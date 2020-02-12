EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 За рубежом
  5013  79
Все про:законопроект (2332) МИД РФ (1293) СМИ (3314) медиа (79) Захарова (204)

 Законопроект "Слуги народа" о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова

МИД РФ раскритиковал зарегистрированный в Верховной Раде проект закона о медиа. Ведомство Лаврова увидело в нем "исключительно антироссийскую направленность".

Об этом на брифинге в Москве заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы снова вынуждены обратится к теме свободы слова в этой стране (Украине. — Ред.), где киевский режим продолжает целенаправленную политику усиления госконтроля над СМИ и давления на неугодные информационные источники", - сказала она.

По словам Захаровой, серьезную обеспокоенность Кремля вызывают "последние законодательные инициативы в медиасфере - законопроекты о медиа и противодействию дезинформации".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Drang nach Osten! Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Быстро по-русски научитесь говорить!", - Жириновский. ВИДЕО

"Они, по сути, предусматривают ряд существенных ограничений для СМИ, де-факто устанавливающие государственную цензуру в отношении неудобных для власти материалов", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По мнению Захаровой, "трудно не усмотреть в этих антидемократических законодательных инициативах исключительно антироссийскую направленность".

"Мы фиксируем очередную попытку украинских властей полностью вытеснить российский информационный контент, русскоязычный информационный контент и лишить население возможности получать непредвзятую объективную информацию о происходящих в стране и в мире событиях", - сказала она.

Захарова считает, что это "попытка лишить собственное население иметь альтернативную точку зрения".

Также на Цензор.НЕТ: "Раньше Трамп раздавал короны на "Мисс Вселенная". Вирус называется коронавирус. Сразу ясно кто виноват", - пропагандисты РФ. ВИДЕО

В частности, она возмущена, что в законопроекте якобы "содержится прямое указание СМИ освещать деятельность российского руководства в негативном ключе", а также будто бы планируется запретить популяризацию и пропаганду органов власти государства-агрессора.

При этом она заявила, что Украина сама является "государством-агрессором" против Донбасса.

Также Захарова возмутилась, что "в законопроекте прописана норма о недопущении оправдания или отрицания аннексии территории Украины, нарушении ее территориальной целостности и суверенитета".

Читайте также: "Кучкуются русофобы. Это интернациональный нацизм. Междуморье хотят - от Балтики до Кубани. И Калининград забрать", - пропагандисты РФ о телемосте между Литвой и Украиной. ВИДЕО

"Понятно, что в зависимости от трактовки под эти ограничения можно подвести в принципе любой журналистский материал", - убеждена официальный представитель российского МИДа.

Кроме того, по ее мнению, недопустим является норма об отказе в регистрации зарубежных информагентств, чьи руководящие органы находятся в РФ, и что на украинском рынке не смогут работать компании, собственниками которых являются граждане России.

Источник: https://censor.net.ua/n3175394
 
 
 Топ комментарии
 
А ви тут яким боком? Чо там у хохлов продовжується.
Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 47
 показать весь комментарий
 
А какое вообще дело этой потворе что у нас враде принимают?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну всё понятно. И сейчас по всем каналам начнут разгонять, что вот, мол, как раша испугалась - точно надо принимать.
Зе!билы будут в восторге
 показать весь комментарий
 
 
Машка, поделись лучше секретами красоты. И чем (какой газеткой) эту "красоту" закрывать:
Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 2078
 показать весь комментарий
 
 
русская крЫсавица
алкогольвица всея россии.
 показать весь комментарий
 
 
Ей по-русски говорят: - на ..й пошла !
А она всё-равно со своим "контентом" лезет, шалава Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 2109
 показать весь комментарий
 
 
Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова

==========================
это из серии что свабодная масковия против деспотичных и тоталитарных антинародных режимов которые царят в Европе и Омерике Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 8467
Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 6921
 показать весь комментарий
 
