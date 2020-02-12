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Все про:Крым (22345) Арахамия (238) вода (345) Слуга народа (651) Кравчук Евгения (24)

 Не делегировали озвучивать такую позицию, - замглавы фракции СН Кравчук о словах Арахамии про воду для Крыма

Замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук утверждает, что фракция не делегировала председателя фракции Давида Арахамию озвучивать позицию о поставках воды в оккупированный Крым.

Об этом она сказала в эфире радио "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы, действительно, на фракции не обсуждали этот вопрос и не делегировали Давида Арахамия озвучивать такую позицию, поэтому это, действительно, его личная позиция и он сегодня это подтвердил, и сегодня в Офисе президента Андрей Ермак подтвердил, что это не общая позиция государства", – сообщила Евгения Кравчук.

Кравчук рассказала, что говорила о высказываниях Арахамии с ним и что его слова нужно трактовать "с точки зрения гуманности".

"С точки зрения гуманности что лучше: когда льется вода или когда льется кровь? Но, действительно, если смотреть на этот вопрос комплексно, то юридические последствия продажи или даже подачи воды – это очень серьезно, ведь мы понимаем, что мы просим западные страны удерживать санкции против России и здесь мы точно не можем иметь дело со страной-агрессором", – сказала Кравчук.

Читайте на Цензор.НЕТ: На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее, - "слуга народа" Арахамия

Напомним, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 11 февраля в эфире телеканала "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Также на Цензор.НЕТ: Умеров - Арахамии: Подача воды в оккупированный Крым - это прямое признание юрисдикции РФ в АРК. Вы, "слуги", подставляете свой народ

Его заявление раскритиковал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров : "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".

12 февраля Арахамия извинился перед гражданами Украины, переселенцами, крымчанами, которых могли оскорбить его слова. Он подчеркнул, что озвучил в эфире свою личную позицию, а не точку зрения фракции.

Источник: https://censor.net.ua/n3175411
 
 
 Топ комментарии
 
Такое впечатление, что каждому Слуге было дано задание публично обосраться. И понеслось: один с проститутками, другой - с оплатой газа собаками, третий - с Коломойским районом, и пр. Теперь этот зверёк...
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Такое впечатление, что каждому Слуге было дано задание публично обосраться. И понеслось: один с проститутками, другой - с оплатой газа собаками, третий - с Коломойским районом, и пр. Теперь этот зверёк...
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та ні. Не такі вже вони профани, зондують реакцію лохторату. Якщо все пох то воду б дали у Крим.
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Дадут в любом случае.
Постепенно приучают чтобы не так шокировало...
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А ведь не дадут. Хотя педролюбы молятся на святую соевую Зраду.
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Ну да ну да...
И дерибана земли не будет, и выборов на Даунбасе с легализацией паРашных бандформирований и т.п.
*********... им ссут в глаза - а они - роса...
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Дерибана земли не будет. Будет Закон о рынке земли, давно уже назревший и перезревший. Выборов, пока кацапы с Донбасса не уберутся, тоже не будет. Но, если не можешь без зрады, продолжай надрачивать на нее.
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не, ну не мрази?
Так быстро освоить брехню и ужимки вальцманата могли только их соплеменники.
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Вряд ли это слуга, хотя их ненавижу. Но, похоже, это запись от 14 года. Когда вся эта муть затевалась.
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С точки зрения гуманности что лучше: когда льется вода или когда льется кровь? Ущербная псевдологика прислужников нарида. Если дать врагам воду, украинская кровь все равно будет литься.
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И ЭТА ЗЕЛЁНОСРАКАЯ ОБДЕЛАЛАСЬ ! ПАМПЕРСЫ В СТУДИЮ ДЛЯ ЗЕБИЛКИ КРАВЧУК! ИЗ КАКОЙ ПОМОЙКИ ЗЕ НАБРАЛ СЕБЕ ЭТИХ ШАРКЛЕЙ - КРЫСЯТ? ОТ НИХ ЖЕ ВОНЯЕТ СЛАБОУМИЕМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПО СРАВНЕНИЮ С НИМИ , КИВИ - ГИГАНТ УКРАИНСКОЙ МЫСЛИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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А нахальная ГОРИЛЛА,
Сидя в раде , СТУЛ ДРОЧИЛА !
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ВРЁТ ЗЕЛЕНАЯ МЕРЗОСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!
Глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов ( Слуга народа ) рассказал об идее продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он сказал в комментарии корреспонденту проекта Радіо Свобода «Схемы» (видео было записано 17 октября 2019 года - КР). «Была идея - продавать воду. Израильтяне продают воду фактически в воюющую страну, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию», - сказал он, а затем уточнил, что речь шла о Крыме.
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не врет, а по своему объясняет причины своего мыролюбства и попытки реформизма с русней.
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ублюдкиот ЗеГниды не думали, что сами на воде заработали бы,
подонки только поживиться ...
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По правильному вы,кретины зелёные,должны планировать как по тому каналу отобрать с Крыма ту воду что осталась.И вернуть её обратно только тогда,когда ватники передавят зелёных человечков,взорвут мост,затопят паромы и подымут над каждым домом украинский флаг...И это всё очень по гуманному,что бы не раз..башить там всё ракетами.
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Супер! Я просто восхищаюь вашей гуманностью, тов. Асфальт!А я бы эту зеленую падаль просто паяльной лампой...!Под обрезаный корешок!
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Тому, за 10 днів, двоє представників партії "ненаших слуг" запропонували пустити нашу воду в окупований крим, прикриваючи "економічними. благими, гуманними" намірами, свою продажність
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правая рука не ведает что творит левая, а голова вообще не знает что есть руки и они где то блудят
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С точки зрения гуманности что лучше: когда льется вода или когда льется кровь?
====================
а звідки така ділєма взялась??? Шо це за образ такий драматічєскі душещіпатєльний??? Он, після розведень (відведень) наших військ, загинуло більше ніж до. Так і з водою - вода ніяк не завадить кацапурам вбивати наших воїнів. Хіба шо удобнєйє
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а шо можна ждать от сборища лицедеев .
лицедей -глумослов ,притворщик ,актер ...балабол короче
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как уже задрала эта зеленая плесень)))))
сборище какихто 100% имбецилов))))
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Заерзало зеленое стадо...когда припекло...
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А мне категорически не нравится запроданец-толтопузик-лузер.
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Теряет бразды... та он даже их и не брал...

