 Трамп заявил, что Пентагон может наказать подполковника украинского происхождения Виндмана, свидетельствовавшего по делу об импичменте

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".
Президент США сказал об этом, общаясь с журналистами после церемонии подписания закона, направленного на поддержку учебных программ в области точных наук для ветеранов Вооруженных сил США.
Виндман, который негативно охарактеризовал действия Дональда Трампа в своих показаниях на слушаниях по импичменту, был уволен из Белого дома на прошлой неделе.
"Мы отправили Виндмана совершенно в другое место, и военные теперь могут действовать относительного него так, как сочтут нужным", - заявил Трамп.
Отвечая на вопрос о том, предлагает ли президент США тем самым наказать Виндмана, Трамп заявил, что решение о дисциплинарном взыскании должны принять в Пентагоне.
"Если вы посмотрите на то, что произошло ... они, конечно, рассмотрят такую возможность, я думаю", - отметил Трамп.
"Я, безусловно, не был доволен работой, которую он проделал. Прежде всего, он предоставил ложную информацию о телефонном разговоре [с Зеленским] ... Содержание разговора был вполне приемлемым", - заявил Трамп.
Не говоря о подробностях, президент США добавил, что в Белом доме вскоре ожидаются новые отставки.
Напомним, ветерана войны в Ираке, украинца по происхождению, главного эксперта Совета нацбезопасности США по Украине, подполковника Александра Виндмана 7 февраля уволили из Белого дома. Виндман давал показания в Палате представителей в рамках импичмента Трампа. Адвокат Дэвид Прессман сказал, что Виндмана "попросили уйти из Белого дома за то, что он сказал правду".
А могут и наградить!
И не Трампушке это решать. Что его больше всего и бесит.
......Самому Виндману, как сообщают американские СМИ, несколько раз предлагали должность министра обороны Украины и именно к нему обращались за консультациями представители киевских властей, когда им нужно было "решать проблемы в Вашингтоне". Для дипломатических и лоббистских усилий официального Киева скандальное увольнение наиболее влиятельного представителя украинской диаспоры (который родился в УССР и откровенно гордился своим этническим происхождением) станет очень серьезной проблемой. Показательно, что Дональд Трамп "пошел на принцип" и через два дня после окончания процедуры импичмента уволил не только самого Виндмана, но и его брата-близнеца Евгения Виндмана, который работал в аппарате Совета национальной безопасности.