі більше: в Парижі Володимир Зеленський додав і свій автограф до того комплекту документів, які умовно і називаються Мінськом (може скласти мені компанію в походах на допити до ДБР, яке копає під Мінськ).
Альтернативи Мінську так і не запропонували. І знаєте чому? Тому що її нема і тепер, коли простір для маневру в України значно ширший. А в ситуації п'ятирічної давнини не було й поготів.
Ніколи не ідеалізував і не ідеалізую Мінськ. І нікому не бажав би опинитися в таких обставинах, які були в лютому 2015 року. Не маючи ресурсу здолати Росію у військовому плані, ми тоді переграли її дипломатично і тим самим врятували Україну. Завдяки мужності наших воїнів під Дебальцевим та на інших ділянках фронту.
І сьогодні Мінські угоди дають шанс формулювати жорсткі вимоги до Росії, і не випрошувати, а вимагати у неї миру. Була б тільки на те політична воля. Дорожня карта з чіткою послідовністю пунктів, повернення до добре опрацьованої нами ідеї миротворців ООН, відсутність авралу у підготовці виборів на окупованих територіях (про осінь поточного року й мови бути не може), не вмовляння, а тиск на Путіна, - все це є можливим і необхідним на основі тих домовленостей в Мінську, які були опрацьовані з вересня 2014 по лютий 2015 року.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240196/
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Будуть вимагати зняття санкцій. У нас же "внутрешний конфликт". И наш президент подивився в очу запутіну і побачив там мир. А лідер партіх війни Порох, не давав йому висести свої війська. Та які там війська "іхтамнет".
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Там шахтьори і трахтористи чомусь конфліктують з Україною.
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Рашистские мрази не заседание Совбеза ООН должны собирать,а прекратить поставки оружия,боеприпасов,"заблудившихся",денег на оккупированную территорию Донбасса,а также прекратить захватывать территории при помощи насильной паспортизации населения, вот тогда очень быстро наступит мир,я гарантирую .
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Надеюсь придёт когда нибудь проукраинское правительство и посадят Вальцмана(парашенко) и Ко за минские договорняки
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Эти договорняки дали время подняться нашей армии и остановить заразу там где она сейчас, не дав вырваться на большую часть Украины. А действительно проукраинское правительство это Порошенко, и надеюсь когда он прийдет начнет сажать Зеленского и зекомпашку с Беней за сдачу Украины мордору.
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предложи... пока же ты наслаждаешься недоураинским зеленским, шифиром, мендель, ермаковским и прочими коломойскими... вальцман ему дорогу перебежал... кто такой вальцман??? Ой, не звизди, чудак на букву "м"... читает ************* мантры про вальцмана... не забывай, он брата убил и съел... и до тебя, зебила, доберется...
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Ватный рашистский длбб,ты несешь хрень-пургу ************,на выход с вещами...
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Пусть собирают, про эту бесполезную болтовню забудут на следующий же день.
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НАДО ПЕСНЮ СПЕТЬ В ООН - ХУТИН ****