а так да.., остальное верно...

Не делегували озвучувати таку позицію, - заступник голови фракції СН Кравчук про слова Арахамії про воду для Криму - Цензор.НЕТ 8098 Головачев Андрей
10 год ·



Почему усидел Аваков

Сейчас уже нет сомнений, что Зеленский не собирается увольнять Авакова. Напротив, все больше признаков указывают на то , что Аваков пользуется доверием Президента и становиться важной опорой власти.
Почему так произошло?
Объяснение лежит на поверхности.
Рейтинг Президента зависит от того, насколько он будет успешным в трех следующих направлениях:
1. Обеспечение роста благосостояния основной массы людей
2. Реальная борьба с коррупцией и посадки десятков крупных коррупционеров и мародеров, включая в первую очередь представителей предыдущей власти во главе с Порошенко.
3. Обеспечение твердого мира на Донбассе и ,-- в идеале ,-- интеграция ЛДНР назад в состав Украины
Зеленский уже осознал, что он не в состоянии преуспеть первых двух направлениях. Он не знает КАК в конкретных украинских условиях обеспечить устойчивый экономический рост и у него нет сильной команды , которая имела бы имела реальную , эффективную программу действия и могла бы в течении 3-4 лет реализовать ее.
Для реальной борьбы с коррупцией у Зеленского нет политической воли и мотивов. Он очень дорожит своим психологическим комфортом и не готов им жертвовать ради небезопасной борьбы с коррупционерами. Это уже совершенно очевидно даже ребенку.
Но Зеленский реально верит , что с помощью российских связей своего мутного дружбана Ермака он сможет достичь некого удовлетворительного компромисса с Россией по Донбассу.
А прогресс на этом направлении, по мысли Зеленского, вполне может компенсировать провалы в первых двух направлениях и даже обеспечить ему переизбрание на второй срок.
Это , конечно, иррациональная вера, доказывающая всю неискушенность , политическую незрелость и профанацию Зеленского , как президента. На кулуарном уровне , на договорняках с Путиным такую сложную международную проблему , как конфликт на Донбассе , разрешить невозможно, и все попытки Зеленского неизбежно потерпят крах и в конце концов, возможно , будут стоить ему майдана и досрочного ухода
Но Зеленский верит. Верит в свою везучесть, в свою исключительность, в свою звезду. В конце концов , Зеленскому просто нечего предложить обществу ничего иного, кроме попытки успеха на Донбассе.
Но, Зеленский панически боится реакции "патриотов" на кулуарные договоренности Ермака с Путиным. Боится реально нарваться на свой майдан, который сможет снести его буквально за несколько дней. Это перспектива приводит Зеленского просто в ужас. Очевидно, с Аваковым достигнута договоренность, что он обеспечит зачистку радикалов в случае начала массовых уличных протестов. Другого разумного объяснения столь трогательных отношений Зеленского с Аваковым, которого даже взяли на встречу с Папой Римским, просто нет .
Подобная договоренность с Аваковым лишний раз показывает полную импотентность Зеленского , не способного что -либо изменить к лучшему. Кроме того, такая беспринципность Зеленского будет ему ,- и нам, кстати, тоже, - дорого стоить.
В целом видно, что Зеленский растерян, теряет бразды управления и страна начинает постепенно погружаться в какой -то управленческий хаос..
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Президент Белоруси Лукашенко создает независимый телерадиоканал наподобие БиБиСи.путлер в шоке Не делегували озвучувати таку позицію, - заступник голови фракції СН Кравчук про слова Арахамії про воду для Криму - Цензор.НЕТ 8855 Не делегували озвучувати таку позицію, - заступник голови фракції СН Кравчук про слова Арахамії про воду для Криму - Цензор.НЕТ 8855
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))
Он у нас сам БиБиСи с одним ведущим...Как Афоня из кинофильма всё успевает....и по заводам прошвырнуться,и директоров посадить,и чинуш облаять,и пенсионеров ублажить,и в хоккей поиграть,и вместо врачей всех вылечить без лекарства даже....заговорами, как бабка шептуха. Попали мы с ним как хер в рукомойник.Но главное сегодня,чтобы с лаптями не труханул...пока мОлодец держится.Не хочет царское место на боярское менять.Даже здоровья желаешь этому хитропопу совхозному.
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Никаких больше иллюзий. Насчёт экономики, ВВП и прочей ерунды. Именно эта поза куколки, в которой Гончарук совершенно глупо выглядит даже в зале жёлтого ток-шоу, идеально раскрывает оглушительный триумф «кухарок»…

