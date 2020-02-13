 Суд обязал Минздрав разработать нормы питания в детсадах для детей с непереносимостью лактозы

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины, с соответствующим иском в суд в мае 2019 года обратилась мать 4-летнего ребенка.

Полно, всесторонне и объективно исследовав все обстоятельства дела, суд признал противоправной бездеятельность Министерства здравоохранения Украины по непринятию мер для разработки норм питания и норм замены продуктов по энергоценностью в дошкольных учебных заведениях для детей с лактазой недостаточностью. В своем решении суд обязал МОЗ разработать указанные выше нормы в дошкольных учебных заведениях для детей с лактазной недостаточностью.

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Решение вступает в законную силу в соответствии со ст. 255 Кодекса административного судопроизводства Украины и может быть обжаловано в Шестом апелляционном административном суде в порядке и в сроки, установленные статьями 293, 295 - 297 Кодекса административного судопроизводства Украины.