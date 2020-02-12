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 В РФ и оккупированном Крыму незаконно удерживают 116 граждан Украины, - Денисова

В оккупированном Крыму и на территории России незаконно содержатся в заключении 116 граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 12 февраля в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Сейчас уже 116 наших граждан незаконно содержатся на территории России и временно оккупированного Крыма. Мы о каждом знаем. Мы постоянно общаемся с адвокатами, родными политзаключенных и правозащитными организациями. Этот список также у президента Украины, и он лично заботится и решает вопрос об их возвращении на родину", – написала Денисова.

Она добавила, что в России и Крыму есть 29 приговоров в отношении граждан Украины, которые не захотели служить в вооруженных силах РФ.

"Сейчас они отбывают наказание, но когда выйдут из мест несвободы, будут снова призваны в ВС России. Мы должны также заботиться и об их правах", – написала Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия удерживает крымчан-политзаключенных в ненадлежащих условиях, - Денисова

Источник: https://censor.net.ua/n3175423
 
 
 Топ комментарии
 
Там полтора миллиона удерживают граждан. И что всех менять будете или наконец займетесь освобождением наших людей и наших домов?
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Після того, як Янелох віддав беркутню та Цемаха, мені взагалі стало байдуже, кого на кого буде обмінювати цей придурок та ворог всього українського.
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Там полтора миллиона удерживают граждан. И что всех менять будете или наконец займетесь освобождением наших людей и наших домов?
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Надо же как-то воду в Крым привязать именно к узникам Крыма.Поэтому и отказников приплетают.Именно это и проталкивать будут,на жалость давить.Такие китайские мудрецы зелебобики.
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Ну не обобщай. Больше полу миллиона украинцев убежали из крыма из-за окупации. И что им не нужно возвращать ихние дома и землю?
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Если он служил по контракту и за деньги да еще из другой страны то какой он нах. опалченец? Ето наемник и террорист. таких убивают на месте и не берут в плен. И ниодна международная организация не имеет права пикнуть против убийства террориста.
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И это ещё при том что тогда это закупали по курсу 27-28, то есть При порохе закупали почти на 30% дешевле У РФ і окупованому Криму незаконно утримують 116 громадян України, - Денісова - Цензор.НЕТ 2753
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что за правакация! зеленский всех на всех обменял давно! парахаботка!
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Після того, як Янелох віддав беркутню та Цемаха, мені взагалі стало байдуже, кого на кого буде обмінювати цей придурок та ворог всього українського.
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Весь упор в её спич сделан на Крым.Вода нужна лаптеногим. Идёт подводка лохтората. Сегодня уже у сливного бачка и Кравчук за,и политолухи из Украины за.Это уже дно будет..хуже всяких цемахов и беркутни.
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Смоли гарячої їм, а не дніпровську водичку. Якщо я не помиляюсь, ця Денисова сама з Криму. Цікаво, у неї є паспорт з двоголовою куркою?
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Я строить догадки без фактов по паспорту не буду,но то что ВСЕ зелебобики сами двухголовые курицы-факт неоспоримый.Там украинцев патриотов нет.Именно это и надо принять как факт.В Крыму все были с украинскими паспортами,а украинцами оказались только крымские татары и небольшой процент Людей.
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Так, погоджуюсь, що кримські татари виявились більш українцями, ніж самі українці. Але у них ще генетична пам'ять постійно їм нагадує про савєцкий геноцид проти їх народу.
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Геноцид был и на Кавказе,а деньги сделали своё дело.Для признания Крыма-татары были бы самой козырной картой для лаптеногих.Мы с товарищем очень следили за темой,когда убалтывали Джемилева. И переживали не по детски. Респект реально к ним выше крыши.Вот они Украинцы поступками.Удачи в личном и Слава Украине!!!
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РАБссия продает Сбербанк,а это капздец.Денех нет,но вы держитесь
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Глава Сбербанка Герман Грэф заявил : если Сбербанк продадут,он уйдет в отставку... У РФ і окупованому Криму незаконно утримують 116 громадян України, - Денісова - Цензор.НЕТ 9041
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Хіба Крим не був заселений повністю громадянами України? Про що вона?
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Она добавила, что в России и Крыму есть 29 приговоров в отношении граждан Украины, которые не захотели служить в вооруженных силах РФ.Источник: https://censor.net.ua/n3175423

А разве чтобы быть призванным в вооруженные силы РФ российский паспорт иметь не надо?
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Всё что родилось в дохлом сссре принадлежит Гопникам кремля.Включая даже букашек,тараканов и прочих ползучих гадов... У РФ і окупованому Криму незаконно утримують 116 громадян України, - Денісова - Цензор.НЕТ 230
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Весна эта для РАБссии будет не тяжелой. У РФ і окупованому Криму незаконно утримують 116 громадян України, - Денісова - Цензор.НЕТ 2315Нефть с газом подешевеют,а это значит казна РАБссии пополнится миллиардами долляров У РФ і окупованому Криму незаконно утримують 116 громадян України, - Денісова - Цензор.НЕТ 2315
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...мы преступников военных отдаем теперь за гражданских?...так это до бесконечности так будет, они не перестанут набирать обменный фонд из гражданских ..давайте менять тогда гражданских на гражданских...начинайте с ублюдков синежопых и красноперых киевских перекрасившихся и в партейки типа Зажоп и пр.запрыгнувших...их тут немеренно ошивается, составляйте списки и вперед, с Конч на кичи, где им и место всем, а оттуда на обмен и историческую родину с руин поднимать... У РФ і окупованому Криму незаконно утримують 116 громадян України, - Денісова - Цензор.НЕТ 7565
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