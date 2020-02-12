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 Происшествия, Киевские новости
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 В Киеве на станции метро "Лукьяновская" пытались похитить 5-летнего мальчика, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве на станции метро "Лукьяновская" женщина пыталась похитить 5-летнего ребенка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Киеве на станции метро Лукьяновская пытались похитить 5-летнего мальчика, - Нацполиция 01

Злоумышленница схватила 5-летнего мальчика и потянула его за собой, но ее помешали мать ребенка и неравнодушные прохожие. Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия.

Правонарушительницей оказалась 32-летняя уроженка Хмельницкой области.

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"Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 146 (покушение на похищение человека) УК Украины. Ее грозит до 5 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3175387
 
 
 Топ комментарии
 
тебя только с Фрунзе 103 отпустили?
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Из Кащенко пишет. Там спецом украинский прокси установили В Киеве на станции метро "Лукьяновская" пытались похитить 5-летнего мальчика, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9693
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На самом деле она или из России или из Польши! Кругом одни враги, а украинци просто спивочие и ничего не знали!
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Из Кащенко пишет. Там спецом украинский прокси установили В Киеве на станции метро "Лукьяновская" пытались похитить 5-летнего мальчика, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9693
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ты такое же больное, как и она! тебя вместе с ней на одном электрическом стуле поджарить! откуда только столько конченных мразей вылазит... просто реально нужно уже проводить отстрел и чистки от мразей! Очистить общество от больных на всю голову!!!
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ух и мразь. казнить ее нахер! это еще повезло, что ей не удалось, а что было бы если бы удалось??? таких гнид нужно казнить реально без суда!!! такие гниды тут ходить не имеют права!!!
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В дурку її надовго, ляльку з ганчірок в руки і нехай забавляється. На жаль, психів на вулицях більше, ніж ми уявляємо.
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Годков эдак 50 назад моего дядьку цыгане похитить хотели. После теплой и дружеской беседы, в которой 2 цыганам немного поломал челюсть мой дед, они отвалили.
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а если это продажа на органы,то какая статья,она есть вообще в ук?
и кто крышует это дело?,неужели вы тоже об этом подумали......,а то сразу уже статью нашли срок,допросите с пристрастием животное,а потом про статьи пишите.
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чертешо!
шла-шла и схватила ребенка у матери на глазах...
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