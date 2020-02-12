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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2315) экология (1211) елка (131)

 В Киеве сдали на утилизацию рекордное количество новогодних елок, - КГГА

С начала 2020 года в столице экологически утилизировали 14,5 тысячи елок с пользой для окружающей среды - рекордная цифра за все 5 лет работы пунктов приема.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, это в три раза больше, чем годом ранее.

Отмечают, что елки, сосны и ели транспортировали в 15 пунктов сбора, которые функционировали в каждом районе столицы.

Собранные деревья переделают в щепу с помощью специального щепкоизмельчителя, а полученный материал используют весной для сохранения водного баланса лунок вечнозеленых растений в городе.

"Большое количество составляют символы праздников, которые были оставлены безответственными предпринимателями, поэтому в следующем году несанкционированные елочные базары должны быть ликвидированы", - сказал начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Мальованный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве начали работу 15 пунктов сбора новогодних елок

Источник: https://censor.net.ua/n3175401
 
   
 Топ комментарии
 
Луче бы утилизировали другую зелень ! 😎
Громадяни України отримають в січні 2020 трохи більші платіжки за житлово-комунальні послуги, ніж в грудні 2019 року.
Про це заявив глава уряду Олексій Гончарук під час брифінгу.
Причина зростання - в січні зросла ціна на газ для населення.
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Луче бы утилизировали другую зелень ! 😎
Громадяни України отримають в січні 2020 трохи більші платіжки за житлово-комунальні послуги, ніж в грудні 2019 року.
Про це заявив глава уряду Олексій Гончарук під час брифінгу.
Причина зростання - в січні зросла ціна на газ для населення.
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Проверяем твою соображалку)
Итак, у меня - двенадцатиэтажка
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Понятно...газа нет...но это не беда....скоро тебе придется собаками и котами за электроэнергию расплачиваться.... У Києві здали на утилізацію рекордну кількість новорічних ялинок, - КМДА - Цензор.НЕТ 7389
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Не угадал...
Я канарейками оплачиваю
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Да хоть хомяками...то твой ...личные зебильные проблемы...
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Кстати, о зебильных проблемах
У меня их нету просто... ни личных, ни общественных...
А вот у вас, порохоботов, как я вижу, зебильные проблемы весь соевый мозг сожрали!
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https://www.rbc.ua/ukr/news/pravitelstvo-anonsirovalo-rost-platezhki-1581511916.html
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Мля!
Йолка!!!
А она у меня так на балконе и шарится... никак не могу вынести...
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Еще не МАЙ ,а они ёлки сдают. Попридержали бы до декабря .Вот тогда и продали бы. ЛОШАРЫ.
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***
- а шо ты такой подозрительно счастливый?
- так нашу ёлку шуранул на мусорку...
- ой маладец...а ничего что она искусственная... была?
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А сколько уже сдали на утилизацию членов партии СЛУГА НАРОЛА и членов правительства Гончарука ?
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Епоха зубожіння закінчилась. Росте добробут народу. А якщо іще підрахувати порожну тару після січневих свя"ткувань. Ох і весело живем. І все це завдяки нашим слугам. Дуждякдякую!
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ну ёлки пусть сдают, а ЙОЛКУ пусть оставят (на всяк случай)))
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