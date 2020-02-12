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Все про:УГКЦ (197) Холокост (139) Шептицкий (10) Святослав (Шевчук) (69) Асман (5)

 Глава УГКЦ Святослав поблагодарил главного раввина Украины Асмсна за инициативу присвоения Шептицкому звания "Праведник народов мира"

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук поблагодарил главного раввина Киева и Украины Моше Реувена Асмана за инициативу о присвоении митрополиту Андрею Шептицкому звания "Праведник народов мира".

Как передает Цензор.НЕТ, текст письма оказался в распоряжении LB.ua.

"Высказываю Вам искреннюю благодарность за призыв к главе мемориального комплекса "Яд Вашем" Авнеру Шалеву возобновить рассмотрение кандидатуры Андрея Шептицкого на присвоение звания "Праведника народов мира" и Ваше такое глубокое понимание роли митрополита Андрея как "гиганта настоящего гуманизма и одного из величайших украинцев XX века", – говорится в письме.

Верховный архиепископ Киево-Галицкий также поблагодарил за признание заслуги Шептицкого и символически высаженное дерево в его честь возле Центральной синагоги Бродского.

"Такие акты в духе правды, любви и взаимопонимания являются хорошим продолжением науки и личного примера большого гуманиста и друга еврейского народа Андрея Шептицкого. Надеюсь, что его личность и личный пример в прошлом станут для нас, нынешених, вдохновением к еще большему взаимопониманию, взаимоуважению и активному подтверждению правды в наших действиях в современном мире, в котором также много непростых вызовов", – отметил глава УГКЦ.

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Напомним, в январе главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился к главе правления мемориального комплекса Яд Вашем (Израиль) Авнеру Шалеву с просьбой о присвоении митрополиту Андрею Шептицкому почетного звания "Праведник народов мира".

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Глава УГКЦ Святослав поблагодарил главного раввина Украины Асмсна за инициативу присвоения Шептицкому звания Праведник народов мира 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175397
 
 
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Верховный Архиепископ - все как в русском мире . Верховный правитель ,
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Папа Римський теж має титул Верзовний Архієпископ Рим-католицької церкви. Це - офіційний титул. Це теж як в "русском мірє"?
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Мабуть треба було б пояснити за що «бандєрівцю» присвоїли таке звання. А ось за що:
«За різними даними, Андрій і Климент Шептицькі врятували від кількох сотень до кількох тисяч євреїв - їх переховували в монастирях та церквах, а потім переправляли закордон. Таким чином вдалось вижити і главі МЗС Польщі у 2005 році Адаму Даніелю Ротфельду.»
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Влад уа Андрей є праведником перед Господом і людьми незалежно від "Яд Вашем". І рятував він євреїв у часи Холокосту не до того, щоб здобути визнання. Цей муж виконував свою місію. І виконував її за переконанням і по совісті. І став хорошим прикладом для св'ященнослужителів.
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а на фото кто? )))) зелень щаз завянет ))))) ааааабалдзеть! )))))
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Если бы сейчас был жив Шептицкий.ужаснулся бы...
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..с о.Андрея таки Мойшу сваяли Глава УГКЦ Святослав подякував головному рабину України Асману за ініціативу присвоєння Шептицькому звання "Праведник народів світу" - Цензор.НЕТ 1327 ...кто ж скульптор то интересно Глава УГКЦ Святослав подякував головному рабину України Асману за ініціативу присвоєння Шептицькому звання "Праведник народів світу" - Цензор.НЕТ 1327 ...я где то видел его фото реальное, совсем не похож, ну совсем...родственники должны позаботиться о замене..
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