 
Той випадок, коли з такими пропагандонами і ворожих троллів не треба.
Пряму мову передали настільки "грамотно", що не одразу можна зрозуміти, що "дырявая шлюпка" - це слова Маньки-Облігації, а не її оцінка телек-аналом ***зда
Законопроєкт "Слуги народу" про ЗМІ загрожує "неупередженому російському інформаційному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 6123
 показать весь комментарий
 
Некрасивых женщин не бывает....., но я столько не выпью.
 показать весь комментарий
 
 
российская социальная сеть "Тристаграмм", сделала Машку Захарову своим лицом)) Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 1518
Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 4399
 показать весь комментарий
 
 
Захарова рассказала о секретах, простите, ЧЕГО?! Законопроєкт "Слуги народу" про ЗМІ загрожує "неупередженому російському інформаційному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 6102
 показать весь комментарий
 
 
З риголети захеровой Україна є агресором на Донбасі, ну і дура, що тут поробиш!!))
 показать весь комментарий
 
 
Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 2056
лицо современной расии
если у кого шо с холодильника пропадает наклейте
на его дверцу это
псы. говорят это внебрачная дочь лаврова
 показать весь комментарий
 
 
Наклею на входную дверь, от нечистой силы и разнощиков платёжек.
 показать весь комментарий
 
 
Ще можна на електрощиток причепити - нещасних випадків точно не буде.
Ніхто в той щиток не полізе.

Чув історію про жіночку, котра для додаткового захисту від квартирних злодіїв чіпляла на внутрішні двері (на випадок, якщо відкриють основні) записку: "Дорогой, твои птицееды опять расползлись по всей квартире. Мне некогда, я ушла - как придёшь, собери паучьё обратно в террариум"
(хитрість не знадобилася, але креативно... це треба бути рідкісним НЕ арахнофобом, щоб після ТАКОГО продовжувати проникнення до хати)
 показать весь комментарий
 
А какое вообще дело этой потворе что у нас враде принимают?
 показать весь комментарий
 
 
А ви тут яким боком? Чо там у хохлов продовжується.
Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 47
 показать весь комментарий
 
 
Сначала молдаване напали на молдован, потом грузины на грузин, а уж потом Украинцы на Донбасс...
 показать весь комментарий
 
 
Яке ваше окупантське діло які закони приймає наша рада? З якого переляку ви козломорді тварини будете нам диктувати свої зауваження. ПТН-ПНХ.
 показать весь комментарий
 
 
Щоб це було правдою, то й нехай. Ми будемо тільки радіти з цього.
 показать весь комментарий
 
 
Якби ж то закон був конкретно антикацапський - я лише за.
Але з Ослобородьком такої перемоги гляба дочекаєшся...
 показать весь комментарий
 
Лукавит Машка!
При зе-билах у власти вато-СМИ в Украине ничего не угрожает с любым законом!...
Если они, конечно, не начнут перепечатывать тыпильные зашквары Бабочки.
 показать весь комментарий
 
 
Ага... З надією, що лохі закон ухвалять, який тіснитиме патріотів.
Називати режимом владу , при якій беркутня, яка розстрілювала майданівців, вільно гуляє Україною....
Явно Марфа переграла.
 показать весь комментарий
 
 
++++++++++++++++
Антикацапським цей закон точно не буде. Це несумісно з самою сутністю нинішньої "влади".
Навпаки, бавовняним пропагандонам буде "эх да привольное раздолье".
Пресуватимуть лише голоси істини, що суперечитимуть офіціозному "престиж крепчает, мощно возрастает день ото дня процент жиров у масле"...
 показать весь комментарий
 
 
Якось похер, шо там якась Захарова собі думає.Чому це має нас хвилювати?
 показать весь комментарий
 
 
Бл.. ть у Машки обострение болезни снова . Хотя не только у Машки ... . На росии , наверно , забывают или не помнят , что в Украине есть нормальный доступ к нормальному интернету .
 показать весь комментарий
 
 
С таким иплом не в МИД, а в зондеркоманде работать.
Хотя рассейский мид из зондерфашов весь и состоит.
 показать весь комментарий
 
