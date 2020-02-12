 Не делегировали озвучивать такую позицию, - замглавы фракции СН Кравчук о словах Арахамии про воду для Крыма

Об этом она сказала в эфире радио "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы, действительно, на фракции не обсуждали этот вопрос и не делегировали Давида Арахамия озвучивать такую позицию, поэтому это, действительно, его личная позиция и он сегодня это подтвердил, и сегодня в Офисе президента Андрей Ермак подтвердил, что это не общая позиция государства", – сообщила Евгения Кравчук.
Кравчук рассказала, что говорила о высказываниях Арахамии с ним и что его слова нужно трактовать "с точки зрения гуманности".
"С точки зрения гуманности что лучше: когда льется вода или когда льется кровь? Но, действительно, если смотреть на этот вопрос комплексно, то юридические последствия продажи или даже подачи воды – это очень серьезно, ведь мы понимаем, что мы просим западные страны удерживать санкции против России и здесь мы точно не можем иметь дело со страной-агрессором", – сказала Кравчук.
Читайте на Цензор.НЕТ: На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее, - "слуга народа" Арахамия
Напомним, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 11 февраля в эфире телеканала "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.
"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.
Также на Цензор.НЕТ: Умеров - Арахамии: Подача воды в оккупированный Крым - это прямое признание юрисдикции РФ в АРК. Вы, "слуги", подставляете свой народ
Его заявление раскритиковал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров : "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".
12 февраля Арахамия извинился перед гражданами Украины, переселенцами, крымчанами, которых могли оскорбить его слова. Он подчеркнул, что озвучил в эфире свою личную позицию, а не точку зрения фракции.
Постепенно приучают чтобы не так шокировало...
И дерибана земли не будет, и выборов на Даунбасе с легализацией паРашных бандформирований и т.п.
*********... им ссут в глаза - а они - роса...
Так быстро освоить брехню и ужимки вальцманата могли только их соплеменники.
"быстро и эффективно нужно избавиться от всего того, что есть в зоне умирания" пенсам, голосовавшим за комедиантов - ghbdtn!
Сидя в раде , СТУЛ ДРОЧИЛА !
Глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов ( Слуга народа ) рассказал об идее продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он сказал в комментарии корреспонденту проекта Радіо Свобода «Схемы» (видео было записано 17 октября 2019 года - КР). «Была идея - продавать воду. Израильтяне продают воду фактически в воюющую страну, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию», - сказал он, а затем уточнил, что речь шла о Крыме.
подонки только поживиться ...
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а звідки така ділєма взялась??? Шо це за образ такий драматічєскі душещіпатєльний??? Он, після розведень (відведень) наших військ, загинуло більше ніж до. Так і з водою - вода ніяк не завадить кацапурам вбивати наших воїнів. Хіба шо удобнєйє
лицедей -глумослов ,притворщик ,актер ...балабол короче
сборище какихто 100% имбецилов))))
а так да.., остальное верно...
Головачев Андрей
10 год ·
Почему усидел Аваков
Сейчас уже нет сомнений, что Зеленский не собирается увольнять Авакова. Напротив, все больше признаков указывают на то , что Аваков пользуется доверием Президента и становиться важной опорой власти.
Почему так произошло?
Объяснение лежит на поверхности.
Рейтинг Президента зависит от того, насколько он будет успешным в трех следующих направлениях:
1. Обеспечение роста благосостояния основной массы людей
2. Реальная борьба с коррупцией и посадки десятков крупных коррупционеров и мародеров, включая в первую очередь представителей предыдущей власти во главе с Порошенко.
3. Обеспечение твердого мира на Донбассе и ,-- в идеале ,-- интеграция ЛДНР назад в состав Украины
Зеленский уже осознал, что он не в состоянии преуспеть первых двух направлениях. Он не знает КАК в конкретных украинских условиях обеспечить устойчивый экономический рост и у него нет сильной команды , которая имела бы имела реальную , эффективную программу действия и могла бы в течении 3-4 лет реализовать ее.
Для реальной борьбы с коррупцией у Зеленского нет политической воли и мотивов. Он очень дорожит своим психологическим комфортом и не готов им жертвовать ради небезопасной борьбы с коррупционерами. Это уже совершенно очевидно даже ребенку.
