Число зараженных коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере в Японии возросло до 218 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Japan Times.

Согласно данным японского Министерства здравоохранения инфекцию обнаружили у 43 пассажиров и одного члена экипажа.

Среди новых инфицированных — 29 японцев и 15 граждан других стран (однако не уточняется, каких именно).

В целом число зараженных коронавирусом пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess достигло 218 человек.

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Как сообщалось, круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находится 3,7 тысячи человек, 3 февраля поместили на карантин в порту Йокогамы, Япония, из-за коронавируса. На борту лайнера Diamond Princess находятся 25 украинцев.

Среди зараженных двое украинцев, у которых лабораторно подтверждено инфицирование новым коронавирусом. Это члены экипажа — 25-летний мужчина и 37-летняя женщина, которые работали на кухне и в обслуживании лайнера.