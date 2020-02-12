EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество
  3727  21
Материалы по теме:
Все про:Китай (1157) почта (100) Укрпочта (143) COVID-19 (8)

 "Укрпочта" приостановила прием посылок в Китай

С 12 февраля АО "Укрпочта" временно приостановила прием почтовой корреспонденции и посылок из Украины в Китай.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе "Укрпочты", информирует Цензор.НЕТ.

"Касательно доставки импортных почтовых отправлений с территории Китая, которые поступают в Украину. Национальные почты Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку из этой страны в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая. Однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены", - сообщили в "Укрпочте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав обновил клиническое определение коронавируса COVID-2019, взяв за основу опрос человека

Что же касается всех видов отправлений в Китай, то все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены. С 12 февраля их прием временно приостановлен.

"Никаких запретов со стороны Национальной почты Китая сейчас нет. Однако в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен", - говорится в сообщении.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Также читайте: Эвакуацию украинцев из Китая проведем, когда будем уверены, что это не создаст риски проникновения вируса в Украину, - Гончарук

11 февраля новый коронавирус, от которого умерли уже больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3175395
 
 
 Топ комментарии
 
Писець... Ото в мене питання , хто небудь колись відправляв до Кітаю посилку ?? Але добре, інше питання А якого біса з Украіни до Кітаю не приймають ? В Украіні холера ? Краіна в ізоляціі??
 показать весь комментарий
 
Товары на возврат или замену. Как минимум это.
 показать весь комментарий
 
Логично. Зачем им ещё зеленый вирус ! 😁
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
странно, что можно из нашей страны послать в Китай чего там нет?
 показать весь комментарий
 
Товары на возврат или замену. Как минимум это.
 показать весь комментарий
 
 
та ну ладно, это из раздела юмор - отправить покупку назад в Чину вообще-то дорого.
Кстати на али пишут что ,,новогодние каникулы,, продлены до 18 февраля и отправки не будет, если не хочется ждать делать отмену покупки и будет возврат денег от 3 до 30 дней,,
 показать весь комментарий
 
Писець... Ото в мене питання , хто небудь колись відправляв до Кітаю посилку ?? Але добре, інше питання А якого біса з Украіни до Кітаю не приймають ? В Украіні холера ? Краіна в ізоляціі??
 показать весь комментарий
 
 
Кличко ответил бы вам: Чтоб отправить посылку в Китай нужно, чтобы кто-то ее туда доставил.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы Кличко мог так ответить, то ему уже давно присвоили звание ПРОФФФЕСССОРРРА !
 показать весь комментарий
 
Чувак, я тебе здивую, сьогодні мій товариш із Гонконгу попросив відправити йому ящик медичних масок, бо в них напряг із засобами захисту.
 показать весь комментарий
 
В нас теж напряг ,азіати вже давно все повикупляли і відправили на історичну батьківщину
 показать весь комментарий
 
Оправдания, как-то по тыпильному написаны...

 показать весь комментарий
 
 
Логично. Зачем им ещё зеленый вирус ! 😁
 показать весь комментарий
 
 
Думаю , что укрпочта ( руководство ) , экономит себе бабло на премии под общий шумок .
 показать весь комментарий
 
Эт хорошо. Может, хоть маски в аптеках останутся. "Укрпочта" приостановила прием посылок в Китай - Цензор.НЕТ 1438 Для украинцев.
 показать весь комментарий
 
нужно было в кацапию маски отправлять и там продавать. Судя по раша каналам с спутника аптеки в рашке дуреют с ценами на маски.
 показать весь комментарий
 
 
Не переживай кацап . Украинцы самодостаточный народ . Например , меня в ещё в школе на уроке труда научили шить ватно-марлевую повязку на случай ядерного заражения местности . Так что любой коронавирус , - пох...уй .
 показать весь комментарий
 
Кстати, от радиоактивной пыли маска и респиратор очень даже эффективны, а вот от вирусов нет (если только вы сами не являетесь зараженным источником распространения заразы), потому чтотон попадет через глаза! Одевая маску не не убережети СЕБЯ от заражения, а лишь не уменьшите вероятность заразить других!
 показать весь комментарий
 
В РФ этим грипом уже заболели тысячи людей и говорят уже есть много смертей, но правительство скрывает эту инфу.
Инфа от русских блогеров с Ютуба.
 показать весь комментарий
 
Никто в Китай из Украины ни""уя не отправляет потому и запретили.Маразматический угар Укрпочты в полном расцвете .
 показать весь комментарий
 
а тут раптом письмо з Кітаю: "Вишліть сала. Здраствуй мамо"...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх