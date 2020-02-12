 В Киеве сдали на утилизацию рекордное количество новогодних елок, - КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, это в три раза больше, чем годом ранее.
Отмечают, что елки, сосны и ели транспортировали в 15 пунктов сбора, которые функционировали в каждом районе столицы.
Собранные деревья переделают в щепу с помощью специального щепкоизмельчителя, а полученный материал используют весной для сохранения водного баланса лунок вечнозеленых растений в городе.
"Большое количество составляют символы праздников, которые были оставлены безответственными предпринимателями, поэтому в следующем году несанкционированные елочные базары должны быть ликвидированы", - сказал начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Мальованный.
Громадяни України отримають в січні 2020 трохи більші платіжки за житлово-комунальні послуги, ніж в грудні 2019 року.
Про це заявив глава уряду Олексій Гончарук під час брифінгу.
Причина зростання - в січні зросла ціна на газ для населення.
Итак, у меня - двенадцатиэтажка
Я канарейками оплачиваю
У меня их нету просто... ни личных, ни общественных...
А вот у вас, порохоботов, как я вижу, зебильные проблемы весь соевый мозг сожрали!
Йолка!!!
А она у меня так на балконе и шарится... никак не могу вынести...
- а шо ты такой подозрительно счастливый?
- так нашу ёлку шуранул на мусорку...
- ой маладец...а ничего что она искусственная... была?
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