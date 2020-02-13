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 Происшествия, Общество
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Все про:диплом (108) Нацсовет_ТРВ (466) ОГА (1586) прокуратура (3845) суд (22875) Харьков (4574)

 Кандидат на должность в Нацсовете, бывшая советница экс-главы ХОГА предстанет перед судом из-за поддельного диплома

Харьковской местной прокуратурой № 2 направлен в суд обвинительный акт в отношении лица, которое занимало должность советника председателя ХОГА, по факту использования заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что одна из бывших советников экс-главы ХОГА при прохождении конкурса на должность государственного служащего Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания предоставила конкурсной комиссии диплом о получении высшего образования. Однако спецпроверку женщина не прошла, поскольку оказалось, что ее диплом является поддельным, о чем Национальным советом сообщено правоохранительным органам.

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11 февраля 2020 обвинительный акт в отношении женщины направлен в суд за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа). Сейчас указанному лицу избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Санкция статьи предусматривают наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3175435
 
   
 Топ комментарии
 
Котуються тільки трускавецькі дипломи.
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А кто же её в очистку устроил?
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Цікаво, а скільки ще таких "дипломів" є у ******** можновладців - депутатів, міністрів та їх заступників, працівників офісу президента тощо.
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как и у бубочки..в смысле то ему просто выдали по месту работы его папаньки... вот в этом весь и есть зелебобиковский электорат и они сами они даже на удовлетворительно не в состоянии учиться даже за гроши там хоть что то да в голове останется а вообще как на рынок пришли бабки отстегнули и им вынесли "Диплом Дурака"...
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"А какая разница?" У "Блазня" є диплом про вищу освіту... (Правда, з "парнокопитної академії"). Однак, з нього такий "юрист", як з гімна куля...
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В аднисрациях таких много. В тюрьму неучей
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Я больше верю в суд божий,чем наш. Хоть и атеист
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Оплатит штраф и диплом признают действительным.
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У Кловуна проверяли диплом? За скоко он его купил в подземном переходе?
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"Однако спецпроверку женщина не прошла, поскольку оказалось, что ее диплом является поддельным" - а у Гройсмана диплом на настоящем бланке, поэтому его не судят. - Заявитель посчитал, что диплом специалиста, полученный Гройсманом, мог быть подделан. Так, глава правительства получил его за период обучения с 2002 по 2003 годы. Нардеп, в свою очередь, настаивает, что законодательством об образовании, которое действовало в то время, предусматривался срок обучения не менее 5 лет. - я понял, что Гройсман в 2002-м году поступил, а в 2003-м году уже была защита диплома. За один семестр Гройсман заочно осилил пятилетнюю программу обучения.
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Котуються тільки трускавецькі дипломи.
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странно, может ЗеГниды зно попробуют пройти, для начала ?
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При Пэтрухе купила, при ЗЕ потеряла. Ха - ха -ха.
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