 В Киеве на станции метро "Лукьяновская" пытались похитить 5-летнего мальчика, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Злоумышленница схватила 5-летнего мальчика и потянула его за собой, но ее помешали мать ребенка и неравнодушные прохожие. Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия.
Правонарушительницей оказалась 32-летняя уроженка Хмельницкой области.
"Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 146 (покушение на похищение человека) УК Украины. Ее грозит до 5 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.
и кто крышует это дело?,неужели вы тоже об этом подумали......,а то сразу уже статью нашли срок,допросите с пристрастием животное,а потом про статьи пишите.
шла-шла и схватила ребенка у матери на глазах...