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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11599) Милованов Тимофей (159)

 Сегодня Кабмин принял 7 дерегуляционных решений, которые упростят жизнь бизнесу, - Милованов

Сегодня на заседании Кабинета Министров был принят ряд важных дерегуляционных решений, которые упростят жизнь бизнесу и будут стимулировать экономику.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр экономики Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник назвал 7 таких решений

  1. Защитили рынок органического производства. Открываем реестры производителей органических продуктов, это не позволит маркировать органической свою продукцию кому угодно.
  2. Отменили уведомления налоговой о принятии на должность руководителя. Устранили дублирование информации, которую подает предприятие.
  3. Гармонизировали сферу технического регулирования с соответствующими нормами европейского законодательства. Отныне технические регламенты соответствуют соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров.
  4. Разработали новый технический регламент для моющих средств. Теперь можно осуществлять оценку соответствия не для каждой единицы продукции, как это было раньше, а только для типичного представителя ассортиментного ряда. Это уменьшит расходы субъектов хозяйствования на осуществление оценки соответствия в 5 раз.
  5. Согласовали порядок выдачи свидетельства в сфере метрологии. Сократили перечень документов и дали возможность подавать документы через Единый государственный веб-портал электронных услуг.
  6. Предоставили официальный статус геопространственным данным кадастров и информационных систем, размещенным на картографической основе Государственного земельного кадастра. Это важное решение в рамках прозрачности землеустройства и земельной реформы.
  7. Ввели консультации при рыночном надзоре. Отныне органы государственного рыночного надзора будут оказывать бесплатную консультационную поддержку в этой сфере предпринимателям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в 2020-м станет мировым лидером по росту производства курятины, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3175419
 
 
 Топ комментарии
 
Весь ваш бизнес - это купи-продайство. Создавать ничего не умеете.
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Всё- как всегда... то есть- самое идиотское- в конце. Пункт 7. Предполагаю отчетливую кормушку, для тунеядцев и бездельников. Ибо, когда что-то бесплатно- это 100% наипаловка.
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Весь ваш бизнес - это купи-продайство. Создавать ничего не умеете.
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Капитан, да это кабмин, они вообщето чиновники.
Но вот это, например хорошая новасть как для этой бездарной горе команды.:"Защитили рынок органического производства. Открываем реестры производителей органических продуктов, это не позволит маркировать органической свою продукцию кому угодно."
кто себе вырывает сертификацию Органк в ЕС хорошо продает. Только у нас это лепит кто угодно лепит "органик"
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Всё- как всегда... то есть- самое идиотское- в конце. Пункт 7. Предполагаю отчетливую кормушку, для тунеядцев и бездельников. Ибо, когда что-то бесплатно- это 100% **********.
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а дальше как раньше. эти центры это типа "полицейские ЦНАПы". все документы в одном месте. от техпаспорта и прав до справок о несудимости. без решал. прозрачно. но видимо плохо...
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Особенно интересно мне, мариупольцу. Этот центр был у нас открыт, пару лет назад, не более, с невероятной помпой! Салюта, правда- не было, но всё остальное- с избытком!
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https://mvs.gov.ua/ua/news/28139_Kabmin_likviduvav_regionalni_servisni_centri_MVS.htm
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..а о качестве продуктов питания отечественных, об отмене ТУ и введение ГОСТОВ на все без исключения виды пищевой продукции и ответственности криминальной за их нарушения..КОГДА!!! ...людей травить говном своим, под названием "ЕДА" перестанут эти "бизнесмены" - душегубы-пищевики?!!!...начните проверки, начиная от воды, что продается как родниковая и хлеба любого вида-сорта и вы ох..еете чем вас эти неоубийцы-"бизнесмены",за ваши же немалые деньги, кормят и поят!!!... Сегодня Кабмин принял 7 дерегуляционных решений, которые упростят жизнь бизнесу, - Милованов - Цензор.НЕТ 834 Сегодня Кабмин принял 7 дерегуляционных решений, которые упростят жизнь бизнесу, - Милованов - Цензор.НЕТ 834 Сегодня Кабмин принял 7 дерегуляционных решений, которые упростят жизнь бизнесу, - Милованов - Цензор.НЕТ 834..
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Держава не повинна допомагати бізнесу, - вона повинна не заважати йому.
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Mr.Zorg
За бюджетные деньги, собранные с уплаченных нами налогов, дегенератам в ДБР купили моноблоки iMac, цена от 30000 грн за шт Жлобье не поняло что за диковинка такая, и что в ней за такая операционка чуднАя, переустановили в iMac пиратский Win10, на мониторе виден запрос активацииСегодня Кабмин принял 7 дерегуляционных решений, которые упростят жизнь бизнесу, - Милованов - Цензор.НЕТ 1212
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Ты даже не представляешь сколько яблочных дебилов покупают эту технику ради "форса бандитского" и помаявшись рано или поздно ставят туда Винду.
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Зебилы, если хотите что-то хорошее сделать для бизнеса - отмените подоходные налоги. Все равно банда Коломойского и Ахметова все разворовывают
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дослёз...! это настолько ХАРАШО - уже начинает быть противным...
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интересное видео по ссылке. к моему вчерашнему скрину про самокатчика

https://twitter.com/i/status/1227653433982955522

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Волонтеры Зеленского привезли на передовую рисунки, которые призывают к миру и дружбе с Россией.
Сьогодні Кабмін ухвалив 7 дерегуляційних рішень, які спростять життя бізнесу, - Милованов - Цензор.НЕТ 4357
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