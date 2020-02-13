EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  1581  69
Материалы по теме:
Все про:НКРЭКУ (318) Тарифы на газ (181) Тарасюк Валерий (2)

 Тариф на доставку газа разделили поровну на 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя, - глава НКРЭКУ Тарасюк

Плату на обслуживание сетей выделили из платежки на газ, а также разделили на равномерные платежи в течение 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя.

Об этом на брифинге заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы выделили плату за обслуживание сетей, это не плата за пользование. Это плата за то, чтобы газ всегда был подведен, всегда был под давлением, работала аварийная служба и техники. Плата за обслуживание всегда была, есть и будет. Мы разделили эту плату равными частями на 12 месяцев, чтобы потребитель получал меньшую нагрузку в отопительный период. Ранее основная часть распределения приходилась на зимние месяцы, когда идет повышение потребления природного газа. Эти суммы добавлялись", - сказал Тарасюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги, - глава НКРЭКУ Тарасюк

По его словам, разделение платежей на 12 месяцев позволило снизить конечную плату для потребителя.

"Если сравнить платежку с аналогичным месяцем прошлого года, она стала мешне благодаря двум факторам: цена газа и цена на транспортировку", - отметил Тарасюк.

Также НКРЭКУ приняла новое регуляторное решение, согласно которому с марта будут снижены тарифы на распределение для потребителей, которые не потребляют газ.

"Потребителям, у которых есть только конфорка, это будет в среднем по Украине 2,8 грн, у кого есть подогрев воды - 8,9 грн, для частных домов, где еще есть котел, это будет 21,9 грн. Будет минимальная платежка. Платить за обслуживание надо", - добавил Тарасюк.

Напомним, с 2020 года с квитанций горгазов и облгазов удалили начисление за услугу по транспортировке газа, теперь его направляют потребителям отдельным счетом.

Также читайте: Летом прогнозируем существенное падение цены на газ, - Коболев

Цена за доставку газа рассчитывают индивидуально: объем использованного топлива в прошлом "газовом году" (с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года) делится на 12 и умножается на установленный тариф на доставку газа.

Источник: https://censor.net.ua/n3175424
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, ну вы поняли? Это такое снижение тарифов через введение тарифов на воздух Тариф на доставку газа разделили поровну на 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 6974 Как говорится диджитализация на все лицо Тариф на доставку газа разделили поровну на 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 8414
 показать весь комментарий
 
Потому шо сейчас Петр Ляксеевич ночью ворует в два раза больше, чем раньше днем. Шо вы такие вопросы задаете, не мешайте людям строить свои зеленые замки из соплей Тариф на доставку газа разделили поровну на 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 5842
 показать весь комментарий
 
Ой спасібо. А компенсацію за труби, які люди самі собі, за власний кошт (і це було далеко не дешево), тягнули селами, там не передбачена?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
слава Богу!

теперь хвост элитной собачке можно рубать не сразу, а отрезать 12 раз по кусочкам Тариф на доставку газа разделили поровну на 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 2877




 показать весь комментарий
 
 
это таким образом они придумали - КАК заставить население платить за ОТОПЛЕНИЕ еще и ЛЕТОМ))
 показать весь комментарий
 
 
угу, все что не отвечает базовым логическим принципам - кончается огромным ********** (в принципе, и начинается им же).
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы, ну вы поняли? Это такое снижение тарифов через введение тарифов на воздух Тариф на доставку газа разделили поровну на 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 6974 Как говорится диджитализация на все лицо Тариф на доставку газа разделили поровну на 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 8414
 показать весь комментарий
 
 
а ты типа какие то другие тарифы платишь)))
 показать весь комментарий
 
Я представлял себе степень "компетентности" Моники и других слуг папы Бени и внутри уже был готов к происходящему, да и запас "жирка" имеется. Ужмусь, но спокойно переживу года 2-3. А вот зелёный люмпен верил в манну небесную и запаса денег не имеет совсем. Ему намного тяжелее переносить "покращення" и материально и морально.
 показать весь комментарий
 
 
то что переживешь, то такое. но платить ты будешь как и все. так что все в одном корыте
 показать весь комментарий
 
Я найду способ уменьшить общие затраты без ощутимого вреда. Просто поверь. Уже нашёл. Я был к этому готов, тем более, что варианты доступны.
 показать весь комментарий
 
