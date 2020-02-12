 Кабмин принял 7 дерегуляционных решений, которые упростят жизнь бизнесу, - Милованов

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр экономики Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник назвал 7 таких решений
- Защитили рынок органического производства. Открываем реестры производителей органических продуктов, это не позволит маркировать органической свою продукцию кому угодно.
- Отменили уведомления налоговой о принятии на должность руководителя. Устранили дублирование информации, которую подает предприятие.
- Гармонизировали сферу технического регулирования с соответствующими нормами европейского законодательства. Отныне технические регламенты соответствуют соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров.
- Разработали новый технический регламент для моющих средств. Теперь можно осуществлять оценку соответствия не для каждой единицы продукции, как это было раньше, а только для типичного представителя ассортиментного ряда. Это уменьшит расходы субъектов хозяйствования на осуществление оценки соответствия в 5 раз.
- Согласовали порядок выдачи свидетельства в сфере метрологии. Сократили перечень документов и дали возможность подавать документы через Единый государственный веб-портал электронных услуг.
- Предоставили официальный статус геопространственным данным кадастров и информационных систем, размещенным на картографической основе Государственного земельного кадастра. Это важное решение в рамках прозрачности землеустройства и земельной реформы.
- Ввели консультации при рыночном надзоре. Отныне органы государственного рыночного надзора будут оказывать бесплатную консультационную поддержку в этой сфере предпринимателям.
Но вот это, например хорошая новасть как для этой бездарной горе команды.:"Защитили рынок органического производства. Открываем реестры производителей органических продуктов, это не позволит маркировать органической свою продукцию кому угодно."
кто себе вырывает сертификацию Органк в ЕС хорошо продает. Только у нас это лепит кто угодно лепит "органик"
всё за что не возьмутся получается совдепия
рыночный патруль, рыночный конвой
Mr.Zorg
За бюджетные деньги, собранные с уплаченных нами налогов, дегенератам в ДБР купили моноблоки iMac, цена от 30000 грн за шт Жлобье не поняло что за диковинка такая, и что в ней за такая операционка чуднАя, переустановили в iMac пиратский Win10, на мониторе виден запрос активации
здобулиразом...
https://twitter.com/i/status/1227653433982955522
https://twitter.com/dmitriypaut/status/1227611053401526273
По простому воно все так:
Загалом, величина економіки - це кількість грошей в оберті.
Не зростає кількість надрукованої гривні - не зростає економіка. Не зростає споживча корзина - не росте економіка.
Ото повидають 1,5 мільйонні кредити - відбудеться деякий поштовх, і споживча корзина має зрости.
Але ж ви всі знаєте, що якщо споживча корзина росте, але не росте виробництво товару - то настає інфляція. Тому її тримають дуже маленькою. А хто ж буде товар виробляти? Ніхто! Нема програм. Тому ніякого зростання економіки не буде!
Будуть продавати землю - буде ефект, як від продажу Криворожсталі - наповнення бюджету для виплати зарпат-пенсій. Але ефект той буде такий самий, як ви жили в квартирі, а потім продали її, отримали гроші, і стали жити у тій квартирі в аренду. Протринькали гроші, і знову треба щось продавати, бо жити ж треба, а квартири вже нема, ще й з квартири потурять. І тоді вже радо Росію лишиться позвати - рятуй дурних голодранців, які все продали й нічого не придбали.
Цей уряд нічого не запрограмував. Його вже пора на смітник історії. Він би сам пішов, якщо б розумів, що воно є. Але ж воно профан.
М.Татчэр.премьер-министр Британии.1984 г.