 ВСК и правоохранители должны помешать футбольным функционерам нагревать руки на строительстве полей, - журналист Франков

Об этом сообщил журналист Артем Франков в блоге на портале "ГОРДОН", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на заводе "станки вертелись и шумели, челноки и нитки сновали туда-сюда, и сам Олег Протасов рассказывал, насколько все круто и положено процветающему предприятию с востребованной продукцией".

Однако журналист напоминает, что неоднократно сообщалось о том, что завод фактически не работает, данных о произведенной продукции, ее себестоимости, объемах продаж, количестве сотрудников, обороте и прочем нет.

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"Возникает общий вопрос: зачем строили и запускали завод, если себестоимость покрытия, которое он производит, на €4 выше, чем коммерческая цена качественного немецкого покрытия, и на €2 выше, чем цена покрытия "Политан" уже с доставкой в Украину?

Коммерческая же цена покрытия "ФФУ Продакшн" фактически выше, чем уже доставленный в Украину "Политан", более чем в два раза! При том, что заведомо хуже по качеству (будучи как минимум не сертифицированным). Объясните, пожалуйста: как нормального человека можно без применения силовых методов убедить покупать вдвое более дорогую продукцию, еще и ниже качеством?!" - уточняет Франков.

Он также подчеркивает, что "главным во всей этой истории было и остается одно": "Никто не против футбольных площадок как таковых. А вот футбольных площадок по завышенной цене - против. Категорически против. Яростно против! Вопрос ведь в том, чтобы на любом хорошем деле не нагревали руки недобросовестные, вороватые личности - что со всей очевидностью произошло у нас в стране усилиями двуличного (глава ФФУ / глава бюджетного комитета ВР) Андрея Павелко и его присных".

Журналист выражает уверенность, что "уникальность" завода в Мартусовке заключается в том, что он использует средства государственного и местных бюджетов и "эффектно перерабатывает его в заоблачные зарплаты обитателей Дома футбола и некие неучтенные активы, также неизменно оседающие в карманах властителей отечественного футбола".

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"Клубок этот кажется сложным только на первый взгляд. Точнее, сложность его вовсе не в хитросплетениях нитей. Сложность исключительно в наличии доброй воли, которой необходимо пробивать и сдвигать различные крыши и круговые поруки:

задать конкретные вопросы;

не позволить юлить при ответах на них;

и каждое слово в этих ответах проверять документами и экспертизами.

Разумеется, это не только и не столько о депутатах – членах ВСК. Это прежде всего пишется и адресуется правоохранительным органам, Офису генерального прокурора, от которого хотелось бы увидеть конкретные и непредвзятые действия", - подчеркивает Франков.

Он также напоминает, что "стоит все-таки прояснить, кто, куда и зачем переводил деньги ФФУ, предназначенные на закупку такого "стратегического сырья", как чай, кофе и морепродукты. Тоннами! Десятками тонн! И где эта самая продукция, в каких желудках якобы покоится".

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Напомним, расследование программы "Схемы" в октябре 2018 года обнаружило, что из бюджета Федерации футбола Украины (теперь - Украинская футбольная ассоциация) было выведено более миллиона долларов в результате закупки оборудования для производства травы для футбольных полей через фирму-посредника в Объединенных Арабских эмиратах. Туда же летал и сам президент Федерации футбола Андрей Павелко.

Осенью 2017-го в селе Мартусовка Киевской открыли завод по производству искусственной травы для футбольных полей. Он - негосударственный, построенный за деньги Федерации футбола Украины. Эта же спортивная организация и управляет им через компанию "ФФУ Продакшн".

Однако в мае 2018 года журналисты программы "Наші гроші" рассказали, как завод получал бюджетные подряды на десятки миллионов гривен из-за дискриминационных требований по закупке искусственной травы. Журналисты обнаружили, что в Минрегионстрое разработали типовой проект строительства футбольных площадок с искусственным покрытием и в нем ориентировали заказчиков только на одно покрытие, а именно - отечественного производства, изготовленного по технологии немецкой компании Polytan.