Шел 2034 год. Александр Іванович перешагнул порог квартиры, повесил на вешалку плащ и только тогда снял с переносицы датчик, показывающий, какой объем воздуха он потребил за время передвижения по Києву. Налог на воздух в Україне стали взимать уже давно, пять лет назад. Мотивировали тем, что на эти средства установят очистные сооружения. Александр Иванович снял шагомер - небольшие ножные кандалы, соединённые тонкой цепочкой, тоже снабжённой датчиком - за передвижение по улицам также брали налог, который, по уверениям чиновников, тратился на ремонт тротуаров.
Прошёл в комнату. Тёща, как обычно в это время, смотрела передачу « Новини Сороса», которые давали населению ощущение вечного покоя. На экране вокруг Верховної Ради і Кабмину расхаживал комментатор и вещал про стабильность во всех сферах. Жена варила макароны. Сын играл с рыжим котом, который ловил бумажный бантик.
- Саша, ты заплатил налог на кота? - Строго поинтересовалась тёща.
- Забыл.
- Опять! Как же так?
- Мама, Вы бы болтали поменьше, - зло заметил Александр Иванович. - Из-за Вас налог за разговор растёт. То ли дело папа.
Тесть кивнул и прожестикулировал что-то, пользуясь азбукой глухонемых. А потом отстучал тростью фразу азбукой Морзе.
- Старый матерщинник, - подумал Александр Иванович.
Налог на разговоры ввели, чтобы граждане не тратили время на обсуждение реформ, вместо работы.
Вся квартира среднестатистического українця теперь мигала огоньками датчиков, фиксирующих речь, движения, траты услуг ЖКХ. Их поставляла государству семья олигархов ************ - друзья Того, Кого Нельзя Называть.
Александр Иванович зашёл в ванную. С отвращением бросил взгляд на мыльную воду в ванне, где уже помылась вся семья - налог на воду был слишком высок....
Сергей Сименко
 показать весь комментарий
 
 
Бойтесь желаний своих. Явью стать могут Тариф на доставку газа разделили поровну на 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 2416
 показать весь комментарий
 
 
Та які там бажання... це вужаси, причому вже не дуже неймовірні.
 показать весь комментарий
 
 
Жорстко. Якийсь City 17 на стероїдах. Треба випускати Гордона Фрімена.

Тариф на доставку газа разделили поровну на 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 4537
 показать весь комментарий
 
 
Ухвалено Закон "Про ринок природного газу"
опубліковано 09 квітня 2015 року о 19:38
https://www.kmu.gov.ua/news/248084736

Сьогодні, 9 квітня (2015), на засіданні Верховної Ради України в другому і остаточному читанні прийнято Закон України «Про ринок природного газу».
Це ключовий документ, що встановлює на українському ринку природного газу цивілізовані європейські норми, визначені в Третьому енергетичному пакеті ЄС.
Закон «Про ринок природного газу» був розроблений у тісній співпраці з Енергетичним Cпівтовариством, яке офіційно підтвердило відповідність поданого законопроекту Третьому енергетичному пакету ЄС.
Документ містить механізм підтримки незахищених споживачів та контролю за якістю послуг, робить ринок прозорим та зрозумілим для інвесторів, стимулює конкуренцію. Крім того, зазначеним Законом чітко окреслено межі втручання Уряду.
З української сторони над розробкою цього Закону працювали представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості, НКРЕКП, Нафтогазу, ПАТ «Укртрансгаз», представники регіональних газових мереж, інші учасники ринку газу, представники громадської організації Dixi Group, а також представники депутатських фракцій Верховної Ради України.
Закон «Про ринок природного газу» закріплює усталені в Євросоюзі, економічно обґрунтовані підходи до організації роботи газового ринку.
1. Відокремлення функцій оператора від функцій видобувників та постачальників
Закон запроваджує прийняті у ЄС механізми для недопущення антиконкурентного впливу видобувників та постачальників газу на роботу операторів ГТС, газосховищ, газорозподільних систем, а також потенційного оператора установки LNG.
Закон не передбачає приватизації оператора газотранспортної системи, що знаходиться у державній власності.
2. Чітке окреслення функцій держави та незалежність регулятора
Закон передбачає, з одного боку, державне регулювання монопольних ринків (транспортування, розподілу, зберігання, послуг установки LNG), з другого - розвиток вільної добросовісної конкуренції на товарному ринку природного газу.
Важливо, що законопроект також закріплює мінімальне втручання держави у роботу оптового ринку природного газу. Так, діяльність оптового продавця не підлягатиме ліцензуванню.
При цьому, втручання уряду має бути обумовлене лише загальносуспільним інтересом. Наприклад, інтересом забезпечення безперебійного надходження природного газу для споживачів України, диверсифікації джерел такого надходження і т. ін. , та здійснене у недискримінаційний та прозорий спосіб.
3. Вільне ціноутворення
Відповідно до закону, на оптовому и роздрібному ринках природного газу діятиме принцип вільного ціноутворення (окрім випадків, коли Кабінет Міністрів України скористався правом покласти спеціальні обов'язки на суб'єктів ринку природного газу) і свобода вибору джерел надходження природного газу.
Закон створює передумови для нової моделі ринку природного газу, побудованої на принципах вільної добросовісної конкуренції та орієнтованої на забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів споживачів.
Перелічені вище механізми мають сприяти підвищенню конкуренції завдяки входу нових гравців на ринок, що, в свою чергу, є рушієм для зниження цін на енергоресурси.
Після підписання Президентом України Закон набуває чинності з дня опублікування, але починає застосовуватися з 1 жовтня 2015 року (окрім деяких положень, які починають діяти пізніше). З 1 жовтня 2015 року припиняється дія Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу».
 показать весь комментарий
 
