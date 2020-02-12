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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Минздрав (2177) стратегия (126) онкология (78) Зоряна Скалецкая (70)

 Иммунизация, популяризация здорового образа жизни, выявление на ранних стадиях, - представлена стратегия Минздрава по борьбе с раком

На парламентских слушаниях 12 февраля представлен проект Стратегии по профилактике и борьбе с онкологическими заболеваниями, подготовленный Министерством здравоохранения.

Об основных целях, которые предусматривает проект стратегии, на парламентских слушаниях рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, одна из целей - снижение заболеваемости раком, который можно предупредить.

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"На сегодня это связано с общественным здоровьем - это иммунизация, соблюдение календаря прививок. В этом контексте стратегическая цель - максимальное внедрение мероприятий относительно устранения всех рисков, связанных с инфекцией гепатита В. Также это связано с возможностью внедрения, даже пилотными проектами, программ иммунизации против вируса папилломы человека", - сказала Скалецкая.

По ее словам, большое внимание будет уделено популяризации здорового образа жизни.

"Впервые в бюджете Украины заложены деньги на информационные кампании", - подчеркнула Скалецкая.

Вторая цель стратегии - выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях.

"Мы возлагаем много функционала и ожиданий на первичное звено, осведомленность семейных врачей относительно признаков и максимальное реагирование на ранних этапах заболевания. Я знаю, что в Украине есть регионы, которые уже взаимодействуют - онкологическая служба тесно работает с первичным звеном, проводят тренинги, обучают, делятся знаниями", - сказала министр и призвала распространять эту практику.

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Также проект Стратегии предусматривает цель улучшить качество предоставления медицинских услуг, связанных с диагностикой и лечением онкозаболеваний, что предусматривает разработку и внедрение стандартов контроля качества.

Отдельным пунктом стратегии является создание условий для качественного лечения детских онкозаболеваний.

"Мы должны в этом году начать проводить не экспериментальную пилотную, а в нормальном потоке проводить трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток", - отметила Скалецкая.

Среди других целей стратегии министр здравоохранения назвала развитие услуг по реабилитации, уходу и паллиативной помощи, обеспечение сбора и анализа данных.

"Одна из наших задач - иметь действительно качественный и правдивый сбор данных. Я надеюсь, что с применением электронных ресурсов, которые внедряются в здравоохранении, мы получим к концу года возможность оценить реальную картину, а значит и реально заложить деньги в бюджет для тех или иных методов диагностики и лечения", - подчеркнула министр.

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Большое внимание, по ее словам, будет уделено кадровому вопросу, повышению квалификации врачей, в частности поддержке профессионального развития врачей, изменению в подходе в учебном процессе.

Проект Стратегии будет обнародован для общественного обсуждения на сайте Минздрава.

Источник: https://censor.net.ua/n3175414
 
 
 Топ комментарии
 
К сожалению никакой ЗОЖ от рака не спасает,а прививки вообще похоже на бред.Какой министр -такая и программа.Вы бы больницу построили для онкобольных как в Белоруссии,и лечили бы там людей бесплатно.Вот как раз под это не стыдно и деньги на Западе попросить,если нет,в связи с ликвидацией последствий катастрофы на ЧАЭС,и вообще пора признать это уже общегосударственой проблемой.
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Знову електронні ресурси подаються як панацея для всього... Иммунизация, популяризация здорового образа жизни, выявление на ранних стадиях, - представлена стратегия Минздрава по борьбе с раком - Цензор.НЕТ 7609
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Знову електронні ресурси подаються як панацея для всього...
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https://youtu.be/xJTvbUZWbmQ
Виступ Яніни Соколової у комітеті ВР.
"Не терти прутня, не роздавати квитки на 95 квартал, а допомогти онкохворим!"
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Не хрена семейники про онко не знают, от слова совсем!
Вы бы, черти, сделали хотя бы быстро доступными обезболивающие, которые хрен выпросишь у ваших врачей
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Рак это стресс а стресс это рак ,а чтобы не было стресса вас упырей надо ВСЕХ сажать и строить в Украине Финляндию или Норвегию !!!
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в Украине логичнее строить не Норвегию, основа богатства которой нефть, а скорее Францию, основа богатства которой мощнейшее на всём европейском континенте сельское хозяйство, наука и высокие технологии.

Да и по размеру и географическому разнообразию территории Франция очень похожа на Украину.
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Выявили - дальше что? Про лечение ни слова.
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Понятное дело! Могут ведь задать неудобный вопрос: а скока стоит???
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А стоит больше чем вы можете себе представить
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Обратили внимание- тётя упомянула всё что угодно, но ни слова о качественном питании! Я не стану предполагать причину забывчивости тёти... Эта причина- на поверхности. И она- печальна.
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А когда рак на горе свистнет. Народная мудрость, вроде как.
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К сожалению никакой ЗОЖ от рака не спасает,а прививки вообще похоже на бред.Какой министр -такая и программа.Вы бы больницу построили для онкобольных как в Белоруссии,и лечили бы там людей бесплатно.Вот как раз под это не стыдно и деньги на Западе попросить,если нет,в связи с ликвидацией последствий катастрофы на ЧАЭС,и вообще пора признать это уже общегосударственой проблемой.
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Красунечка, розумничка, справжня патріотка, ще й прикольна дівчинка з блискучим гумором Імунізація, популяризація здорового способу життя, виявлення на ранніх стадіях, - представлена стратегія МОЗ по боротьбі з раком - Цензор.НЕТ 1720

Імунізація, популяризація здорового способу життя, виявлення на ранніх стадіях, - представлена стратегія МОЗ по боротьбі з раком - Цензор.НЕТ 9179
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