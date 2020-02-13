EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество
  106  7
Все про:дети (3848) Минздрав (2177) молоко (115) еда (172) Окружной админсуд Киева (44)

 Суд обязал Минздрав разработать нормы питания в детсадах для детей с непереносимостью лактозы

Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску к Кабмину и Минздраву относительно разработки норм питания в детсадах для детей с лактазной недостаточностью.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины, с соответствующим иском в суд в мае 2019 года обратилась мать 4-летнего ребенка.

Полно, всесторонне и объективно исследовав все обстоятельства дела, суд признал противоправной бездеятельность Министерства здравоохранения Украины по непринятию мер для разработки норм питания и норм замены продуктов по энергоценностью в дошкольных учебных заведениях для детей с лактазой недостаточностью. В своем решении суд обязал МОЗ разработать указанные выше нормы в дошкольных учебных заведениях для детей с лактазной недостаточностью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25% школьных меню не соответствуют нормам, - Госпродпотребслужба

Решение вступает в законную силу в соответствии со ст. 255 Кодекса административного судопроизводства Украины и может быть обжаловано в Шестом апелляционном административном суде в порядке и в сроки, установленные статьями 293, 295 - 297 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3175426
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
почти уверен, - всё это есть где-то в архивах в фейсбуке Супрун
 показать весь комментарий
 
Хіба для цього потрібне рішення суду? Просто в Мінздраві сидять клоуни - родичі родичів Вови й Льоші.
 показать весь комментарий
 
Спочатку зробіть безпечну їжу для дітей. Бо коли зашкварились на постачальниках фальсифікату вершкового масла, то в адміністрації сказали, що ми знали, що вони ДІТЯМ ліплять усіляке лайно з лайна , але ж виграли самий прозорий тендер і ВСЕ.
 показать весь комментарий
 
Замість того, щоб знаходити і мотивувати вихователів вимагають розробляти закони, які ніхто в цих садках не буде знати. Такі дії характеризують владу як дебілів.
 показать весь комментарий
 
воспитатели тут не при чём, а тётки на пищеблоках мотивированы - тощих там практически нет нет
 показать весь комментарий
 
 
Вихователі дитячих садочків слідкують за їжею. А ті кухарки теж не мотивовані. Не розповідай народу казочки.
 показать весь комментарий
 
шо делать с нормами питания в школьных учреждениях? я так понимаю ждём, пока ребёнок подрастёт, пойдёт в школу и родители снова будут подавать иск
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх