 Без изменения поведения России вопрос санкций не должен пересматриваться, - глава МИД Чехии Петршичек

Об этом министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек рассказал в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Я убежден, что мы должны разговаривать с Россией, но исходя из общей позиции, которую разделяют все члены Европейского союза. Позиция России в отношении региона вблизи ее границ должна измениться. Пока этого не произошло. Без изменения поведения России вопрос санкций не должен быть переоценен.
Мы ввели санкции за нелегальную аннексию Крыма. Там ничего положительного до сих пор не происходит, поэтому я убежден, что санкции являются одним из легитимных инструментов, которые есть у Европейского союза, благодаря которым он может создать давление на российскую сторону, чтобы она изменила свою позицию в ряде конфликтов по соседству с нами", - отметил Петршичек.