Иллюзий больше не надо. Ни малейших. Кульминация «кухаркиного государства» - вещь немилосердная. Хотя и потешная…

Славное видео юноши Гончарука, который ещё 10 лет назад праздно проводил свою жизнь в качестве случайного сельского типажа «где придётся, там и покушаем» - абсолютно идеально раскрывает суть современной Украины. Когда на первые роли вылезли даже не упорные карьерные мажорчики, которых теневые Папы боевито тянули через карьерные ступени, а банальные сельские митрофанушки с соответствующей жизненной философией: «где сегодня сможем потусоваться, чтобы пайку дали и деньжат подбросили?» Неприхотливо так - здесь 100 грн, там 100 грн.

А в итоге - премьер/министр без роду и племени. Эталон безвкусицы даже в одежде и идеал безграмотности во все остальном…
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Ага.тільки ми вже втретє за тиждень чуємо про воду в Крим,і якось це співпало з обмеженням фінансування АТР. Соупадєніє.
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что то часто арахамия не поделу высказывания допускать стал! молчал бы уж лучше а то украинцы тебя назад в абхазию отправят.
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Почему все считают что вода в крым ето лучше чем кровь? Вода в крым ето и есть кровь наших людей. Если вы дадите окупантам воду то в ответ получите море крови так как ***** пойдет дальше убивать и захватывать новые земли вместо того чтобы тратить деньги на обеспечение своих гарнизонов на окупированных территориях. Гитлеру уже Сралин помогал всем чем мог. Что в ответ получил все знают.
Берите пример с Ердогана. Турецкие самолеты сбили кацапский вертолет в Сирии и плевали они на миролюбность и заигрывания с *****м
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У них там похоже во фракции идёт конкурс,кто больше обосрётся ...
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Ну так че сидим, че ждем?
ВЫГНАТЬ НАХ ИЗ ФРАКЦИИ!!!!

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Блін! Де ці слуги таких потвор фізичних виколупують?! Та ще й з розумовими вадами... Я розумію, шо найвеличніший криворожець прохрипить, шо мєста надо знать! Так шось подумалось, шо ті місця бєтоном треба нах залити!Вова, уйди сам, по хорошему, мля!
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Не тре намагатись прикриватись дежурними фразами... Це ваша політика зелена, намагання домогтися від звіра милості, згодовуючи свого собаку, в надії що він наїсться та залишить вас у спокою...
От Цимбалюк подзвонив Пєскову й попросив прокоментувати заяву цього уйопка зеленого... Що сказав Пєсков???
- Крим не обговорюється...
- Якщо бажаєте дати воду в Крим? - давайте, але в нас й так все у порядку...
- війна на донбасі, то ваш внутрішній конфлікт і вода у Крим тут ні до чого...
Тобто гнуть свою лінію послідовно й вперто... І роблять вони так допоки не отримають по зубах... Як зараз починають отримувати від Ердогана у Сирії, який також домовлявся спочатку з фєдєрастами...
Всі ваши зелені спроби протягнути замирення з ворогом лише розжигає його апетити й доведеться платити кров'ю українців за вашу зраду... Але й вам доведеться відповідати...
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Крысм не обговаривается, т.к. верховний правител в 2014 -м сказал: Крысмане! Мы воду не
пьём! Токо писяем! Крысм - есть игорная зона! Будем… в кости играть! Крысмане, вы
теперя такой у меня маленький, но гордый , горно-игорный нарот! Фсё!
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