 Дальнобойщики договорились о встрече в Мининфраструктуры и приостановили акцию протеста

Об этом УНИАН сообщили в забастовочном комитете Ассоциации международных автоперевозчиков Украины, пишет Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в ходе встречи будут обсуждаться актуальные проблемы на рынке автоперевозок, в частности, вопрос выдачи разрешений на выполнение автоперевозок грузов по территории иностранных государств, а также увеличение квоты дефицитных разрешений на автоперевозки в ряд стран.
"Завтра запланировано заседание комитета в Мининфраструктуры (по урегулированию актуальных проблем на рынке автоперевозок. - Ред.)", - сообщили в забастовочном комитете. Кроме того, в АсМАП добавили, что на данный момент акция протеста международных перевозчиков приостановлена.
Напомним, утром 12 февраля в правительственном квартале Киева дальнобойщики и водители маршруток устроили забастовку. Помимо акции протеста у здания Кабинета Министров, дальнобойщики блокировали основные трассы, ведущие к столице.
У перевозчиков всего 16 требований. Так, они выступают против повторного взвешивания грузовиков на важных шоссе, требуют увольнения министра инфраструктуры Владислава Криклия, нормализации разрешений на международные перевозки, решения проблемы очередей на границе и решения ряда других вопросов.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство не планирует отказываться от электронной системы выдачи разрешений на международные автоперевозки, против которой сейчас митингуют перевозчики.
По мнению Михаила Шнайдера, протесты дальнобойщиков-членов Ассоциации международных автомобильных перевозчиков под Киевом и в центре столицы организовал приближенный к АсМАП одиозный экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, чтобы сохранить монополию АсМАП на рынке.
Полиция Италии задержала 59-летнего дальнобойщика из Беларуси, который до полусмерти избил 47-летнего украинского коллегу во время спора о советском диктаторе Иосифе Сталине.Как сообщает пресс-служба полиции Милана, инцидент произошел вечером 5 января в населенном пункте Сордио района Лоди.Белорусский дальнобойщик (к слову, украинец по происхождению) стал на длительную стоянку вместе с коллегой из Украины. Во время ужина они вместе распивали спиртные напитки и завязали горячую политическую дискуссию.В итоге она переросла в жестокое нападение. Белорусский дальнобойщик избил оппонента железным прутом по голове.Как пишет Іl Сittadino, сейчас пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии в больнице из-за серьезных травм головы. Что касается агрессивного дальнобойщика, то против него открыли уголовное дело за покушение на убийство без каких-либо мотивов.«Обозреватель»
неслышали??
у авакова спросите
он на одной улице живет с гаморрой в италии