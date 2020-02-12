 На Тернопольщине при получении 400 долларов взятки задержан патрульный, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Полицейский требовал от гражданина 400 долларов за возвращение изъятого водительского удостоверения.
Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Виступ Яніни Соколової у комітеті ВР.
"Не терти прутня, не роздавати квитки на 95 квартал, а допомогти онкохворим!"
Пойманная на взятке в $150 тысяч чиновница ОП Кондзеля обжаловала отстранение от должности, - ВАКС
Борьба с коррупцией
однако
Если в Киеве ещё можно встретить нормального мента, то на западной Украине все тунеядцы идут в семинарии, а если при этом совсем тупые - в менты.
Занимаются грабежами, разбоем и т. п.
Помнится, надо было усмирить буйного бухарика с обрезом, так согнали всех ментов со всей области.
И этот бухарик ганял сраный тернопольский ОМОН по кукурузе всю ночь
Они с перепугу друг друга перестреляли
Погибло на месте двое, многих госпитализировали.
Наконец, на следующий день мужика расстреляли снайперы.