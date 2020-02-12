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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (3052) депутат (2839) жилье (675) правоохранительные органы (941) САП (1255)

 Завершено расследование незаконного получения экс-нардепом 758 тыс. грн компенсации на оплату жилья, - НАБУ

НАБУ и САП завершили досудебное расследованиео получении бывшим народным депутатом Украины незаконной компенсации из государственного бюджета на оплату жилья.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ( "Злоупотребление властью или служебным положением"). Материалы дела предоставлены стороне защиты для ознакомления.

По данным следствия, на протяжении декабря 2014 - ноября 2018 г. в то время действующий народный избранник незаконно получил из государственного бюджета компенсацию расходов на наем номера в гостинице "Киев" в сумме 758,24 тыс. грн, поскольку  якобы не имел собственного жилья в столицы. Однако, как установили сыщики, на самом деле собственное жилье в Киеве  у народного депутата было и он сознательно скрыл этот факт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 361 тыс. компенсации за жилье: экс-нардеп полтора года снимал дорогостоящий номер в гостинице "Киев" за счет государства, - НАБУ

Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 по публикациям в СМИ. В декабре 2019 экс-нардепу сообщили о подозрении.

Источник: https://censor.net.ua/n3175396
 
 
 Топ комментарии
 
А что же фамилию в секрете держат да и портретом можно народ побаловать" героев" следует знать в лицо
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В каждом созыве таких пачка. В этом - уже 122 человека на 3 млн. гривен.
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А прізвище цього вундеркіндера? Чи най восени на місцевих виборах кудись пролізе? Країна повинна знати своїх героїв! Тим більш з числа найманих працівників
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Будучи народным депутатом VII созыва, Руслан Сольвар довольно тесно общался с сыном Виктора Януковича, активно продвигая интересы «Партии регионов». В Раде его называли человеком Бориса Колесникова и одним из «смотрящих» Семьи (странно, что об этом забыли после Евромайдана). Сам он всячески отнекивался от связи с «Партии регионов», с пеной у рта доказывая свою «оппозиционность»

В Верховной Раде VIII созыва он стал одним из главных лоббистов интересов бывших регионалов в лице его бывшего «партнёра» Бориса Колесникова и ряда других нежелательных личностей в украинской политике. На этот раз народным депутатом он стал от партии «Блок Петра Порошенко». Завершено расследование незаконного получения экс-нардепом 758 тыс. грн компенсации на оплату жилья, - НАБУ - Цензор.НЕТ 147
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А шо там с толстомордым и его тещей, как дела у нас?
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А что же фамилию в секрете держат да и портретом можно народ побаловать" героев" следует знать в лицо
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Значит из шобла прислужек путлера🤢🤡
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Навіщо такі новини якщо не вказуються прізвища пеокидьків?
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Да походу теперь в Слуге Народа поэтому фамилию и скрывают!
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ЕКС нардеп....Читати навчись,чурка *************.Так шо з ПЕСиків явно. Завершено расследование незаконного получения экс-нардепом 758 тыс. грн компенсации на оплату жилья, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1255 Завершено расследование незаконного получения экс-нардепом 758 тыс. грн компенсации на оплату жилья, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6280
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Сколько, сколько????? 758 тыщь????? А он часом не в Букингемском дворце жил?
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