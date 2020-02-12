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 Россияне отпустили "Черного Ленина" - террориста, воевавшего на Донбассе, - СМИ

Гражданин Латвии Бенес Айо был задержан по запросу Украины о выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Его отпустили после того, как за террориста вступился депутат Госдумы от КПРФ.

Первым об освобождении Черного Ленина сообщил со ссылкой на источники в полиции местный сайт "Эхо Севера", информирует Цензор.НЕТ. Позднее эту информацию подтвердил журналистам депутат Госдумы Сергей Шаргунов, просивший отпустить Айо и предоставить ему временное убежище в России.

Решение отпустить Черного Ленина было принято после того, как Шаргунов направил соответствующий запрос прокурору Архангельской области и начальнику регионального главка МВД.

Латвийское издание Delfi информирует, что генпрокуратура Латвии собиралась обратиться к России с просьбой выдать Айо.

Читайте на Цензор.НЕТ: Террорист "ДНР" Черный Ленин задержан в РФ для передачи Украине под суд. ФОТО

Террорист Черный Ленин был задержан в Яренске Архангельской области РФ по запросу Украины о выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Айо — гражданин Латвии. Он был активным участником Антимайдана, поддерживал оккупацию Крыма Россией и воевал против защитников Украины в составе оккупационно-террористических войск.

Источник: https://censor.net.ua/n3175406
 
 
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Ну от і стало на одного грьобаного ублюдка в кацапії більше.Годуйте його за рахунок пенсіонерів свойого ##бучого нєчєрназемья.
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Какая жаль! АРАХАМИЯ хотел сделать его своим заместителем !
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