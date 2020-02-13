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Все про:импичмент (474) Пентагон (563) Трамп (2788) Виндман Александер (7)

 Трамп заявил, что Пентагон может наказать подполковника украинского происхождения Виндмана, свидетельствовавшего по делу об импичменте

Президент Дональд Трамп предположил, что руководство Пентагона может рассмотреть применение дисциплинарного взыскания в отношении Александера Виндмана, бывшего сотрудника Совета по национальной безопасности США, который дал показания на слушаниях по импичменту в Палате представителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Президент США сказал об этом, общаясь с журналистами после церемонии подписания закона, направленного на поддержку учебных программ в области точных наук для ветеранов Вооруженных сил США.

Виндман, который негативно охарактеризовал действия Дональда Трампа в своих показаниях на слушаниях по импичменту, был уволен из Белого дома на прошлой неделе.

"Мы отправили Виндмана совершенно в другое место, и военные теперь могут действовать относительного него так, как сочтут нужным", - заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, предлагает ли президент США тем самым наказать Виндмана, Трамп заявил, что решение о дисциплинарном взыскании должны принять в Пентагоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Он был очень непослушным, неправильно сообщал содержание моих "идеальных" звонков, - Трамп о причинах увольнения Виндмана

"Если вы посмотрите на то, что произошло ... они, конечно, рассмотрят такую ​​возможность, я думаю", - отметил Трамп.

"Я, безусловно, не был доволен работой, которую он проделал. Прежде всего, он предоставил ложную информацию о телефонном разговоре [с Зеленским] ... Содержание разговора был вполне приемлемым", - заявил Трамп.

Не говоря о подробностях, президент США добавил, что в Белом доме вскоре ожидаются новые отставки.

Напомним, ветерана войны в Ираке, украинца по происхождению, главного эксперта Совета нацбезопасности США по Украине, подполковника Александра Виндмана 7 февраля уволили из Белого дома. Виндман давал показания в Палате представителей в рамках импичмента Трампа. Адвокат Дэвид Прессман сказал, что Виндмана "попросили уйти из Белого дома за то, что он сказал правду".

Источник: https://censor.net.ua/n3175432
 
 
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"Пентагон может наказать подполковника украинского происхождения Виндмана" и анекдотов сочинять не надо .
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Думаю, президенту украинского происхождения Зеленскому стоит похлопотать перед Трампом, чтоб не наказывали подполковника украинского происхождения... Трамп заявил, что Пентагон может наказать подполковника украинского происхождения Виндмана, свидетельствовавшего по делу об импичменте - Цензор.НЕТ 772
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Треба уточнити-укгаінского походження!
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Чубчику хочеться мести за свой позор и импичмент.
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Могут наказать...
А могут и наградить!
И не Трампушке это решать. Что его больше всего и бесит.
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Такие увольнения как-то больше похожи на действия мстительного самодура, чем на действия президента страны-эталона демократии и свободы прав человека. Ещё и очень похоже, что это останется на второй срок.
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А Трамп оказывается «нарцисс».........🙁
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Еще один богопомазынный. Не зря его кумир Вовочка Путин. Два сапога пара - один тупее другого. Но по сравнению с Трампом Путин еще гений. Редкостная тупая мразь.
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А Г*командуючому Зельцману нічого не прилетить?
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вот на сколько хороши наши отношения с США при дякуле оманском......
......Самому Виндману, как сообщают американские СМИ, несколько раз предлагали должность министра обороны Украины и именно к нему обращались за консультациями представители киевских властей, когда им нужно было "решать проблемы в Вашингтоне". Для дипломатических и лоббистских усилий официального Киева скандальное увольнение наиболее влиятельного представителя украинской диаспоры (который родился в УССР и откровенно гордился своим этническим происхождением) станет очень серьезной проблемой. Показательно, что Дональд Трамп "пошел на принцип" и через два дня после окончания процедуры импичмента уволил не только самого Виндмана, но и его брата-близнеца Евгения Виндмана, который работал в аппарате Совета национальной безопасности.
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