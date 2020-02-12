EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия
  361  15
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (4275) приговор (827) прокуратура (3844) сепаратизм (11207)

 На Луганщине за участие в организации "референдума ЛНР" 3 члена "избирательной комиссии" приговорены к 5 годам условно

В Луганской области суд вынес приговор трем жительницам Станично-Луганского района, которые участвовали в организации незаконного "референдума" в поддержку "ЛНР" в 2014 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в мае 2014 годауказанные лица добровольно приняли участие в так называемом "референдуме" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "Луганской народной республики" - выполняли функции секретаря и двух членов "участковой избирательной комиссии". Секретарь непосредственно отвечал за подсчет голосов и составление протоколов по итогам проведения псевдореферендума, члены комиссии осуществляли учет граждан, выдавали бюллетени, следили за процессом и порядком голосования.

После завершения "референдума" и подсчета бюллетеней результаты "голосования" на указанных участках были переданы в "Центральной избирательной комиссии" для провозглашения в дальнейшем самостоятельности "ЛНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд приговорил к 7 годам бизнесмена с Луганщины за организацию и проведение "референдума о независимости ЛНР"

Суд признал указанных лиц виновными и, учитывая признание вины, способствование раскрытию преступления и изобличению других соучастников, назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

Источник: https://censor.net.ua/n3175402
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пора мне Объявлять о референдуме в Украине о присоединении к США. ПО БАРАБАНУ .ОНИН ХРЕН БОЛЬШЕ 2-3 лет условно не дадут.
 показать весь комментарий
 
Могут и поддержать,и даже шанс президентом стать есть.Главное в мелочи,уговорить Америку.)
 показать весь комментарий
 
За госизмену условно?! Судьям по 15 каторги. Мрази На Луганщине за участие в организации "референдума ЛНР" 3 члена "избирательной комиссии" приговорены к 5 годам условно - Цензор.НЕТ 9236
 показать весь комментарий
 
 
За Северодонецкий шабаш партии рыгобыдла в 2004 году осуждено 6 миллионов жителей Донбасса
 показать весь комментарий
 
Ну и законы Украины они будут выполнять "условно".
Но судьям нужно давать срок не условный а реальный за такое судейство.
Где находят таких тварей?
 показать весь комментарий
 
 
Такой у антиукраинской системы фильтр "свой - чужой". По фильтру и результат.
 показать весь комментарий
 
27 марта 1953 года товарищ Берия издал Указ об амнистии в сссре дохляке.На свободу вышло полтора миллиона зэков ГУЛАГа
 показать весь комментарий
 
Вчера на РАБссии осудили 7 человек за распад РАБссии.Максимальный срок 18 лет ,минимальный 6.Вот это я понимаю ФСБ борется с казлами
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх