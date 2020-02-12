 Россияне отпустили "Черного Ленина" - террориста, воевавшего на Донбассе, - СМИ

Первым об освобождении Черного Ленина сообщил со ссылкой на источники в полиции местный сайт "Эхо Севера", информирует Цензор.НЕТ. Позднее эту информацию подтвердил журналистам депутат Госдумы Сергей Шаргунов, просивший отпустить Айо и предоставить ему временное убежище в России.

Решение отпустить Черного Ленина было принято после того, как Шаргунов направил соответствующий запрос прокурору Архангельской области и начальнику регионального главка МВД.

Латвийское издание Delfi информирует, что генпрокуратура Латвии собиралась обратиться к России с просьбой выдать Айо.

Читайте на Цензор.НЕТ: Террорист "ДНР" Черный Ленин задержан в РФ для передачи Украине под суд. ФОТО

Террорист Черный Ленин был задержан в Яренске Архангельской области РФ по запросу Украины о выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Айо — гражданин Латвии. Он был активным участником Антимайдана, поддерживал оккупацию Крыма Россией и воевал против защитников Украины в составе оккупационно-террористических войск.