Но Зеленский реально верит , что с помощью российских связей своего мутного дружбана Ермака он сможет достичь некого удовлетворительного компромисса с Россией по Донбассу.
А прогресс на этом направлении, по мысли Зеленского, вполне может компенсировать провалы в первых двух направлениях и даже обеспечить ему переизбрание на второй срок.
Это , конечно, иррациональная вера, доказывающая всю неискушенность , политическую незрелость и профанацию Зеленского , как президента. На кулуарном уровне , на договорняках с Путиным такую сложную международную проблему , как конфликт на Донбассе , разрешить невозможно, и все попытки Зеленского неизбежно потерпят крах и в конце концов, возможно , будут стоить ему майдана и досрочного ухода
Но Зеленский верит. Верит в свою везучесть, в свою исключительность, в свою звезду. В конце концов , Зеленскому просто нечего предложить обществу ничего иного, кроме попытки успеха на Донбассе.
Но, Зеленский панически боится реакции "патриотов" на кулуарные договоренности Ермака с Путиным. Боится реально нарваться на свой майдан, который сможет снести его буквально за несколько дней. Это перспектива приводит Зеленского просто в ужас. Очевидно, с Аваковым достигнута договоренность, что он обеспечит зачистку радикалов в случае начала массовых уличных протестов. Другого разумного объяснения столь трогательных отношений Зеленского с Аваковым, которого даже взяли на встречу с Папой Римским, просто нет .
Подобная договоренность с Аваковым лишний раз показывает полную импотентность Зеленского , не способного что -либо изменить к лучшему. Кроме того, такая беспринципность Зеленского будет ему ,- и нам, кстати, тоже, - дорого стоить.
В целом видно, что Зеленский растерян, теряет бразды управления и страна начинает постепенно погружаться в какой -то управленческий хаос..
Он у нас сам БиБиСи с одним ведущим...Как Афоня из кинофильма всё успевает....и по заводам прошвырнуться,и директоров посадить,и чинуш облаять,и пенсионеров ублажить,и в хоккей поиграть,и вместо врачей всех вылечить без лекарства даже....заговорами, как бабка шептуха. Попали мы с ним как хер в рукомойник.Но главное сегодня,чтобы с лаптями не труханул...пока мОлодец держится.Не хочет царское место на боярское менять.Даже здоровья желаешь этому хитропопу совхозному.
Иллюзий больше не надо. Ни малейших. Кульминация «кухаркиного государства» - вещь немилосердная. Хотя и потешная…
Славное видео юноши Гончарука, который ещё 10 лет назад праздно проводил свою жизнь в качестве случайного сельского типажа «где придётся, там и покушаем» - абсолютно идеально раскрывает суть современной Украины. Когда на первые роли вылезли даже не упорные карьерные мажорчики, которых теневые Папы боевито тянули через карьерные ступени, а банальные сельские митрофанушки с соответствующей жизненной философией: «где сегодня сможем потусоваться, чтобы пайку дали и деньжат подбросили?» Неприхотливо так - здесь 100 грн, там 100 грн.
А в итоге - премьер/министр без роду и племени. Эталон безвкусицы даже в одежде и идеал безграмотности во все остальном…
Берите пример с Ердогана. Турецкие самолеты сбили кацапский вертолет в Сирии и плевали они на миролюбность и заигрывания с *****м
ВЫГНАТЬ НАХ ИЗ ФРАКЦИИ!!!!
От Цимбалюк подзвонив Пєскову й попросив прокоментувати заяву цього уйопка зеленого... Що сказав Пєсков???
- Крим не обговорюється...
- Якщо бажаєте дати воду в Крим? - давайте, але в нас й так все у порядку...
- війна на донбасі, то ваш внутрішній конфлікт і вода у Крим тут ні до чого...
Тобто гнуть свою лінію послідовно й вперто... І роблять вони так допоки не отримають по зубах... Як зараз починають отримувати від Ердогана у Сирії, який також домовлявся спочатку з фєдєрастами...
Всі ваши зелені спроби протягнути замирення з ворогом лише розжигає його апетити й доведеться платити кров'ю українців за вашу зраду... Але й вам доведеться відповідати...
пьём! Токо писяем! Крысм - есть игорная зона! Будем… в кости играть! Крысмане, вы
теперя такой у меня маленький, но гордый , горно-игорный нарот! Фсё!