 Завершено расследование незаконного получения экс-нардепом 758 тыс. грн компенсации на оплату жилья, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ( "Злоупотребление властью или служебным положением"). Материалы дела предоставлены стороне защиты для ознакомления.

По данным следствия, на протяжении декабря 2014 - ноября 2018 г. в то время действующий народный избранник незаконно получил из государственного бюджета компенсацию расходов на наем номера в гостинице "Киев" в сумме 758,24 тыс. грн, поскольку якобы не имел собственного жилья в столицы. Однако, как установили сыщики, на самом деле собственное жилье в Киеве у народного депутата было и он сознательно скрыл этот факт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 361 тыс. компенсации за жилье: экс-нардеп полтора года снимал дорогостоящий номер в гостинице "Киев" за счет государства, - НАБУ

Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 по публикациям в СМИ. В декабре 2019 экс-нардепу сообщили о подозрении.