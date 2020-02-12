 Правосудие в РФ: экс-чиновник пенитенциарной службы застрелился в зале суда

Свиридова признали виновным в вымогательстве и приговорили его к 3 годам лишения свободы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
По данным следствия, Свиридов вымогал 10 млн рублей ($157 тыс) у бывшего заместителя директора службы Александра Сапожникова. До вынесения приговора он находился под подпиской о невыезде.
Статья, по которой признали виновным Свиридова, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Так что назначенный ему срок в 3 года был ниже низшего предела, подчеркнули в суде.
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Адвокат Свиридова Григорий Иванищев заявил, что его подзащитный надеялся избежать заключения, поскольку был болен раком 4 стадии.
По данным российских СМИ, Свиридов смог пронести в суд наградной пистолет. Сейчас правоохранители выясняют, каким образом ему это удалось.
На кацапии хоть садят за эти взятки и ща воровство бюджета если не поделился с верхами.
В Украине же не садят ни за что
А вот к тебе вопрос есть - сколько ты можешь назвать случаев посадок, допустим за последние 5(ВОЕННЫХ!!!) лет, за взятки или распил бюджета?
Родители двухлетней девочки из Златоуста Челябинской области 327 раз позвонили в поликлинику в попытке вызвать ребенку врача. Педиатр приехал спустя два дня, сообщает Znak.com.
В субботу, 8 февраля у ребенка поднялась высокая температура. Семья пыталась дозвониться в клинику, чтобы не выяснять у скорой помощи, можно ли им остаться с ребенком в больнице. Оказалось, что по выходным поликлиника не работает.
Россиянам удалось вызвать педиатра спустя два дня, 10 февраля, при этом они пытались дозвониться до поликлиники 2,5 часа. Врач пришла на вызов только вечером.
хотя им
же русским языком было сказано что всё от бога. Молиться надо, а не по врачам ходить
Все остальные обстоятельства политические, географические или правовые тут далеко на последних местах.
Уж кому как не ему знать как там сидится. Так что при 4 стадии лучше уж сразу сдохнуть, чем еще пару-тройку месяцев провести на своей работе в качестве не начальника, а совсем даже наоборот - инструментом для развлечения вертухаев.
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Вор в степени вор....
воровская должность в воровской системе ))))))