 
Боже яка вона страшна....Просто дочка Фреді Крюгера.
 показать весь комментарий
 
 
Виктор, вы помните ту лошадь дохлую
Что лежала на дороге раскинув ноги
Подобно девке площадной..
 показать весь комментарий
 
Захарова , - Не волнуйся , граждане Украины в лифтах не будут Целовать лик президента , как это Делаете вы и вам подобные . Не переживайте , такой свободы слова какую делаете у себя надо еще поискать, чебурнет чего стоит и помои по отношении Украины из ящика . Сами врете и нас приучаете Верить в то чего Нет. Сами разберемся А То проснувшись с Бодуна и что там у Хохлов . Посмотрите какая у вас Срань творится по перефирии.
 показать весь комментарий
 
 
Двоемыслие - душа ангсоца, поскольку партия пользуется намеренным обманом, твердо держа курс к своей цели, а это требует полной честности. Говорить заведомую ложь и одновременно в нее верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь, - всё это абсолютно необходимо.
 показать весь комментарий
 
 
А в паРаше я смотрю ни дня без Украины прожить не могут. Им уже по русски говорят "идите на ...уй", а они все равно лезут кого то защищать !!!!
 показать весь комментарий
 
 
А вот в Латвии вопрос двойного гражданства решается просто: при получении второго паспорта гражданин лишается гражданства Латвии
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению до сих пор не применяется уголовная ответственность за сотрудничество с врагом. Россия это враг Украины. 10% оккупированной территории, 13000 убитых, десятки тысяч покалеченных, захват украинцев в заложники и пытки мародерство. Любая деятельность России в Украине должна быть запрещена. В Гааге должно быть 13000 уголовных дел об убийстве каждого украинца. Но власть от СН каждый день делает попытки что нибудь сделать в пользу России
 показать весь комментарий
 
 
Захарова слишком много мнит о себе, своём улусе и его МИД. Жрите там тихонько тыреный кокаин, сидите тихонько и не рыпайтесь.
 показать весь комментарий
 
 
Перефразируя, скажем так:
- Российский информационный контент - он ******** контент !!
 показать весь комментарий
 
 
Ведомство Лаврова увидело в нем "исключительно антироссийскую направленность".,может правильно "антимосковскую"? Россия для всего Мира должна иметь прежнее название Московия(московская Орда) ,а если новая власть Украины подаст днепровскую воду в оккупированный московской Ордой Крым ,то тем самым признает крымское Ханство московской Ордой,так московская Орда вернёт постепенно свои колонии вместе с Украиной
 показать весь комментарий
 
 
Як рашка підігрує зеленим. Законопроект спрямований проти критики зеленського і зебанди взагалі.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапня не може не всунути свого брудного п'ятака у чужі справи..
 показать весь комментарий
 
 
СМИ на РАБссии закончились 26 октября 1917 года
 показать весь комментарий
 
 
Вони бояться, що у нас є свобода слова.
 показать весь комментарий
 
 

@svecha62

У
Британії вийшла ось така соціальна реклама. "Кожен раз, коли купуєте російські
товари, ви інвестуєте в криваву армію:
Угорщина - 1956
Чехословаччина - 1968
Афганістан - 1979
Естонія, Латвія, Литва - 1991
Придністров'я - 1992
Чечня -
1994
Грузія - 2008
Україна - 2014″
 показать весь комментарий
 
 
Все преступления РАБссии расписаны газетой Правда с первого ее номера 5 мая 1912 года и по сегодня
 показать весь комментарий
 
 
Никто из предыдущих властей в этой стране не сделал столько для популяризации касапо сми в Украине, как клоун и его зелень. Одно только кодирование спутникового сигнала украинских каналов чего стоило. Теперь в селах половина смотрит только касапо тв, 112, рабинович тв и наш) Да они этому петрушке памятник поставить на красной площади должны!
 показать весь комментарий
 
 
ПОРОХОФІЛИ..
КАНАЛИ ЗАКОДУВАЛИ

АХМЄТОВ..ПІНЧУК..КОЛОМОЙСЬКИЙ..
НЕ ЗЕ.
 показать весь комментарий
 
"неупередженому російському інформаційному контенту"


 показать весь комментарий
 
По мнению Захаровой, "трудно не усмотреть в этих антидемократических законодательных инициативах исключительно антироссийскую направленность".Источник: https://censor.net.ua/n3175394

Даний закон розглядається в Україні - і в ньому бачуться деякі інші загрози ....
Але яке ваше діло до наших Законів ?

