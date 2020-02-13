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 Число зараженных коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере в Японии возросло до 218 человек

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту Йокогамы, обнаружено 44 новых случая заражения коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Japan Times.

Согласно данным японского Министерства здравоохранения инфекцию обнаружили у 43 пассажиров и одного члена экипажа.

Среди новых инфицированных — 29 японцев и 15 граждан других стран (однако не уточняется, каких именно).

В целом число зараженных коронавирусом пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess достигло 218 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние двух украинцев, заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, удовлетворительное, - МИД

Как сообщалось, круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находится 3,7 тысячи человек, 3 февраля поместили на карантин в порту Йокогамы, Япония, из-за коронавируса. На борту лайнера Diamond Princess находятся 25 украинцев. 

Среди зараженных двое украинцев, у которых лабораторно подтверждено инфицирование новым коронавирусом. Это члены экипажа — 25-летний мужчина и 37-летняя женщина, которые работали на кухне и в обслуживании лайнера.

Источник: https://censor.net.ua/n3175431
 
 
 Топ комментарии
 
Это кого то удивляет? Замкнутое пространство с зараженными.
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Я видела по тв, как в китае обрабатывают улицы химикатами , воздух из пушек обеззараживают. И все равно не могут совладать с распространением вируса в городах.
Если он попадёт в Украину , мы просто не выживем, у нас никто не будет этим заниматься.
Поэтому нам нужны превентивные меры. Если момент упустим - потом половина вымрем
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Число зараженных коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере в Японии возросло до 218 человек.

Експеримент продовжується... Число зараженных коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере в Японии возросло до 218 человек - Цензор.НЕТ 9651
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Это кого то удивляет? Замкнутое пространство с зараженными.
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Я видела по тв, как в китае обрабатывают улицы химикатами , воздух из пушек обеззараживают. И все равно не могут совладать с распространением вируса в городах.
Если он попадёт в Украину , мы просто не выживем, у нас никто не будет этим заниматься.
Поэтому нам нужны превентивные меры. Если момент упустим - потом половина вымрем
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Не з цією владою дилетантів це робити.
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Якщо попаде до нас це буде 2 геноцид. Нас спасе тільки те що половина населення у нас в селах. Якщо блокувати логістику. То селяни і жителі невеликих міст протягнуть до появи лікарст на тому що в них є в погребах, пивницях та іншому. Но в містах буде жах...
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Коли в містах почнуть помирати на вулицях, городяни ломонуть у села як лавина.
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Число зараженных коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере в Японии возросло до 218 человек.

Експеримент продовжується... Число зараженных коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере в Японии возросло до 218 человек - Цензор.НЕТ 9651
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Так. Слідкуємо скільки з пасажирів помре.
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Так , вроде, никто не умер. Это как раз и обнадеживает. Значит, выздоровление не только лотерея, а управляемый процесс
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Неуправякмый к сожалению -- лечение просто поддерживает борьбу с вирусом . а так умирают все равно очень много Кількість заражених коронавірусом COVID-19 на круїзному лайнері в Японії зросла до 218 осіб - Цензор.НЕТ 4580
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20% якщо будуть прибори штучного дихання, а так половина.
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Є. Скалєцкая уже оголосила- 420-500 апаратів ШВЛ мається.
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Там уже всі давно заражені. Вірус без симптомний в період перших 2, а в деяких випадках і 3 тижні, но притому здатен заражати починаючи з другого дня. А вже далі атипічна пневмонія...
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Кажуть це не один такий лайнер. В морях є ще такі, але ніякі порти їх не приймають. Бояться. Будуть Летючі Голландці.
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