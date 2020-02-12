 Правосудие в РФ: экс-чиновник пенитенциарной службы застрелился в зале суда

Свиридова признали виновным в вымогательстве и приговорили его к 3 годам лишения свободы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

По данным следствия, Свиридов вымогал 10 млн рублей ($157 тыс) у бывшего заместителя директора службы Александра Сапожникова. До вынесения приговора он находился под подпиской о невыезде.

Статья, по которой признали виновным Свиридова, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Так что назначенный ему срок в 3 года был ниже низшего предела, подчеркнули в суде.

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Адвокат Свиридова Григорий Иванищев заявил, что его подзащитный надеялся избежать заключения, поскольку был болен раком 4 стадии.

По данным российских СМИ, Свиридов смог пронести в суд наградной пистолет. Сейчас правоохранители выясняют, каким образом ему это удалось.