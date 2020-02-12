 Законопроект "Слуги народа" о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова

Об этом на брифинге в Москве заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы снова вынуждены обратится к теме свободы слова в этой стране (Украине. — Ред.), где киевский режим продолжает целенаправленную политику усиления госконтроля над СМИ и давления на неугодные информационные источники", - сказала она.

По словам Захаровой, серьезную обеспокоенность Кремля вызывают "последние законодательные инициативы в медиасфере - законопроекты о медиа и противодействию дезинформации".

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"Они, по сути, предусматривают ряд существенных ограничений для СМИ, де-факто устанавливающие государственную цензуру в отношении неудобных для власти материалов", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По мнению Захаровой, "трудно не усмотреть в этих антидемократических законодательных инициативах исключительно антироссийскую направленность".

"Мы фиксируем очередную попытку украинских властей полностью вытеснить российский информационный контент, русскоязычный информационный контент и лишить население возможности получать непредвзятую объективную информацию о происходящих в стране и в мире событиях", - сказала она.

Захарова считает, что это "попытка лишить собственное население иметь альтернативную точку зрения".

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В частности, она возмущена, что в законопроекте якобы "содержится прямое указание СМИ освещать деятельность российского руководства в негативном ключе", а также будто бы планируется запретить популяризацию и пропаганду органов власти государства-агрессора.

При этом она заявила, что Украина сама является "государством-агрессором" против Донбасса.

Также Захарова возмутилась, что "в законопроекте прописана норма о недопущении оправдания или отрицания аннексии территории Украины, нарушении ее территориальной целостности и суверенитета".

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"Понятно, что в зависимости от трактовки под эти ограничения можно подвести в принципе любой журналистский материал", - убеждена официальный представитель российского МИДа.

Кроме того, по ее мнению, недопустим является норма об отказе в регистрации зарубежных информагентств, чьи руководящие органы находятся в РФ, и что на украинском рынке не смогут работать компании, собственниками которых являются граждане России.