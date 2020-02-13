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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (74908) санкции (7582) Чехия (921) Евросоюз (12772)

 Без изменения поведения России вопрос санкций не должен пересматриваться, - глава МИД Чехии Петршичек

Евросоюз должен поддерживать отношения с Российской Федерацией, однако ее позиция к Украине должна измениться.

Об этом министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек рассказал в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Я убежден, что мы должны разговаривать с Россией, но исходя из общей позиции, которую разделяют все члены Европейского союза. Позиция России в отношении региона вблизи ее границ должна измениться. Пока этого не произошло. Без изменения поведения России вопрос санкций не должен быть переоценен.

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Мы ввели санкции за нелегальную аннексию Крыма. Там ничего положительного до сих пор не происходит, поэтому я убежден, что санкции являются одним из легитимных инструментов, которые есть у Европейского союза, благодаря которым он может создать давление на российскую сторону, чтобы она изменила свою позицию в ряде конфликтов по соседству с нами", - отметил Петршичек.

Источник: https://censor.net.ua/n3175425
 
 
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При цьому знайдуться українські високопосадовці, які самі почнуть торгувати в обхід санкцій?
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Бить рашистов по всем фронтам - пока не протрезвеют...
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Росія отримала зауваження від Європи за свою поведінку.
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Не виключено що завтра єрмак заявить що вже можна . І хрєн тоді чехи щось доведуть .
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