12 лютого збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по нашим позиціям із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
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Предлагаю на этот Радбез повезти самолёт с украинскими раненными за 2020 год
ПУСТЬ МИР УВИДИТ ШО ЖТИ ГАВНЮКИ ИЗ РАШИ ТВОРЯТ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ
они ещё радбез скликают - цуки козломорлые - хотят Украину выставить в неприглядном свете !!!
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Козломордые затянут свою "гражданский конфликт мы тут не при чем трактористы шахтеры"... и шо? Негрилы, коих там большинство, будут хлопать африканскими очами и голосовать, как ***** велит. Потому что миру, кроме нескольких стран, дела до козломордой оккупации и убийств украинцев ровно столько же, сколько среднестатистическому жителю Уганды до судьбы антарктических пингвинов...
То, что бубочкина изнеженная труппа проигрывает по всем направлениям - аксиома. Миротворцы-*****ублажители *****... Они просто не умеют иначе. Им нужно смешить...
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Да и Приставка до фсб почему то помалкивает все время ...
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потому что приставкины функции переданы ермаковскому, и ермакман нынче определяет внешнюю политику. По сути, ермакович сейчас рулит страной. а бубочка тут так, за телевизионную голобородьку, которой, по сути, ссыкун и являетя
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Порошенко-зачинатель на юбилей поедет?
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Вопрос в ООН- где МИРОТВОРЦЫ ООН?
НЕТ ?
тогда не хер и лезьть в дела Украины , а то сейчас КУЧА НЕДОРАЗВИТЫХ СТРАН - обезьян типа Туркмении и сев Кореи будут ШОТО ЕВРОПЕЙСКОЙ УКРАИНЕ ДОКАЗЫВАТЬ
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Пятая годовщина минского и дебальцевского предательства Порошенко.https://youtu.be/r_uvenTnsoY
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Пэтруха от перепугу такого наворочал, пять лет не можем разгрести эту грязь в Минску. Так составить соглашение мог только больной человек.
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Ох ты ж и разгребаааал... окопы рыл??? При всей своей неоднозначности Петя не позволил ***** продвинуться дальше за линии, где оно находится сейчас...говоря "Петя", я подразумеваю также добровольцев и "волны" мобилизации, от которых твой шут-пройдоха четырежды отпетлял...
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Одна *косота*просто так не бывает, ты еще и тупой до невозможности ,ну и вражина рашистская само собой...
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Дожился Мир... Агрессор оккупировавший Крым, ОРДЛО, Абхазию, Юж. Осетию, Приднестровье, ведущий войну ( в том числе и с мирным населением) в Сирии , Украине Ливии. Ведущий подрывную деятельность по всему миру ( пример попытка гос переворота в Черногории и поддержка режимов в Венесуэле, ЦАР и т.д) "Собирает ООН" для навешивания лапши, жалуясь что Украина все еще ни как не хочет капитулировать ( в свете приближающегося юбилея праздника "победоносия") Ну ладно РФ по уши во вранье и лицемерии, но и весь мир за ними же туда же.
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Тому що цей агресор - постійний ***** з правом вето.
І Китай, і США в аналогічних випадках поступали аналогічно.
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До 2 мировой была Лига наций, там тоже было не все гладко. Но исключали и Италию ( за агрессию против Абиссинии) и Германию, Японию ( они сами правда вышли) и СССР. ( за агрессию против Финляндии). А сейчас ООН превратилось с сборище поболтать. Нужно менять саму структуру принятия решения. Что это за "особые права" у США, Китая, РФ ( кстати оно было у СССР, а этой страну нет), Франции и Великобритании. Что это за за " управление миром". Для начала нужно хотя бы увеличить количество членов имеющих право "вето" за счет Германии, Италии, Японии, Индии, Канады, Бразилии и Австралии И "вето" применять при согласии двух третей голосов, т.е. 8 ю голосами. Ну хоть какой то сдвиг был бы. А так эту лавочку можно закрывать, полная импотенции.
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Сколько там того мира... горстка из Эуропы и 3/4 азиатов с африканцами. Из азиатов - китай, вьетнам, лаос.... etc.. всю жизнь за козломордых голосовали...
Боюсь, шо решение созыва этого подлого заседания хорошо подготовлено, договорено, подмазано и обещано в кулуарах... так что, при нынешней бесхребетной власти Украина еще и должна останется... а свою вину днепровской водой заливать заставят...
Зебилы, я презираю ваш выбор... да и вас самих тоже...
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100 баллов
ДОЖИЛИСЬ !!!

13 000 украинцев погибло , А УБИЙЦА БУДЕТ В ООН УПРЕКАТЬ УКРАИНУ?

Если мид провалит этот ВЫЗОВ ОТ ОККУПАНТА- всех на Гиляку!😀
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Умный МИД Бы привязал ещё рашкины ракеты в Иране по сбитому гражданскому МАУ в тот суд , как пример
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Украина должнеа запросить ответное заседание Совбеза ООН с вопросами о наоушении и невыполнении рашистом Хельсинской и Будапештских бумаг,о соблюдении границ и территорий государств в неприкосновенности...шестой год оккупации рашистом украинской земли Совбез ООН собрался слушать агрессора и оккупанта вместо того.что бы устроить ему второй Нюрнберг
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Видно наші воїни продовжують щедро виписувати москалям квитки на концерт Кобзона тож і бісяться кремлівські черті.... Мовляв як так? Розведення і все таке а на матушку куярять рефрежератори щодня... Ніпарядок, потрібно знову насрати на столі в ООН...
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Pavlo Klimkin

@PavloKlimkin

·19 мин

На засіданні РБ ООН, якщо воно відбудеться, Росія має почути, що видача російських паспортів є частиною російської агресії і змінює логіку мінських домовленостей
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має почути... І не тільки це.
Питання: хто ставитиме ці проблеми після того, як бубочка захотів "увидеть в глазах"??
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при клоуне сдаем по всем позициям, в том числе и на дипломатической
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Хитрый план сельдьмаршала "подписать и невыполнять" дает трещину)

"Резолюция СБ ООН 2202 была принята в 2015 году консенсусом, она утвердила "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Резолюция сделала комплекс мер частью международного права - обязательным к исполнению документом.
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