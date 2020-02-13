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 Враг за сутки 3 раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

12 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник вел огонь по позициям украинских сил из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- рядом с Новотошковским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- недалеко от населенного пункта Орехово - из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Пивденного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Вчера, 12 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Враг за сутки 3 раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175429
 
 
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Героям Слава!!!
Горіть у пеклі москалі !!!
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А будут новости - ЗСУ из артиллерии, минометов и танков обстреляло позиции российских войск и их наемников на Донбассе. Уничтожено более сотни живой силы, техника, гсм.
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Це буде коли в Україні буде Головнокомандуючий. Поки що такого не видно.
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Мимоволі згадується як раніше після обстрілів були втрати і поранені. А тепер орки всю добу криють зі 120 мм а у нас ні втрат, ні поранених. Стабільно.

Питання лише в тім, завдяки військовому генію головнокомандувача це, чи просто приховують втрати?
Мені підозріло.
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Не перший рік обладнуються позиції. Закопались добре. Але від прямого попадання захист не гарантований. Приховати втрати в часи коли у кожного смартфон у кишені неможливо. А щодо г...командувача, то його геній закінчується грою на фортепіані...
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Подозреваю, что такая «стабильность» в сводках будет до нового «развода»/встречи с
)(уйлом........
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Будем надеется, что потерь действительно(!!!) нет..........
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія!!!!
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