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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4879) правоохранительные органы (941) Тернопольщина (423) патрульная полиция (1382)

 На Тернопольщине при получении 400 долларов взятки задержан патрульный, - прокуратура. ФОТО

В Тернопольской области правоохранители задержали при получении взятки начальника сектора реагирования патрульной полиции территориального подразделения ГУ НП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

На Тернопольщине при получении 400 долларов взятки задержан патрульный, - прокуратура 01

Полицейский требовал от гражданина 400 долларов за возвращение изъятого водительского удостоверения.

На Тернопольщине при получении 400 долларов взятки задержан патрульный, - прокуратура 02

Также смотрите: ГБР задержало в Киеве на взятке в 10 тыс. патрульного, обещавшего помощь в получении водительских прав. ФОТОрепортаж

На Тернопольщине при получении 400 долларов взятки задержан патрульный, - прокуратура 03

Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР задержало сотрудника полиции Киева за вымогательство у мошенницы $1000 за непривлечение к уголовной ответственности. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3175408
 
 
 Топ комментарии
 
можуть і посадити ...400 баксів це не 4000000
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https://youtu.be/xJTvbUZWbmQ
Виступ Яніни Соколової у комітеті ВР.
"Не терти прутня, не роздавати квитки на 95 квартал, а допомогти онкохворим!"
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https://youtu.be/xJTvbUZWbmQ
Виступ Яніни Соколової у комітеті ВР.
"Не терти прутня, не роздавати квитки на 95 квартал, а допомогти онкохворим!"
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Ура, корупція в Україні переможена, ось тепер почнеться по багатому)
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А почему сразу он негодяй. А как насчёт его дедушек, бабушек, родителей, учителей, других родственников и друзей. Может они его таким воспитали. Как насчёт вас? Не задумывались сами то как насчёт взяток?
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Та я честнейший Человек ,никогда,никому ничего не давал и ни у кого не брал . На Тернопольщине при получении 400 долларов взятки задержан патрульный, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1431
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Не ври. Просто не попадал в соответствующие ситуации.
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можуть і посадити ...400 баксів це не 4000000
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прям как проститутка... я тарифы имею в виду... расценки проститутские... мусора - не люди...
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мусора - не люди. А ихние родители, близкие, учителя и друзья тоже не люди.
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наоборот дохрена что то.. На Тернопольщине при получении 400 долларов взятки задержан патрульный, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8071..месяц работать нужно..и хорошо.. На Тернопольщине при получении 400 долларов взятки задержан патрульный, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8071
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В этой области честных ментов нет вообще.
Если в Киеве ещё можно встретить нормального мента, то на западной Украине все тунеядцы идут в семинарии, а если при этом совсем тупые - в менты.
Занимаются грабежами, разбоем и т. п.
Помнится, надо было усмирить буйного бухарика с обрезом, так согнали всех ментов со всей области.
И этот бухарик ганял сраный тернопольский ОМОН по кукурузе всю ночь
Они с перепугу друг друга перестреляли
Погибло на месте двое, многих госпитализировали.

Наконец, на следующий день мужика расстреляли снайперы.
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Ну чьо вы к пацану пристали?! Он думал, шо то зарплата его любимой жены-училки!Какие же вы фсьо-таки парахаботы жыстокие!(((
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надо им всё время повышать зарплаты, тогда они перестанут думать про деньги и про то, куда будут их тратить
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рюкзаков усмехнулся от такой новости
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