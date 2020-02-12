 В РФ и оккупированном Крыму незаконно удерживают 116 граждан Украины, - Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 12 февраля в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.



"Сейчас уже 116 наших граждан незаконно содержатся на территории России и временно оккупированного Крыма. Мы о каждом знаем. Мы постоянно общаемся с адвокатами, родными политзаключенных и правозащитными организациями. Этот список также у президента Украины, и он лично заботится и решает вопрос об их возвращении на родину", – написала Денисова.



Она добавила, что в России и Крыму есть 29 приговоров в отношении граждан Украины, которые не захотели служить в вооруженных силах РФ.



"Сейчас они отбывают наказание, но когда выйдут из мест несвободы, будут снова призваны в ВС России. Мы должны также заботиться и об их правах", – написала Денисова.

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