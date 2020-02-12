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 Политика Украины, Экономика
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Все про:арбитраж (171) Газпром (3014) Стокгольм (158) Витренко Юрий (112)

 Юристы "Газпрома" были "дороже", а за результат в Стокгольмском арбитраже я отвечал лично, - Витренко

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявил, что ответственность за результат в судебном процессе против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже была в первую очередь на сотрудниках "Нафтогаза".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Витренко. 

"Перед моей командой стояла задача сделать максимально точные расчеты и анализ, привести достаточно исчерпывающих аргументов и контраргументов, почему наши расчеты и требования справедливы и обоснованны. Кстати, когда я инициировал этот арбитраж по транзитному делу, сначала нужно было убедить наших внешних юристов и экспертов, поскольку они не видели перспективы в этом деле", – написал он.

Витренко отметил, что задача юристов заключалась в подборе правильных юридических инструментов и конструкций, подтверждающих право Украины на изменения в коммерческих отношениях с "Газпромом", которые в "Нафтогазі" считали справедливыми.

Витренко отметил, что с директором НАК по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти Ярославом Теклюком и другими сотрудниками "Нафтогазу" работал над всеми документами, которые подавались в суд

"Вместе с Ярославом мы представляли "Нафтогаз" на судебных слушаниях. Вместе с другими сотрудниками группы "Нафтогаз" мы были свидетелями в этом процессе. Ни в коем случае не пытаюсь преуменьшать вклад нашей команды внешних юристов. Но нужно понимать, что ответственность лежала прежде всего на представителях "Нафтогазу". За результат изменения в коммерческих отношениях с "Газпромом", в частности за результаты коммерческого арбитража, в целом отвечал я лично. Западные юристы были и у нас, и у "Газпрома". У "Газпрома" они, кстати, были дороже", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витренко заявил о невыплате премий за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже: Если компания заключила договор с работником, она должна его выполнять

Источник: https://censor.net.ua/n3175413
 
   
 Топ комментарии
 
хватит ныть - ты уже и так достаточно ободрал государство, получив наперед бабло, хотя Украина не получила ничего... смени работу, если не нравится
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Есть возможность скачать с РАБссии дополнительно 7 ярдов долларов. Юристы "Газпрома" были "дороже", а за результат в Стокгольмском арбитраже я отвечал лично, - Витренко - Цензор.НЕТ 7180Капздец путлерской банде
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Та зачем нам этот Витренко который выбил с кацапов деньги? Вот зе команда уже простила кацапам 9 млрд $
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хватит ныть - ты уже и так достаточно ободрал государство, получив наперед бабло, хотя Украина не получила ничего... смени работу, если не нравится
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выиграть для Украины у кацапов миллиарды доллары - это у зебилов "ободрать" Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3903
чухонец, таки да - "ОБОДРАЛИ" твою рашку - как государство - по полной.
И ободрали бы еще больше - если бы вислюк оманський не мешал..
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естественно, на бумаге.. А на чем - выигрывают? на пианино?))
И деньги - получили ПО ФАКТУ - как газом, там и в долларах)
просто зебилам об этом не говорят - "стыдливо умалчивая" - по г+г)
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Педрофилы любят делить шкуру неубитого медведя. У них уже давно Рашка под санкциями загнулась.
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бедняжко чухонец, всё так же ждёшь своего "рузького мира"?)) ну-ну... Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4878
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это так - отсталым кролям из деревни - где нет ни инета, ни радио))