Так,хорош.Когда уже будет про полеты на Марс,про Моска,Гиперлуп,Антарктиду.А то скукота собачья.
 показать весь комментарий
 
Зебилы, а почему при Порохе комуналка была дешевле чем при малоросе?
 показать весь комментарий
 
 
Потому шо сейчас Петр Ляксеевич ночью ворует в два раза больше, чем раньше днем. Шо вы такие вопросы задаете, не мешайте людям строить свои зеленые замки из соплей Тариф на доставку газа разделили поровну на 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 5842
 показать весь комментарий
 
 
Чого дешевше? Навіть зменшилась. Але, при ******* сонцесяйному обіцяли ще на 20 % підняти. А потім передумали перед виборами. А ці, дебіли, навфіть не змогли скористатись відсутністю зими.
 показать весь комментарий
 
Арифметика 5 класс для упоротых:

Мы платили около 8000 грн. при стоимости газа в Европе 285-320 баксов.
Мы платим около 6500 грн. при стоимости газа в Европе 100-102 бакса.

Что-то не сходятся подсчеты: 8000 / 6500 = 1.23 и 300 / 100 = 3.
8000 / 3 = 2667

Кто же сейчас так барыжит и обдирает народ?
 показать весь комментарий
 
 
Я оцінюю ситуацію по своїх платіжках. Так. Дешевше.Тільки і темпрература по дурдому не перевищувала взагалі мінуса.
 показать весь комментарий
 
Так и платежки стали дороже. Как ни странно.
 показать весь комментарий
 
где - "зменьшилось"?)) только в обещаниях шмаркли.. А по факту - выросли../
Ах да, цена на газ в мире таки да - в 2.5 раза зменьшилась..
Забавно будет смотреть на истерику зебилов - когда цена на газ подрастет))
 показать весь комментарий
 
 
Дешевле? Что то не припомню чтобы при Свинарчуке было что то дешевле. Да и сам Свинарчук шел на выборы с лозунгом что завтра еще все подымет от цен до налогов чтобы будки лучше строили
 показать весь комментарий
 
Ой спасібо. А компенсацію за труби, які люди самі собі, за власний кошт (і це було далеко не дешево), тягнули селами, там не передбачена?
 показать весь комментарий
 
 
Сразу после компенсации вкладчикам Сбербанка. Вы там очередь держите Тариф на доставку газа разделили поровну на 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 7979
 показать весь комментарий
 
 
жди новых налогов от зенбилов за то, что провел трубу и не заплатил за это налог)) как и за пользование землей - по которой идет труба, за ВСЕ годы - начиная с 1945гг.. Тариф на доставку газа разделили поровну на 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 3720
 показать весь комментарий
 
 
Тема, у кого электроплиты, ЗЕленые сделают скидку на тариф за доставку газа.
 показать весь комментарий
 
 
Нехай не радіють. Наступний етап плата за транспортування електрики.
 показать весь комментарий
 
 
А на это будет скидка тем, у кого нет эллектричества или они генерируют его сами.

