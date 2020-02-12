 На Тернопольщине при получении 400 долларов взятки задержан патрульный, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Полицейский требовал от гражданина 400 долларов за возвращение изъятого водительского удостоверения.

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Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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