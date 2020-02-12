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 Правосудие в РФ: экс-чиновник пенитенциарной службы застрелился в зале суда

Бывший начальник управления автотранспорта Федеральной службы России по исполнению наказаний Виктор Свиридов совершил самоубийство в зале Чертановского суда Москвы.

Свиридова признали виновным в вымогательстве и приговорили его к 3 годам лишения свободы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

По данным следствия, Свиридов вымогал 10 млн рублей ($157 тыс) у бывшего заместителя директора службы Александра Сапожникова. До вынесения приговора он находился под подпиской о невыезде.

Статья, по которой признали виновным Свиридова, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Так что назначенный ему срок в 3 года был ниже низшего предела, подчеркнули в суде.

Читайте на Цензор.НЕТ: Террорист "ДНР" Черный Ленин задержан в РФ для передачи Украине под суд. ФОТО

Адвокат Свиридова Григорий Иванищев заявил, что его подзащитный надеялся избежать заключения, поскольку был болен раком 4 стадии.

По данным российских СМИ, Свиридов смог пронести в суд наградной пистолет. Сейчас правоохранители выясняют, каким образом ему это удалось.

Источник: https://censor.net.ua/n3175386
 
   
 Топ комментарии
 
Было бы не полхо, если бы все чиновники и силовики на РФ внезапно застрелились ! 😜
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В судах же рамки, а в ******** - тем более! Как он шпалер протащил в зал?
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Было бы не полхо, если бы все чиновники и силовики на РФ внезапно застрелились ! 😜
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и чем больше застрелятся-тем чище и безопаснее будет планета Земля
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Вот так бывает если знаешь что не откупишься взяткой судье.
На кацапии хоть садят за эти взятки и ща воровство бюджета если не поделился с верхами.
В Украине же не садят ни за что
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А чего же тогда сизо и зоны переполнены?
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Спроси у Правосуддя в РФ: ексчиновник пенітенціарної служби застрелився в залі суду - Цензор.НЕТ 4882 З Україною в серці он написал что В Украине же не садят ни за что
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Ну а о чем его спрашивать, если он уже написал - "На кацапии хоть садят за эти взятки и ща воровство бюджета если не поделился с верхами."
А вот к тебе вопрос есть - сколько ты можешь назвать случаев посадок, допустим за последние 5(ВОЕННЫХ!!!) лет, за взятки или распил бюджета?
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Гугл тебе в помощь, там все есть. И поверь не мало.
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Не, не буду терзать гугла, просто скажу тебе, что даже тут, на цензоре, не раз уже писалось что-то типа - "арестован за взятку 2.5млн, отпущен под залог 1.3млн", ну и естественно "совершенно неожиданно" сваливший в ордло\ростов\крым\лондон и т.п(нужное подчеркни) Правосуддя в РФ: ексчиновник пенітенціарної служби застрелився в залі суду - Цензор.НЕТ 5501
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удмуртом он жил и удмуртом подох. ведь мог бы еще 8 штук ( с одной обоймы) вместе с собой к кабздону отправить.
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Опять ошибка в названии. Должно быть "В мире животных: экс-чиновник пенитенциарной службы Раиссы застрелился в зале суда"
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новости дна

Родители двухлетней девочки из Златоуста Челябинской области 327 раз позвонили в поликлинику в попытке вызвать ребенку врача. Педиатр приехал спустя два дня, сообщает Znak.com.
В субботу, 8 февраля у ребенка поднялась высокая температура. Семья пыталась дозвониться в клинику, чтобы не выяснять у скорой помощи, можно ли им остаться с ребенком в больнице. Оказалось, что по выходным поликлиника не работает.
Россиянам удалось вызвать педиатра спустя два дня, 10 февраля, при этом они пытались дозвониться до поликлиники 2,5 часа. Врач пришла на вызов только вечером.
хотя им
же русским языком было сказано что всё от бога. Молиться надо, а не по врачам ходить
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Четвертая стадия - вопросы снимаются.
Все остальные обстоятельства политические, географические или правовые тут далеко на последних местах.
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Полиция и суд должны оберегать богатых людей от бедных, а не сажать их в тюрьму.
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Совесть замучала. Вот что значит честь офицера.
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Ну, адвокат и про 10-ю мог сказать. Работа такая.
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Вот где, вообще-то, собака порылась - "Бывший начальник управления автотранспорта Федеральной службы России по исполнению наказаний Виктор Свиридов ..."
Уж кому как не ему знать как там сидится. Так что при 4 стадии лучше уж сразу сдохнуть, чем еще пару-тройку месяцев провести на своей работе в качестве не начальника, а совсем даже наоборот - инструментом для развлечения вертухаев.
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Мало, бл..дь критически мало. Почему только один. Когда будут тройки и Берия 2.
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Молодец- теперь он точно не придёт на Донбасс убивать украинцев.
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начальник управления автотранспорта Федеральной службы России по исполнению наказаний

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Вор в степени вор....
воровская должность в воровской системе ))))))
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4-я стадия? он бы все равно умер... Правосуддя в РФ: ексчиновник пенітенціарної служби застрелився в залі суду - Цензор.НЕТ 6221 но как-то жутковато. и это не единственный случай такой.
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В Украине видимо правосудие намного лучше, убийц 2-х летних детей на свободу выпускают. Очень милосердно...
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И на конкурсе воров он боролся за 2-место с начальником продовольственной службы...1 место уверенно занял начальник квартирно-эксплуатационного управления
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