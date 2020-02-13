 Трамп заявил, что Пентагон может наказать подполковника украинского происхождения Виндмана, свидетельствовавшего по делу об импичменте

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Президент США сказал об этом, общаясь с журналистами после церемонии подписания закона, направленного на поддержку учебных программ в области точных наук для ветеранов Вооруженных сил США.

Виндман, который негативно охарактеризовал действия Дональда Трампа в своих показаниях на слушаниях по импичменту, был уволен из Белого дома на прошлой неделе.

"Мы отправили Виндмана совершенно в другое место, и военные теперь могут действовать относительного него так, как сочтут нужным", - заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, предлагает ли президент США тем самым наказать Виндмана, Трамп заявил, что решение о дисциплинарном взыскании должны принять в Пентагоне.

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"Если вы посмотрите на то, что произошло ... они, конечно, рассмотрят такую ​​возможность, я думаю", - отметил Трамп.

"Я, безусловно, не был доволен работой, которую он проделал. Прежде всего, он предоставил ложную информацию о телефонном разговоре [с Зеленским] ... Содержание разговора был вполне приемлемым", - заявил Трамп.

Не говоря о подробностях, президент США добавил, что в Белом доме вскоре ожидаются новые отставки.

Напомним, ветерана войны в Ираке, украинца по происхождению, главного эксперта Совета нацбезопасности США по Украине, подполковника Александра Виндмана 7 февраля уволили из Белого дома. Виндман давал показания в Палате представителей в рамках импичмента Трампа. Адвокат Дэвид Прессман сказал, что Виндмана "попросили уйти из Белого дома за то, что он сказал правду".