Пофиг купил ты товар/услугу или нет - плати.
 показать весь комментарий
 
 
будет как в раше которую зебилы считают за эталон и копируют со всем усердием - провода проходят возле дома плати хоть и не подключен .упущенная выгода .на тебя рассчитывали. а ты покупать не хочешь
 показать весь комментарий
 
 
Хах) У мене три роки індукційна плита. Газова труба зрізана (останній поверх), опломбована, підписана додаткова угода про припинення договору газопостачання, ж всі акти відключення і опломбування. За січень прийшла платіжка - 20 гривень за доставку газу.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так вот же ж. Это и есть равенство во всем. Платят все, независимо ни от чего. И платят в одну кассу.
Потому, что время поджимает. Уверен, что в ЗЕкоманде очень мало полных даунов, надеящихся на выход из политики своими ногами через 4 года.
 показать весь комментарий
 
делили уже при Гройсмане. А потом деньги, которые выплачивали летом, неизвестно куда делись. На премии Нафтогазу наверное пошли.
 показать весь комментарий
 
страна-мудес

Возможности просрать все и сразу всегда доступны сохатым "украинцам" во всем своем разнообразии.
Бег по кругу с граблями с небольшими остановками на просраться с перепугу, как в 2014-м.
 показать весь комментарий
 
****, ну что они несут? Типа раньше с газом были перебои...
 показать весь комментарий
 
Збрехали, а потім розповіли, але не всім
 показать весь комментарий
 
в булочной тєпєрь будєм платіть отдєльно за посєв зєрна, сбор урожая, помол, замєс, випєчку, упаковку і доставку. Ну, і за хлєб, понятнойє дєло. А кто хлєб нє покупайєт - платіт по спіску. Ето за то, чтоби хлєб лєжал на полках магазина. Ну, за хлєб платіть нє нада, понятнойє дєло.
 показать весь комментарий
 
 
а как же! інфраструктуру нада же строіть, опслуживать
 показать весь комментарий
 
 
Гроші вкрали, до того ж вкрали навіть ті, які раніше ніхто не крав. Бо гроші треба, щоб платити Авакову, прокурорам, суддям, рейтинговим агенціям, ТВ, журналістам, іще й щоб на офшори вистачило.
Ніхто ж не проти? А то якщо хтось проти, то хлопці молоді й лякливі. Обісруться - воняти буде на всю Україну. Й Європа носа затулить.
 показать весь комментарий
 
 
Или этот Тарасюк прикидывается или действительно баран. Людей напрягает то, что они вложились в твердотопливное оборудование, утепление домов, проэкты, разрешения, согласования... И это все для того, чтобы не потреблять ваш вонючий газ. Вы же гниды втюхиваете нам в добавок к газу, ещё и транспортировку по прошлогодним/позапрошлогидним объемам потребления.

У многих, в том числе и у меня мизерное потребление за последний календарный год, а расчет доставки производится ещё за 2018-2019гг. и в платежке стоимость доставки дороже, чем оплата за потребленный газ сейчас. Схематозники, благодетели хреновы. Идите на***.
 показать весь комментарий
 
 
А нужно просто не платить за эту х..ню,а по ом пусть попробуют предьявить через суды. Зае..тся пыль глотать за свою транспортировку газа. И никуда не денутся не будут продавать - сами себе убытков навертят
 показать весь комментарий
 
это как в чиполлино когда мы ввели на воздух налог вы перестали дышать это возмутительно
 показать весь комментарий
 
 
Они просто надеются,что у людей с тех времен потерялись документы и квитанции о том,что люди за свой счет трубы себе тянули, и в итоге приписать эти затраты горгазам-а ВОТ Х..й им! У них тоже этих документов нет,а если появятся- это мошенничество
 показать весь комментарий
 
Прям визг подняли... *******, вы же сами вголосину орали что цены и налоги нужно на все поднимать чтобы пенсии и зарплаты хорошие были. А всем кто не хочет платить тот хитрожопый зрадофил и агент кремля и должен ходить пешком и одеваться в старые тряпки, потому что Киев и так забитый пробками
 показать весь комментарий
 
Потребление газа за год - около 15 кубов. На счетчике показания последние - 501.
Но за доставку им хочется с 947 кубов в год получать.
Ну очень "умные" расчеты...
А главное облегчили нагрузку.
 показать весь комментарий
 
Покращення, панове, не буде. Бо, щоб його робити, треба знати, що робити. А набравши людей з вулиці й своїх родичів, і родичів родичів у уряд - надіятись, що хтось з них може то знати - велика дурість.

І хто то спланував? Зеленський-Коломойський-Разумков? Може ще хто? Вони розумні? Вони, вочевидь, брехали. Насправді це компанія дурнів і пройдисвітів.

Дійсно, покращення від Коломойського? Та навіть смішно. Коломойського можна хіба повести ззаду й то, якщо захоче - занадто багатий, бо сам він ще нікого не покращив, крім себе, при цьому обібравши інших. Шахраюга.
 показать весь комментарий
 
Куда и на чей счет
идут эти деньги??
На Кипр..
А что Украина с этого имеет??
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх