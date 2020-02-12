 Юристы "Газпрома" были "дороже", а за результат в Стокгольмском арбитраже я отвечал лично, - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Витренко.



"Перед моей командой стояла задача сделать максимально точные расчеты и анализ, привести достаточно исчерпывающих аргументов и контраргументов, почему наши расчеты и требования справедливы и обоснованны. Кстати, когда я инициировал этот арбитраж по транзитному делу, сначала нужно было убедить наших внешних юристов и экспертов, поскольку они не видели перспективы в этом деле", – написал он.



Витренко отметил, что задача юристов заключалась в подборе правильных юридических инструментов и конструкций, подтверждающих право Украины на изменения в коммерческих отношениях с "Газпромом", которые в "Нафтогазі" считали справедливыми.



Витренко отметил, что с директором НАК по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти Ярославом Теклюком и другими сотрудниками "Нафтогазу" работал над всеми документами, которые подавались в суд



"Вместе с Ярославом мы представляли "Нафтогаз" на судебных слушаниях. Вместе с другими сотрудниками группы "Нафтогаз" мы были свидетелями в этом процессе. Ни в коем случае не пытаюсь преуменьшать вклад нашей команды внешних юристов. Но нужно понимать, что ответственность лежала прежде всего на представителях "Нафтогазу". За результат изменения в коммерческих отношениях с "Газпромом", в частности за результаты коммерческого арбитража, в целом отвечал я лично. Западные юристы были и у нас, и у "Газпрома". У "Газпрома" они, кстати, были дороже", – добавил он.

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