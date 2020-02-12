 Иммунизация, популяризация здорового образа жизни, выявление на ранних стадиях, - представлена стратегия Минздрава по борьбе с раком

Об основных целях, которые предусматривает проект стратегии, на парламентских слушаниях рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, одна из целей - снижение заболеваемости раком, который можно предупредить.

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"На сегодня это связано с общественным здоровьем - это иммунизация, соблюдение календаря прививок. В этом контексте стратегическая цель - максимальное внедрение мероприятий относительно устранения всех рисков, связанных с инфекцией гепатита В. Также это связано с возможностью внедрения, даже пилотными проектами, программ иммунизации против вируса папилломы человека", - сказала Скалецкая.

По ее словам, большое внимание будет уделено популяризации здорового образа жизни.

"Впервые в бюджете Украины заложены деньги на информационные кампании", - подчеркнула Скалецкая.

Вторая цель стратегии - выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях.

"Мы возлагаем много функционала и ожиданий на первичное звено, осведомленность семейных врачей относительно признаков и максимальное реагирование на ранних этапах заболевания. Я знаю, что в Украине есть регионы, которые уже взаимодействуют - онкологическая служба тесно работает с первичным звеном, проводят тренинги, обучают, делятся знаниями", - сказала министр и призвала распространять эту практику.

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Также проект Стратегии предусматривает цель улучшить качество предоставления медицинских услуг, связанных с диагностикой и лечением онкозаболеваний, что предусматривает разработку и внедрение стандартов контроля качества.

Отдельным пунктом стратегии является создание условий для качественного лечения детских онкозаболеваний.

"Мы должны в этом году начать проводить не экспериментальную пилотную, а в нормальном потоке проводить трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток", - отметила Скалецкая.

Среди других целей стратегии министр здравоохранения назвала развитие услуг по реабилитации, уходу и паллиативной помощи, обеспечение сбора и анализа данных.

"Одна из наших задач - иметь действительно качественный и правдивый сбор данных. Я надеюсь, что с применением электронных ресурсов, которые внедряются в здравоохранении, мы получим к концу года возможность оценить реальную картину, а значит и реально заложить деньги в бюджет для тех или иных методов диагностики и лечения", - подчеркнула министр.

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Большое внимание, по ее словам, будет уделено кадровому вопросу, повышению квалификации врачей, в частности поддержке профессионального развития врачей, изменению в подходе в учебном процессе.

Проект Стратегии будет обнародован для общественного обсуждения на сайте Минздрава.