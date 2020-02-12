 Законопроект о СМИ угрожает "непредвзятому российскому информационному контенту", - Захарова

Об этом на брифинге в Москве заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы снова вынуждены обратится к теме свободы слова в этой стране (Украине. — Ред.), где киевский режим продолжает целенаправленную политику усиления госконтроля над СМИ и давления на неугодные информационные источники", - сказала она.
По словам Захаровой, серьезную обеспокоенность Кремля вызывают "последние законодательные инициативы в медиасфере - законопроекты о медиа и противодействию дезинформации".
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"Они, по сути, предусматривают ряд существенных ограничений для СМИ, де-факто устанавливающие государственную цензуру в отношении неудобных для власти материалов", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
По мнению Захаровой, "трудно не усмотреть в этих антидемократических законодательных инициативах исключительно антироссийскую направленность".
"Мы фиксируем очередную попытку украинских властей полностью вытеснить российский информационный контент, русскоязычный информационный контент и лишить население возможности получать непредвзятую объективную информацию о происходящих в стране и в мире событиях", - сказала она.
Захарова считает, что это "попытка лишить собственное население иметь альтернативную точку зрения".
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В частности, она возмущена, что в законопроекте якобы "содержится прямое указание СМИ освещать деятельность российского руководства в негативном ключе", а также будто бы планируется запретить популяризацию и пропаганду органов власти государства-агрессора.
При этом она заявила, что Украина сама является "государством-агрессором" против Донбасса.
Также Захарова возмутилась, что "в законопроекте прописана норма о недопущении оправдания или отрицания аннексии территории Украины, нарушении ее территориальной целостности и суверенитета".
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"Понятно, что в зависимости от трактовки под эти ограничения можно подвести в принципе любой журналистский материал", - убеждена официальный представитель российского МИДа.
Кроме того, по ее мнению, недопустим является норма об отказе в регистрации зарубежных информагентств, чьи руководящие органы находятся в РФ, и что на украинском рынке не смогут работать компании, собственниками которых являются граждане России.
Зе!билы будут в восторге
алкогольвица всея россии.
А она всё-равно со своим "контентом" лезет, шалава
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это из серии что свабодная масковия против деспотичных и тоталитарных антинародных режимов которые царят в Европе и Омерике
лицо современной расии
если у кого шо с холодильника пропадает наклейте
на его дверцу это
псы. говорят это внебрачная дочь лаврова
При зе-билах у власти вато-СМИ в Украине ничего не угрожает с любым законом!...
Если они, конечно, не начнут перепечатывать тыпильные зашквары Бабочки.
Називати режимом владу , при якій беркутня, яка розстрілювала майданівців, вільно гуляє Україною....
Явно Марфа переграла.
Хотя рассейский мид из зондерфашов весь и состоит.
Что лежала на дороге раскинув ноги
Подобно девке площадной..
- Российский информационный контент - он ******** контент !!
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" Сегодня мы удалили три несвязанные сети учетных записей, страниц и групп для участия в вмешательстве со стороны иностранцев или правительства - что является скоординированной недостоверной информацией от имени правительства или иностранного участника - в Facebook и Instagram.
Первая операция началась в России и была ориентирована в первую очередь на Украину и соседние страны. Второе возникло в Иране и ориентировано в основном на США. Третья сеть возникла в Мьянме и Вьетнаме...."
@svecha62
У
Британії вийшла ось така соціальна реклама. "Кожен раз, коли купуєте російські
товари, ви інвестуєте в криваву армію:
Угорщина - 1956
Чехословаччина - 1968
Афганістан - 1979
Естонія, Латвія, Литва - 1991
Придністров'я - 1992
Чечня -
1994
Грузія - 2008
Україна - 2014″