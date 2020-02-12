 На Луганщине за участие в организации "референдума ЛНР" 3 члена "избирательной комиссии" приговорены к 5 годам условно

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в мае 2014 годауказанные лица добровольно приняли участие в так называемом "референдуме" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "Луганской народной республики" - выполняли функции секретаря и двух членов "участковой избирательной комиссии". Секретарь непосредственно отвечал за подсчет голосов и составление протоколов по итогам проведения псевдореферендума, члены комиссии осуществляли учет граждан, выдавали бюллетени, следили за процессом и порядком голосования.

После завершения "референдума" и подсчета бюллетеней результаты "голосования" на указанных участках были переданы в "Центральной избирательной комиссии" для провозглашения в дальнейшем самостоятельности "ЛНР".

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Суд признал указанных лиц виновными и, учитывая признание вины, способствование раскрытию преступления и изобличению других соучастников, назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.