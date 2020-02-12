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 О минировании поезда "Трускавец-Днепр", из-за которого сбились с графика 13 составов, сообщил пьяный пассажир, - полиция

Мужчину задержали, телефон, с которого он звонил, изъяли. Теперь псевдо-минеру грозит до 6 лет за решеткой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"Как выяснилось, ложное сообщение о заминировании предоставил пассажир данного поезда, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мобильный телефон, с которого был совершен звонок, обнаружен и изъят", — сказано в сообщении.

Мужчину задержали, ему собираются предъявить подозрение.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины", — добавили в полиции.

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Сообщение о минировании поезда "Трускавец-Днепр" поступило в полицию в ночь с 11 на 12 февраля. Поезд остановили и обыскали, 700 пассажирова эвакуировали. Из-за этого с графика сбились 13 составов, время задержки составило от 15 минут до 1,5 часов.

Источник: https://censor.net.ua/n3175398
 
 
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как задолбали эти минеры?!
разве оператор принимающий звонок не слышал что оно пьяное?
и потом...мне кажется анонимные звонки или там где не определяется номер надо игнорировать - а то слишком много алкашни забавляется
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Зачем?
Устроить показательный суд... дать теже шесть лет...
Расструбить по всем СМИ, что За такое теперь будут давать десятку
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Нет 6 лет так 6 лет ,но с правом пересмотра дела на амнистию 2 или 3,4 года ,Как решит суд САМЫЙ ГУМАННЫЙ ПЕЩЕРНЫЙ СЕД УКРАИНЫ.
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Вот я себе представил, что не дай Боже у меня произошло помутнения рассудка и я в Дании позвонил об минировании поездов .

Пару добрых лет я себе обеспечил на нарах и штраф такой , что до конца жизни я в долгах.
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а тут без этого идиотизма дня не проходит
хорошо если одно-два места...а как по десятку торговых центров, автовокзалов и аэропортов...это не то что не смешно или прикольно, это уже нервирует и раздражает
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На нарах ночи длинные.Есть о чем подумать. Днем думать не дадут .АРБАЙТЕН.
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Та в Дании не только лжеминируют, но и реально взрывают. Прошлым летом, в Копенгагене два теракта за неделю было. А в декабре 2019 года, полиция Дании задержала 20 боевиков, готовивших теракт. Не помнишь?
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Однажды я, когда был молодым,
общался с кочегаром, пьяным в дым:
- Зачем так напиваться? Что за блажь?
И он ответил - "Это - мой типаж!

Старьёвщик, если пьёт, то только в хлам,
всё в одно горло, потому, что - хам!
Сантехник напивается в говно -
всеядный он, жрёт водку и вино.

Мизинец оттопырив, пьёт со вкусом
наш участковый, вечно пьяный в мусор.
Химлаборант всегда до водки падок,
частенько выпадает он в осадок.

Таксисты не бухают спозаранку,
но к вечеру "готовые" в баранку.
Писатели, поэты пьют до ручки
и, разумеется, электрик - до отключки.

Пластический хирург - пьянючий в сиську.
Само - собою, гинеколог - в письку!
Стекольщик - вдребезги, закройщик - в лоскуты…
А как, скажи милок, бухаешь ты?"
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В Казахстане началась война.Без всяких пьяных...
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