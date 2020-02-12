 Юристы "Газпрома" были "дороже", а за результат в Стокгольмском арбитраже я отвечал лично, - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Витренко.
"Перед моей командой стояла задача сделать максимально точные расчеты и анализ, привести достаточно исчерпывающих аргументов и контраргументов, почему наши расчеты и требования справедливы и обоснованны. Кстати, когда я инициировал этот арбитраж по транзитному делу, сначала нужно было убедить наших внешних юристов и экспертов, поскольку они не видели перспективы в этом деле", – написал он.
Витренко отметил, что задача юристов заключалась в подборе правильных юридических инструментов и конструкций, подтверждающих право Украины на изменения в коммерческих отношениях с "Газпромом", которые в "Нафтогазі" считали справедливыми.
Витренко отметил, что с директором НАК по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти Ярославом Теклюком и другими сотрудниками "Нафтогазу" работал над всеми документами, которые подавались в суд
"Вместе с Ярославом мы представляли "Нафтогаз" на судебных слушаниях. Вместе с другими сотрудниками группы "Нафтогаз" мы были свидетелями в этом процессе. Ни в коем случае не пытаюсь преуменьшать вклад нашей команды внешних юристов. Но нужно понимать, что ответственность лежала прежде всего на представителях "Нафтогазу". За результат изменения в коммерческих отношениях с "Газпромом", в частности за результаты коммерческого арбитража, в целом отвечал я лично. Западные юристы были и у нас, и у "Газпрома". У "Газпрома" они, кстати, были дороже", – добавил он.
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чухонец, таки да - "ОБОДРАЛИ" твою рашку - как государство - по полной.
И ободрали бы еще больше - если бы вислюк оманський не мешал..
И деньги - получили ПО ФАКТУ - как газом, там и в долларах)
просто зебилам об этом не говорят - "стыдливо умалчивая" - по г+г)
Газпром заплатил Украине $2,9 млрд в счет Стокгольмского суда
27.12.2019
Газпром перечислил Нафтогазу почти $3 млрд в счет "стокгольмского долга"
НАК Нафтогаз Украины получил от российского Газпрома $2,9 млрд в рамках Стокгольмского арбитража
каждый кто сомневается в окончании эпохи зубожиння - есть порохобот!
ибо все знают, по г+Г врать не станут, что овсы колосятся, рожь - родится, а учителя и пенсионеры получают по 4000 баксов пенсий только от одного взгляда вислюка оманського!
Но тут зебилы решили выбрать клоунов - и экономика "расцвела".. в МИНУС))
Забавно, как это при Порохе "воровали" - и хватало на ВСЁ - инвесторы открывали новые производства, строились дороги, детсады, экономика РОСЛА в условиях войны...?
Но стоило "упырям" уйти - а прийти "честным и неподкупным" - и за полгода - обвал промпроизводства, инвесторы - РАЗБЕГАЮТСЯ, а на субсидии и пенсии - денег стало НЕ хватать
алё, гараж - научись уже получать новости не из старой подписки "Правда" за 1950е года...
А от від тебе, яка користь Україні?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/24/7238312/
или ты забыл - как гбр тогда стенало что "не ждало" Пороха?))
Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований с адвокатами. Также в это время пытались попасть в ГБР и депутаты фракции "Европейской солидарности", но охрана пропустила только Порошенко и его защитников.
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ага, інтірєсно! А якби дєло програли, то шо? Вітренко заплатив би свої???
вот как тебя, любитель рузького мира))
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https://censor.net.ua/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu
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