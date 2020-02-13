 Тариф на доставку газа разделили поровну на 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя, - глава НКРЭКУ Тарасюк

Об этом на брифинге заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы выделили плату за обслуживание сетей, это не плата за пользование. Это плата за то, чтобы газ всегда был подведен, всегда был под давлением, работала аварийная служба и техники. Плата за обслуживание всегда была, есть и будет. Мы разделили эту плату равными частями на 12 месяцев, чтобы потребитель получал меньшую нагрузку в отопительный период. Ранее основная часть распределения приходилась на зимние месяцы, когда идет повышение потребления природного газа. Эти суммы добавлялись", - сказал Тарасюк.
По его словам, разделение платежей на 12 месяцев позволило снизить конечную плату для потребителя.
"Если сравнить платежку с аналогичным месяцем прошлого года, она стала мешне благодаря двум факторам: цена газа и цена на транспортировку", - отметил Тарасюк.
Также НКРЭКУ приняла новое регуляторное решение, согласно которому с марта будут снижены тарифы на распределение для потребителей, которые не потребляют газ.
"Потребителям, у которых есть только конфорка, это будет в среднем по Украине 2,8 грн, у кого есть подогрев воды - 8,9 грн, для частных домов, где еще есть котел, это будет 21,9 грн. Будет минимальная платежка. Платить за обслуживание надо", - добавил Тарасюк.
Напомним, с 2020 года с квитанций горгазов и облгазов удалили начисление за услугу по транспортировке газа, теперь его направляют потребителям отдельным счетом.
Цена за доставку газа рассчитывают индивидуально: объем использованного топлива в прошлом "газовом году" (с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года) делится на 12 и умножается на установленный тариф на доставку газа.
теперь хвост элитной собачке можно рубать не сразу, а отрезать 12 раз по кусочкам
Прошёл в комнату. Тёща, как обычно в это время, смотрела передачу « Новини Сороса», которые давали населению ощущение вечного покоя. На экране вокруг Верховної Ради і Кабмину расхаживал комментатор и вещал про стабильность во всех сферах. Жена варила макароны. Сын играл с рыжим котом, который ловил бумажный бантик.
- Саша, ты заплатил налог на кота? - Строго поинтересовалась тёща.
- Забыл.
- Опять! Как же так?
- Мама, Вы бы болтали поменьше, - зло заметил Александр Иванович. - Из-за Вас налог за разговор растёт. То ли дело папа.
Тесть кивнул и прожестикулировал что-то, пользуясь азбукой глухонемых. А потом отстучал тростью фразу азбукой Морзе.
- Старый матерщинник, - подумал Александр Иванович.
Налог на разговоры ввели, чтобы граждане не тратили время на обсуждение реформ, вместо работы.
Вся квартира среднестатистического українця теперь мигала огоньками датчиков, фиксирующих речь, движения, траты услуг ЖКХ. Их поставляла государству семья олигархов ************ - друзья Того, Кого Нельзя Называть.
Александр Иванович зашёл в ванную. С отвращением бросил взгляд на мыльную воду в ванне, где уже помылась вся семья - налог на воду был слишком высок....
Сергей Сименко
опубліковано 09 квітня 2015 року о 19:38
https://www.kmu.gov.ua/news/248084736
Сьогодні, 9 квітня (2015), на засіданні Верховної Ради України в другому і остаточному читанні прийнято Закон України «Про ринок природного газу».
Це ключовий документ, що встановлює на українському ринку природного газу цивілізовані європейські норми, визначені в Третьому енергетичному пакеті ЄС.
Закон «Про ринок природного газу» був розроблений у тісній співпраці з Енергетичним Cпівтовариством, яке офіційно підтвердило відповідність поданого законопроекту Третьому енергетичному пакету ЄС.
Документ містить механізм підтримки незахищених споживачів та контролю за якістю послуг, робить ринок прозорим та зрозумілим для інвесторів, стимулює конкуренцію. Крім того, зазначеним Законом чітко окреслено межі втручання Уряду.
З української сторони над розробкою цього Закону працювали представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості, НКРЕКП, Нафтогазу, ПАТ «Укртрансгаз», представники регіональних газових мереж, інші учасники ринку газу, представники громадської організації Dixi Group, а також представники депутатських фракцій Верховної Ради України.
