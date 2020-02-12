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Все про:адвокат (1242) минирование (898) Сумы (636)

 Адвоката, задержанного по подозрению в 41 случае псевдоминирования судов в Сумах, арестовали с залогом 160 тыс. грн

Следственный судья Заречного райсуда Сум 12 февраля избрал меру пресечения в виде содержания под стражей адвокату О., которая подозревается в заведомо ложных сообщениях о минировании.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины, определен размер залога - 162 160 грн.

Срок действия постановления - до 24:00 10 марта 2020 года.

В случае внесения залога на подозреваемую возложен ряд обязанностей, в частности, и постоянно носить электронное средство контроля.

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В ходе следствия установлено, что женщина, начиная с 10 октября прошлого года 41 раз звонила на линию "102" и сообщала о заминировании местных судов, а также Центра предоставления административных услуг.

При этом ни разу факт минирования не подтвердился.

Учитывая профессию, адвокат продумывала до мелочей свои преступные действия, чтобы избежать разоблачения. В частности, меняла голос, систематически изменяла сим-карты и мобильные телефоны, говорила с оператором не более 5 секунд и тому подобное.

Напомним, 39-летнюю женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время санкционированного обыска у нее обнаружили и изъяли мобильные телефоны, с которых она осуществляла телефонные звонки на линию "102". В то же время получены другие неопровержимые доказательства ее причастности к указанному преступлению. Более того, задержанная призналась в содеянном.

Накануне, сообщает пресс-служба Хозяйственного суда Сумской области, прокурор Сумской области сообщил женщине о подозрении. За содеянное ей грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175422
 
   
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Суды и сервисные центры МВД? Кстати, центры, вроде как- упразднили, судя по сообщению сегодняшнему. То есть- тётя способствовала сегодняшнему решению Кабмина. А суды... хрен с ними, главное, что не вокзалы.
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Якийсь бздур.. Змінювала голоси , телефони.. Я просто не уявляю який сенс в таких діях 41 раз. Хіба адвокат когось дістала і вирішили таким чином ...
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она так свои дела затягивала . скорее всего и вычислили по делам которые должны были рассматриваться в эти дни - я так думаю .
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затягивала дела, однозначно! каждый перенос суда (учитывая их загруженность) это полтора-два месяца. А по закону Гади савченко - день в СИЗО - за два)) Сейчас много кто на этом нагревается, от вертухаев до адвокатов, и все в шоколаде....
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Тэкс, делим залог на количество"минирований"
160 : 41 = 3902,439024390244
Неужели убытки от одного "минирования" составляют всего на всего каких-то жалких 3902 грн?
Как по мне, то что-то не так с ждзеленким правосудием.
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порядок расчета суммы залога прописан в упк и зависит от тяжести статьи. так что нефиг бред писать
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Один абзац настоящая инструкция по "безопасному" минированию "меняла голос, систематически изменяла сим-карты и мобильные телефоны, говорила с оператором не более 5 секунд и тому подобное"
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Краще б сєкс по телефону проводила дурепа , ще б й мани мани заробляла
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