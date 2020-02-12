 Экспертная комиссия по решению экономических проблем Донбасса сформирует предложения по борьбе с подтоплением территорий шахтными водами, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Во время совещания поднимались вопросы угольных предприятий и энергоснабжения в регионе. Также обсудили проблемы экологии Донбасса. Беспокойство сейчас вызывает угроза подтопления территорий шахтными водами, что подчеркнул советник секретаря СНБО Сергей Сивохо", - отмечают в ОП.

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Эксперт по региональному развитию Алексей Стародубов отметил целесообразность создания на Донбассе экономического хаба.

"Экономический потенциал Донбасса до сих пор остается значительным. Это как природные ресурсы, так и кадровый потенциал, логистика и т.д. - все это существует на подконтрольной части Донбасса", - отметил Стародубов.

Он также добавил, что в рамках рабочей группы уже подготовлена методика, которая позволяет определить основные этапы восстановления экономики Донбасса.

Также эксперты обсудили проблему водоснабжения Донбасса.

Эксперт Владимир Каниболоцкий отметил, что боевые действия привели к значительным убыткам в системе водоснабжения региона. В отдельных населенных пунктах наблюдаются постоянные проблемы с поставками воды и ее качеством.

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"Ключевой проблемой является привлечение дополнительных источников водоснабжения в регионе", - подчеркнул он.

Советник президента Олег Устенко призвал участников совещания представить свои предложения, как решить вопросы, которые обсудили на совещании.