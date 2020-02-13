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Все про:грипп (464) Минздрав (2180) ОРВИ (158)

 За неделю от осложнений гриппа скончались восемь человек, - Минздрав

За прошедшую неделю (03.02-09.02) ОРВИ заболели 283 656 человек, из них 65,6% - дети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 000 населения, что на 55,6% больше эпидемического порога по Украине.

Почти во всех областях Украины зарегистрирована эпидемическую активность различной интенсивности. Только в Киеве и Харьковской области не превышен эпидпорог.

В ведомстве напомнили, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости. https://bit.ly/2RXBxxs 

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"За неделю зарегистрировано восемь летальных случаев вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона 26 человек умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что течение недели против гриппа вакцинировано 956 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 236 343 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3175433
 
 
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Так званий ;свиний грип;. Легені вигорають за лічені години. І це ще статистика неповна. У нашій лікарні двоє за тиждень померло.
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