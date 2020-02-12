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 Экономика, Общество
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Все про:шахта (852) экономика (3550) Донбасс (20641) водоснабжение (467) Офис Президента (248)

 Экспертная комиссия по решению экономических проблем Донбасса сформирует предложения по борьбе с подтоплением территорий шахтными водами, - ОП

В Офисе президента под председательством советника Владимира Зеленского Олега Устенко прошла встреча экспертной группы по решению экономических проблем Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Во время совещания поднимались вопросы угольных предприятий и энергоснабжения в регионе. Также обсудили проблемы экологии Донбасса. Беспокойство сейчас вызывает угроза подтопления территорий шахтными водами, что подчеркнул советник секретаря СНБО Сергей Сивохо", - отмечают в ОП.

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Эксперт по региональному развитию Алексей Стародубов отметил целесообразность создания на Донбассе экономического хаба.

"Экономический потенциал Донбасса до сих пор остается значительным. Это как природные ресурсы, так и кадровый потенциал, логистика и т.д. - все это существует на подконтрольной части Донбасса", - отметил Стародубов.

Он также добавил, что в рамках рабочей группы уже подготовлена методика, которая позволяет определить основные этапы восстановления экономики Донбасса.

Также эксперты обсудили проблему водоснабжения Донбасса.

Эксперт Владимир Каниболоцкий отметил, что боевые действия привели к значительным убыткам в системе водоснабжения региона. В отдельных населенных пунктах наблюдаются постоянные проблемы с поставками воды и ее качеством.

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"Ключевой проблемой является привлечение дополнительных источников водоснабжения в регионе", - подчеркнул он.

Советник президента Олег Устенко призвал участников совещания представить свои предложения, как решить вопросы, которые обсудили на совещании.

Источник: https://censor.net.ua/n3175400
 
 
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сивоха озаботился шахтами Донбасса...
бл*дский цирк
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Час продавати українську землю. Пенсії за 6 років сепарам заплатити. Компенсації, за "путінвведі". Рятувати доМбас від екологічної катастрофи. 03.05.17 " Из-за губительной деятельности террористов ОРДЛО Донбасс ждет экологическая катастрофа, через 10 лет регион может полностью исчезнуть, - ученые заявляют об остановке откачки воды в шахтах". По ідеї за це повинен заплатити фуйло, та хто ж з ним буде псувати відносини? Буба скучив за його очима. Грошей в бюджеті немає. Час землю українську продавати, сепарню рятувати
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предлагаю отправить туда Арахамию
пускай в крым их качает сученок
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предлагаю отправить туда Арахамию
пускай в крым их качает сученок
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сивоха озаботился шахтами Донбасса...
бл*дский цирк
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Час продавати українську землю. Пенсії за 6 років сепарам заплатити. Компенсації, за "путінвведі". Рятувати доМбас від екологічної катастрофи. 03.05.17 " Из-за губительной деятельности террористов ОРДЛО Донбасс ждет экологическая катастрофа, через 10 лет регион может полностью исчезнуть, - ученые заявляют об остановке откачки воды в шахтах". По ідеї за це повинен заплатити фуйло, та хто ж з ним буде псувати відносини? Буба скучив за його очима. Грошей в бюджеті немає. Час землю українську продавати, сепарню рятувати
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заново все перепахать и заселить украинскими фермерами злыми и до зубов вооруженными
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