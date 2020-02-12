 О минировании поезда "Трускавец-Днепр", из-за которого сбились с графика 13 составов, сообщил пьяный пассажир, - полиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черкасской области.
"Как выяснилось, ложное сообщение о заминировании предоставил пассажир данного поезда, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мобильный телефон, с которого был совершен звонок, обнаружен и изъят", — сказано в сообщении.
Мужчину задержали, ему собираются предъявить подозрение.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины", — добавили в полиции.
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Сообщение о минировании поезда "Трускавец-Днепр" поступило в полицию в ночь с 11 на 12 февраля. Поезд остановили и обыскали, 700 пассажирова эвакуировали. Из-за этого с графика сбились 13 составов, время задержки составило от 15 минут до 1,5 часов.
разве оператор принимающий звонок не слышал что оно пьяное?
и потом...мне кажется анонимные звонки или там где не определяется номер надо игнорировать - а то слишком много алкашни забавляется
Устроить показательный суд... дать теже шесть лет...
Расструбить по всем СМИ, что За такое теперь будут давать десятку
Пару добрых лет я себе обеспечил на нарах и штраф такой , что до конца жизни я в долгах.
хорошо если одно-два места...а как по десятку торговых центров, автовокзалов и аэропортов...это не то что не смешно или прикольно, это уже нервирует и раздражает
общался с кочегаром, пьяным в дым:
- Зачем так напиваться? Что за блажь?
И он ответил - "Это - мой типаж!
Старьёвщик, если пьёт, то только в хлам,
всё в одно горло, потому, что - хам!
Сантехник напивается в говно -
всеядный он, жрёт водку и вино.
Мизинец оттопырив, пьёт со вкусом
наш участковый, вечно пьяный в мусор.
Химлаборант всегда до водки падок,
частенько выпадает он в осадок.
Таксисты не бухают спозаранку,
но к вечеру "готовые" в баранку.
Писатели, поэты пьют до ручки
и, разумеется, электрик - до отключки.
Пластический хирург - пьянючий в сиську.
Само - собою, гинеколог - в письку!
Стекольщик - вдребезги, закройщик - в лоскуты…
А как, скажи милок, бухаешь ты?"