Пішли на ...

Давайте , ми на правах стархого брата - ваше законодавство будемо контролювати Законопроєкт "Слуги народу" про ЗМІ загрожує "неупередженому російському інформаційному контенту", - Захарова - Цензор.НЕТ 8262
 показать весь комментарий
 
Самі втратили усе людське, перетворились на клоаку брехні ,страждань і ненависті і нас туди тягнуть. Шмаркля і Ко їм у цьому помагають усіма засобами.

Дивишся на цю мацковську бидлоту: здається виглядають і говорять як люди, ... а нелюди.
 показать весь комментарий
 
Чи знає захєрова а також "зелені" що під час 2 св. війни і Рейх, і совок зобов'язали все цивільне населення здати радіоприймачі до комендатури? Чому "дЗЕ-дЗЕ-талізатори досі не заблокували доступ з кацапських доменів до українських ресурсів?
 показать весь комментарий
 
 
КРОВЬ ЛЮДЕЙ НА РУКАХ РОС.ЖУРНАШЛЮХ!! БЕЗ ИХНИЙ "РАБОТЫ" У ПУПКИНА НИЧЕГО БЫ НЕПОЛУЧИЛОСЬ!!====

Ежедневно появляющиеся распятые мальчики и плачущие коровы - так же быстро и канают в Лету. А это неправильно!

Давайте вспомним их всех поимённо.

Но я один не справлюсь - как минимум, что-то я мог и пропустить, поэтому прошу помощи у всех.

Интересует только конкретика, а не абстрактное «бендеровцы всех убили».

Итак, без расставления по рейтингу хит-парада - я потом придумаю схему, как их расставить, а также, если получится, расставить пруфлинки в каждом пункте…

* Распятый мальчик

* Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади

* Два раба и клаптик земли

* Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки

* Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов

* Консервы из европейских девственниц

* Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов

* Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка

* Применение монтажной пены при изнасилованиях

* 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет

* Женщина, закрывшая собой установку «Град» и спасшая кучи жизней.

* Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)

* Отравленные конфеты Roshen

* Порошенко, лично мочащийся в чаны с шоколадом, который идёт в Россию

* Знакомая соседки сестры троюродного коллеги, которая работает в морге, там куча трупов, а их заставляют с мобилок трупов рассылать смс, что у них все хорошо

* Подъём рек Лопань и Харьков, чтобы НАТОвские подлодки могли пройти к Донецку

* «форму и оружие можно купить в любом военторге»

* Победа Яроша на президентских выборах

* Визитка Яроша, не горящая ни в каком автомобиле и обнаруживаемая в максимальном количестве мест «преступлений хунты»

* В зоопарке в Межигорье после бегства Януковича распяли беркутов (птиц) за их название

* Киевскую консерваторию сожгли чеченские боевики Доки Умарова, нанятые Правым Сектором (чисто лохи - не могли сами сжечь, только деньги тратили!)

* Друг жены братасоседки от первого брака, который приехал с майдана и врачи обнаружили у него ломку, потому что он пил там чай

* Запрет Деда Мороза Нового года вообще в Украине

* Отмена 9 мая и назначение вместо него гей-парада

* Плачущая корова Ирины

* Зообордели в Киеве, как требование ЕС, и 58 видов геев

* Соженные антимайдановцы-самообороновцы, возвращавшиеся в Крым из Киева

* После того, как экипаж украинских танков загрузился, люки заваривают, чтобы они не сб
 показать весь комментарий
 
* «Неславянская форма черепа» у спецназовцев, летящих в вертолёте с Ляшко

* Приказ по всем украинским школам согреть солдат кровью российских младенцев

* 16-летняя девушка, которая бросилась под танк, с фото девушки, взятое из соцсети без её разрешения, и с её же разоблачением этого факта

* Выкармливание ополченцев грудью луганской (или донецкой?) героиней-маркитанкой

* Одессит выбросил бабушку с балкона под крики «Слава Украине».

