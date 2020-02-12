 Дело о завладении имуществом Нацгвардии: ВАКС продлил срок действия обязательств Микитасю и другим фигурантам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда.

"Сегодня, 12 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок действия обязанностей, возложенных на экс-президента государственной корпорации "Укрбуд" еще на 2 месяца. Подозреваемый обязан выполнять возложенные на него ранее обязанности", - говорится в сообщении.

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В частности, уточнили в ВАКС, подозреваемый не может покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора, следственного судьи или суда; должен воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующее подразделение Государственной миграционной службы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право выезда за границу, а также носить электронное средство контроля ("браслет").

Также сообщается, что 10 и 11 февраля следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство и продлил срок действия обязанностей 4 подозреваемым, причастным к махинациям с жильем для Нацгвардии.

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Оценщице, которая проводила профессиональную оценку при обмене квартир для Нацгвардии, следственный судья продлил срок действия обязанностей, возложенных на нее из-за применения меры пресечения в виде залога, до 10 апреля 2020 года.

Экс-командующему Нацгвардии Украины, экс-руководителю ООО "Строительные сети" и руководителю ООО "Укрбуд Девелопмент" судья продлил действие возложенных на них обязанностей до 11 апреля 2020 года включительно.

Все подозреваемые обязаны выполнять возложенные на них обязанности: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в данном уголовном производстве.

В случае невыполнения возложенных обязанностей, к подозреваемым может быть применена более жесткая мера пресечения, а также возложено денежное взыскание в размере, определенном УПК Украины.

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Напомним, по версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.