Закон «Про ринок природного газу» закріплює усталені в Євросоюзі, економічно обґрунтовані підходи до організації роботи газового ринку.
1. Відокремлення функцій оператора від функцій видобувників та постачальників
Закон запроваджує прийняті у ЄС механізми для недопущення антиконкурентного впливу видобувників та постачальників газу на роботу операторів ГТС, газосховищ, газорозподільних систем, а також потенційного оператора установки LNG.
Закон не передбачає приватизації оператора газотранспортної системи, що знаходиться у державній власності.
2. Чітке окреслення функцій держави та незалежність регулятора
Закон передбачає, з одного боку, державне регулювання монопольних ринків (транспортування, розподілу, зберігання, послуг установки LNG), з другого - розвиток вільної добросовісної конкуренції на товарному ринку природного газу.
Важливо, що законопроект також закріплює мінімальне втручання держави у роботу оптового ринку природного газу. Так, діяльність оптового продавця не підлягатиме ліцензуванню.
При цьому, втручання уряду має бути обумовлене лише загальносуспільним інтересом. Наприклад, інтересом забезпечення безперебійного надходження природного газу для споживачів України, диверсифікації джерел такого надходження і т. ін. , та здійснене у недискримінаційний та прозорий спосіб.
3. Вільне ціноутворення
Відповідно до закону, на оптовому и роздрібному ринках природного газу діятиме принцип вільного ціноутворення (окрім випадків, коли Кабінет Міністрів України скористався правом покласти спеціальні обов'язки на суб'єктів ринку природного газу) і свобода вибору джерел надходження природного газу.
Закон створює передумови для нової моделі ринку природного газу, побудованої на принципах вільної добросовісної конкуренції та орієнтованої на забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів споживачів.
Перелічені вище механізми мають сприяти підвищенню конкуренції завдяки входу нових гравців на ринок, що, в свою чергу, є рушієм для зниження цін на енергоресурси.
Після підписання Президентом України Закон набуває чинності з дня опублікування, але починає застосовуватися з 1 жовтня 2015 року (окрім деяких положень, які починають діяти пізніше). З 1 жовтня 2015 року припиняється дія Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу».
Мы платили около 8000 грн. при стоимости газа в Европе 285-320 баксов.
Мы платим около 6500 грн. при стоимости газа в Европе 100-102 бакса.
Что-то не сходятся подсчеты: 8000 / 6500 = 1.23 и 300 / 100 = 3.
8000 / 3 = 2667
Кто же сейчас так барыжит и обдирает народ?
Ах да, цена на газ в мире таки да - в 2.5 раза зменьшилась..
Забавно будет смотреть на истерику зебилов - когда цена на газ подрастет))
Пофиг купил ты товар/услугу или нет - плати.
Потому, что время поджимает. Уверен, что в ЗЕкоманде очень мало полных даунов, надеящихся на выход из политики своими ногами через 4 года.
Возможности просрать все и сразу всегда доступны сохатым "украинцам" во всем своем разнообразии.
Бег по кругу с граблями с небольшими остановками на просраться с перепугу, как в 2014-м.
Ніхто ж не проти? А то якщо хтось проти, то хлопці молоді й лякливі. Обісруться - воняти буде на всю Україну. Й Європа носа затулить.
У многих, в том числе и у меня мизерное потребление за последний календарный год, а расчет доставки производится ещё за 2018-2019гг. и в платежке стоимость доставки дороже, чем оплата за потребленный газ сейчас. Схематозники, благодетели хреновы. Идите на***.
Но за доставку им хочется с 947 кубов в год получать.
Ну очень "умные" расчеты...
А главное облегчили нагрузку.
І хто то спланував? Зеленський-Коломойський-Разумков? Може ще хто? Вони розумні? Вони, вочевидь, брехали. Насправді це компанія дурнів і пройдисвітів.
Дійсно, покращення від Коломойського? Та навіть смішно. Коломойського можна хіба повести ззаду й то, якщо захоче - занадто багатий, бо сам він ще нікого не покращив, крім себе, при цьому обібравши інших. Шахраюга.
идут эти деньги??
На Кипр..
А что Украина с этого имеет??