* Шахты Донбасса, которые будут использовать для захоронения западных радиоактивных отходов

* Натовские негры воруют из захваченных сёл телевизоры и закрутки

* Зомбирование населения Украины с помощью водопроводной воды. Это сложно объяснить, потому дам ссылку

* Пьяные каратели батальона «Батькивщина» избили ветерана Великой Отечественной Войны и силой забрали боевые награды из его дома

* «Одесская мать», она же мать солдата, она же мать, изгнанная из Одессы, она же добравшаяся на собранные по 2 грн на Куликовом поле до Крыма, она же избитая бендеровцами жительница Харькова, она же Валентина Панеяд, она же Анна Кацнеленбоген - воровка на доверии etc.

* Изнасилованная девочка 12 лет, закопанная живьём, только непонятно - до или после

* Три сотни изнасилованных (слушайте, это уже фиксация какая-то!) женщин с пулевыми ранениями в голову в районе квартирования батальона «Днепр-1?

* Голый афроамериканец, говорящий по-грузински, который разделся, чтобы сбежать от Гиркина

* Женщины киллерши - «Белые колготки» - режущие по ночам на блокпостах. Отрезают член, конечно же.

* Преподаватель Одесского университета Музычко, которому одесситы должны отдавать вторые ключи от своих квартир, для размещения бандеровцев или оружейных складов

* Раненный за георгиевскую ленточку 12-летний (любят пацаны этот возраст!) мальчик, которого потом по фото опознали в Сирии.

* Сожжённые в Донецком аэропорту верующие, которые пришли на аэродром 28 мая, «чтобы не допустить кровопролития»

* Правый сектор высылает посылками (надо думать, Укрпоштой или DHL) родственникам взятых в плен ополченцев их отрезанные головы

* Специальные самолеты ВВС НАТО распыляют над всей Украиной ГМО. Просто ГМО, без конкретизации.

». Он отказался. Его били так, что патологоанатом показывал отпечатки армейских ботинок.

* Председателя гуманитарного фонда из Енакиева Аллу Белоусову избивали и хотели изнасиловать за то, что она помогала ополченцам (в этом пункте ОЧЕНЬ важно посмотреть её изображение)

* Вооружённые силы Украины под Илловайском воевали на восстановленной и радиоактивной технике из Чернобыльской зоны -

* Село под Марьинкой (Донецкая область), по словам местных жителей у них стоит отряд солдат НАТО, говорят только по английски. Поймали старенькую учительницу истории местной школы, пытали. На вопрос - «Да, а на каком языке допрос вели-то?», - знакомый злобно ответил: «Ну ты и зомбированная!».

* По одноклассникам гуляет: проезжали на машине какие-то, то ли туристы, то ли местные из Донецка. Услышали в кустах стоны (какой же слух иметь надо), остановились, лежит раненый украинский солдат, почти при смерти, они у него нашли телефон (вот в это верю, обшманать решили), нашли номер мамы, позвонили чтоб сказать про сына, а она им отвечает, что деньги за него она уже получила, пусть помирает! 500 лайков!

* Кисет, сделанный мастеровитыми нацгвардейцами из женской груди. Брат троюродного коллеги матери по подъезду сам видел!

* День рождения Гитлера Порошенко собирается сделать праздничным днем

* Сын Чикатило: Папа не убийца, а украинский националист

На сегодня в мире не существует толковых методик противодействия подобному потоку массированного бреда, используемому в качестве реального и убивающего оружия. В разных странах сходит с ума до 86% населения…
.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх