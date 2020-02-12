 Украина на переговорах в Минске требует всестороннего доступа ОБСЕ на оккупированных территориях, - Олифер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания ТКГ в среду в Минске.
"По данным СММ ОБСЕ, с начала года их патрули 146 раз не были допущены на территории ОРДЛО. Украинская сторона настаивает на обеспечении полной безопасности работы сотрудников миссии, также СММ ОБСЕ должна иметь беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, как это предусмотрено ее мандатом", - отметила она.
Ранее СММ ОБСЕ сообщала, что более трети всех случаев ограничения свободы передвижения патрулей наблюдателей с начала 2020 года были зафиксированы на блокпосте Верхнешироковское, через который совершается проезд в район, в котором согласно п. 5 Меморандума о выполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 года запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику.
Наблюдатели отмечают, что представители незаконных военных формирований отказывают им в доступе на оккупированные территории под предлогами "проведения инженерных работ" и "разминирования", в то время как гражданские транспортные средства продолжают движение через блокпост в обоих направлениях.
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Давид Арахамия заявил, что у президента Владимира Зеленского хроническая усталость
Об этом депутат и глава фракции «Слуга народа» рассказал в интервью Стране.
По его словам, Зеленский сильно изменился с того момента, как стал президентом.
«Он становится жестче. У него хроническая усталость. Я просто надеюсь, что он не разочаруется в своей команде», - сказал Арахамия.
Отвечая на вопрос, как часто он встречается с главой государства, Арахамия сказал: «Если он в разъездах, то два раза в неделю, а если на месте, то тридцать- сорок раз».
предлагаю ввести турецких миротворцев
их одинаково уважают обе стороны конфликта
и они так знатно набрасывают расиянам в сирии
чем больше наши турецкие братья ******** расиян
тем нам меньше останется
Слава Украине!
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган заявил, что сирийские правительственные силы и российская армия атакуют мирных жителей в провинции Идлиб. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обстановка в Идлибе обострилась в начале месяца. 3 февраля восемь человек погибли при обстреле турецких военнослужащих в этой сирийской провинции. Позже Анкара заявила о ликвидации 76 военных сирийской армии в ответ на обстрел своих солдат.
10 февраля Анкара заявила о гибели пяти военных в Сирии. В этот же день Эрдоган пообещал Дамаску «очень высокую цену» за атаки турецких войск.
А оно им это надо?
мониторить ситуацию и объективно это отображать в своих отчетах... и желательно круглосуточно!
Как они пройдут "мониторить ситуацию" если их не пускают вооруженные кацапы?
что ОБСЕ не везде пускают - это и дураку известно
а что их должны пускать по договоренностям - это идиотам не ведомо
что они все же составляют какие-то отчеты и находят заблудившиеся вооружение не на своих местах на отведенных площадках, что фоткают места обстрела и поднимают свои БПЛа для мониторинга...и т.д... это как бы чудеса не поддающиеся пониманию
кто виноват в том, что ОБСЕ не может выполнять свои обязанности ???
и что тебя так торкнуло в моем предыдущем комменте????
оттак и назвал её Дайка Олифы!
хренасе меня сегодня штирит
решил сегодня зиберта акционного из АТБ скоштувати
ацкое пойло