Газпром заплатил Украине $2,9 млрд в счет Стокгольмского суда
27.12.2019

Газпром перечислил Нафтогазу почти $3 млрд в счет "стокгольмского долга"
НАК Нафтогаз Украины получил от российского Газпрома $2,9 млрд в рамках Стокгольмского арбитража
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Этот гомнюк выполнял свою работу за которую получал зарплату! Премию гад хочет в много млн, в то время как многие в стране не могут себе позволить оплатить за газ.
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брехня, зебил1)) эпоха зубожиння давно закончилась - каждый украинец ест черную икру ложками, получая по 100500 грн в день... "и каждый живет как президент. а презЕдент - живет как учитель"
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зебил, а ну жри черную икру и НЕ смей сомневаться в монике оманськом! Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7199
каждый кто сомневается в окончании эпохи зубожиння - есть порохобот!
ибо все знают, по г+Г врать не станут, что овсы колосятся, рожь - родится, а учителя и пенсионеры получают по 4000 баксов пенсий только от одного взгляда вислюка оманського! Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8322
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З 2014 року, після Української Революції Гідності, Юрій Вітренко повернувся до роботи в НАК «Нафтогаз України»... При пете много таких ушлепков пришло к корыту...
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то-то Нафтогаз при Витренко стал получал прибыли, верно?))
Но тут зебилы решили выбрать клоунов - и экономика "расцвела".. в МИНУС))
Забавно, как это при Порохе "воровали" - и хватало на ВСЁ - инвесторы открывали новые производства, строились дороги, детсады, экономика РОСЛА в условиях войны...?
Но стоило "упырям" уйти - а прийти "честным и неподкупным" - и за полгода - обвал промпроизводства, инвесторы - РАЗБЕГАЮТСЯ, а на субсидии и пенсии - денег стало НЕ хватать Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1360
Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко - Цензор.НЕТ 9285
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на что хватало? какая экономика росла? Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3705 О. мама миа...
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ой, зебил.. неужто ты забыл - как вислюк оманський хвастался успехами Пороха в Канаде?
алё, гараж - научись уже получать новости не из старой подписки "Правда" за 1950е года...Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7989
Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7659
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Витренко 100% выиграет свою премию в Европейских судах. Если договор был подписан - значит должны заплатить. Просто большинство из ноющих о зарплате Витренко являются завистливыми жлобами которые мыслят совдеповскими установками, типа для блага родины должен работать за копейки, или даже на лесоповал ехать в Сибирь если того требует родина. Вы что хотите получить менеджера способного за два -три года превратить самую убыточную компанию в стране в одну из самых прибыльных и платить ему 10,000 гр в месяц зарплаты? Сравните зарплаты руководителей соответствующих компаний в Англии, Германии, Америке..... Мы живём в глобальном мире и такие люди как Витренко всегда найдут способ зарабтаь большие деньги легально. И если сами живёте в нищете то не ожидайте что честный и способный человек бросит свою работу с $ 1 млн. зарплатой в Англии и приедет наводить порядок за зарплату равной канадской уборщицы. Вся проблема Украины от двух видов жлобов. Первые, это паталогически алчные жлобы которые приходят на гос. службу и воруют сотни миллионов в год, а другие, это генетические или потомственные жлобы которые сидят в нищете но всегда начинают вспоминать дедушку Ленина когда кто-то более умный и способный начинает получать гораздо больше денег чем они.
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...Идите в попу... Сидите в штатах и не мешайте нам жить...
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Есть возможность скачать с РАБссии дополнительно 7 ярдов долларов. Юристы "Газпрома" были "дороже", а за результат в Стокгольмском арбитраже я отвечал лично, - Витренко - Цензор.НЕТ 7180Капздец путлерской банде
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Мабуть тому і пресують Вітренка. Щоб звільнився і не смів ображать фуйла та фуйловий "газпром"
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А зарплату ты за что получал, упырь мордатый? Юристы "Газпрома" были "дороже", а за результат в Стокгольмском арбитраже я отвечал лично, - Витренко - Цензор.НЕТ 4304
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Ну, він свою зарплату, тисячократно відпрацював.
А от від тебе, яка користь Україні?
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а от него какая? минус миллион каждый месяц, и еще требует
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шо там . юра...рядом з мамою коболєва дача продається?
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Та зачем нам этот Витренко который выбил с кацапов деньги? Вот зе команда уже простила кацапам 9 млрд $
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100500 лярдов простила. Инфа 100%. Зрада она ведь такая, никогда не обманет.
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какие деньги он выбил? где эти деньги? есть бумажное решение, которое Раша не собирается признавать. а вот премии многомиллионные уже начислены давно. и выведены за границу. и они хотят еще.
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Впереди Иски Украины за отжатие Крыма,а там не 7 миллиардов для РАБссии окажутся сказкой.пару сотен ярдов па любасу
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с начало хватит и несколько десятков лярдов за убытки в первые два года в связи с временным отжатием Крыма. И в этом мы вас точно поддержим. А за отжатие - это не оплачиваеться вообще, даже не обсудаеться, по краиней мере у нас.
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Ага, только сначала воду в Крым пустим, а вот тогда!!!11 Ух!111 Арахмания не даст соврать
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Витренко: "Да я на колчаковских фронтах воевал!"
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Из 22 исков против ГрязьПрома,компания гопников путлера не выиграла в Суде НИ ОДНОГО.... Юристы "Газпрома" были "дороже", а за результат в Стокгольмском арбитраже я отвечал лично, - Витренко - Цензор.НЕТ 7263 Позорище
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А ця влада, замість подавати далі позови проти Раші, подає їх проти Порошенка...
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А чего он прячется и на допросы не ходит?
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где и когда прячется, зебил?)) Более того - Порох пришел, но ГБР тупо не захотело его прнинимать.. зассав, как вислюки оманськи)
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Молодец, рассмешил! ГБР Парубия значит принимает на допрос, а Петра с 20 повестками не принимает? Самому не смешно? Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6435
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люблю зебилов мордой в правду мокать Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко - Цензор.НЕТ 564
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/24/7238312/
или ты забыл - как гбр тогда стенало что "не ждало" Пороха?))
Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований с адвокатами. Также в это время пытались попасть в ГБР и депутаты фракции "Европейской солидарности", но охрана пропустила только Порошенко и его защитников.
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Что, обидно за своих? Ничего, накати еще стаканчик, может и попустит!
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за результат в Стокгольмском арбитраже я отвечал лично
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ага, інтірєсно! А якби дєло програли, то шо? Вітренко заплатив би свої???
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Зебыдлота пусть посмотрит на свои ЗАРПЛАТЫ, которые выплачиваются кумовьям и нужным людям, не компетентным в основном...
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очень уж зебилам не нравится когда их мордой в правду макают и ловят на тупейшей лжи))
вот как тебя, любитель рузького мира))
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Ну так ты же сбрехал. Свинарчук работает на Пытра, а ты говоришь, что он у зелёных. Зачем ты брешешь?
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он уже, похоже, сам не понимает, что говорит. какой-то бред нес...
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За счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия, - "ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ---

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https://censor.net.ua/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu


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Агенство Блумберг сегодня опубликовало интересную инфу.Лукашенко опустил РАБссию Юристи "Газпрому" були "дорожчими", а за результат у Стокгольмському арбітражі я відповідав особисто, - Вітренко - Цензор.НЕТ 521Бацька Красава
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Да верим-верим мы тебе---мамкин ты сын! Патриот-патриот! Всё до копеечки в бюджет---по нашему значит! Ну позолоти ручку только---так охота мяска похавать.....
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